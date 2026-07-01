CBSE-ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি, ২৮ জুলাইত পৰীক্ষা
CBSE এ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষা ২০২৬ ৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা (এল অ’ চি)ৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে । আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ ।
Published : July 1, 2026 at 8:28 AM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড (CBSE) এ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ শৈক্ষিক অধিবেশনৰ বাবে ২০২৬ বৰ্ষৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰিছে । এতিয়া বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা (এল অ’ চি) অনলাইনযোগে জমা দিব পাৰিব । ২০২৬ চনৰ ২৮ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই পৰীক্ষাত বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে যোগ্যতা, আবেদন মাচুল আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাও প্ৰকাশ কৰিছে । গতিকে কম্পাৰ্টমেণ্ট লাভ কৰা বা কোনো বিষয়ত নম্বৰ উন্নত কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সময়মতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
CBSE ৰ তথ্য অনুসৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা (এল অ’ চি) অনলাইনযোগে জমা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ আবেদন কৰিব নোৱাৰে; তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব । বিদ্যালয়সমূহে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন পৰ্টেলত সকলো যোগ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সবিশেষ আপলোড কৰিব লাগিব ।
২৮ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰিপূৰক পৰীক্ষা
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ মূল পৰীক্ষাৰ দৰে একেটা পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অহা ২৮ জুলাই, ২০২৬ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষা । পৰৱৰ্তী সময়ত এডমিট কাৰ্ড মুকলিৰ তাৰিখ পৃথকে ঘোষণা কৰা হ’ব । CBSE এ পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ বাবে যোগ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণীসমূহো স্পষ্ট কৰি দিছে । ২০২৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মূল পৰীক্ষাত হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত হাজিৰ হ’ব পাৰিব ।
তদুপৰি মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এটা বিষয়ত নম্বৰ উন্নত কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে "পাৰফৰমেন্স উন্নীত" শিতানত আবেদন কৰিব পাৰিব । ছটা বিষয়ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈও এটা বিষয়ত ব্যৰ্থ হোৱা নিয়মীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও নম্বৰ বঢ়োৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । ২০২৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষা দি তৃতীয়বাৰৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰাৰ্থী হিচাপেহে আবেদন কৰিব পাৰিব ।
আবেদন মাচুল আৰু সময়সীমা:
ভাৰতৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ মাচুল প্ৰতিটো বিষয়ৰ বাবে ৩২০ টকা । নেপালৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিষয়ৰ বাবে মাচুল ১১০০ টকা আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিষয়ৰ বাবে মাচুল ২২০০ টকা । প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা (এল অ’ চি) দাখিল কৰি মাচুল আদায় দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ ২০২৬ চনৰ ৮ জুলাই ।দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰীক্ষা মাচুলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
বিদ্যালয়ৰ বাবে ব’ৰ্ডৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা
CBSE এ সংযুক্ত সকলো বিদ্যালয়কে সময়সীমাৰ ভিতৰত যোগ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যদি কোনো কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ছাত্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি, তেতিয়াও বিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ LOC জমা দিব লাগিব । তেনে নকৰিলে ছাত্ৰজনে পৰিপূৰক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে । ব’ৰ্ডে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিছে যে আবেদন মাচুল কেৱল ডিজিটেল মাধ্যম যেনে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, বা ইউপিআইৰ জৰিয়তেহে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব । এইবাৰ চালানৰ জৰিয়তে মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ সুবিধা নাথাকিব ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি, বুধবাৰে সন্ধিয়া অৱতৰণ কৰিব দিল্লীত