লাখ লাখ ভাৰতীয়ক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো স্বেচ্ছাচাৰী: ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা
ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে ভাৰতীয় সংবিধানত দুটা শ্ৰেণীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ।
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 7:56 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (ছাৰ)লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে দেওবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰাক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে লাখ লাখ লোকক ভোটদান কৰাত বাধা দিয়ে, তেওঁলোকক ‘নিজৰ দেশৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক’লৈ অৱনমিত কৰে, সেয়া ‘সম্পূৰ্ণ স্বেচ্ছাচাৰী’ আৰু ভাৰতৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাক নস্যাৎ কৰে ৷
ন্যায়াধীশ ভূঞাই জোৰ দি কয় যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰাই চলি অহা আৰু ৩২৬ অনুচ্ছেদৰ অধীনত সুৰক্ষিত ভোটাধিকাৰক কোনো জাননী অবিহনে সলনি কৰিব অথবা কাঢ়ি নিব নোৱাৰি ৷ একোৱেই ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ কয় ৷
ন্যায়াধীশ ভূঞাই হায়দৰাবাদত ১৯ তম নালছাৰ জাষ্টিছ বি আৰ সাহনী মেম’ৰিয়েল মুট ক’ৰ্ট প্ৰতিযোগিতা ২০২৬ৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ দি এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা লাখ লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰাৰ বাবে ছাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তীব্ৰ আইনী আৰু ৰাজনৈতিক তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত তেওঁৰ এই মন্তব্য কৰে । অৱশ্যে ন্যায়াধীশ ভূঞাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰা নাছিল ।
তেওঁ কয় "যদি কোনো প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত লাখ লাখ ভাৰতীয় নাগৰিকক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি নিজৰ দেশৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক অৰ্থাৎ ভোটাধিকাৰ নথকা নাগৰিকলৈ অৱনমিত কৰা হয়, তেন্তে এনে প্ৰক্ৰিয়া মৌলিকভাৱে স্বেচ্ছাচাৰী ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "কোনো ডাইভাৰচনেৰী যুক্তিয়ে ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ৷ ই সংবিধানৰ আত্মাক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰে, আনকি মই ক'ম যে ই ভাৰতৰ সংবিধানৰ অধীনত আমি গ্ৰহণ কৰা সাংবিধানিক ব্যৱস্থাটোক অস্বীকাৰ কৰাৰ সমান ৷"
ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই উল্লেখ কৰে যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ বিদেশী শাসনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ৷ ইমান সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ অন্তত লাভ কৰা আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰকাশ ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৩২৬ নং অনুচ্ছেদত একেবাৰেই খেলিমেলি কৰিব নোৱাৰি ৷ কোনো কৰ্তৃপক্ষই তেনে কৰিব নোৱাৰে; কোনো আদালতে ইয়াক অনুমোদন দিব নোৱাৰে ৷ কোনোৱেই সংবিধানৰ ওপৰত নহয় ৷
তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিচয়ৰ পৰা ভোটাধিকাৰ বা নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তি পৃথক কৰিব নোৱাৰি ৷ তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিচয়ৰ পৰা ভোটাধিকাৰ বা নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তি পৃথক কৰাটো শৰীৰৰ পৰা আত্মা আঁতৰোৱাৰ দৰেই হ’ব ৷ তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতীয় সংবিধানে নাগৰিকক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা নাই: ভোটাধিকাৰ থকা আৰু ভোটাধিকাৰ নথকা ৷
৩২৬ আৰু ১৪ নং অনুচ্ছেদ উলংঘা
তেওঁ কয়, “যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াই বৃহৎ পৰিসৰত ভাৰতীয় নাগৰিকক ভোটাধিকাৰ বঞ্চিত কৰি ভোটবিহীন নাগৰিক কৰি তোলে, সেয়া মোৰ মতে সংবিধানৰ ৩২৬ আৰু ১৪ নং অনুচ্ছেদ উলংঘা হ’ব ৷”
ন্যায়াধীশ ভূঞাই ২০২৩ চনৰ অনুপ বৰ্ণৱাল বনাম ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ কথাও উল্লেখ কৰে, য’ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ ৩২৬ অনুচ্ছেদৰ পৰা পৃথক হ’ব নোৱাৰে আৰু ভোটদান আৰু ভোটদানৰ অধিকাৰ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ ভেটি বুলি ৰায় দিছিল ৷
লাল বাবু হুছেইন বনাম নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মৃত ভোটাৰক বাদ দি নিৰ্বাচনী তালিকাত এবাৰ পঞ্জীয়ন হোৱা ভোটাৰৰ নাম জাননী আৰু শুনানি অবিহনে আঁতৰাব নোৱাৰিব ৷"
ভাষণৰ সামৰণিত ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই কয় যে নালছাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বিশেষকৈ আইনৰ ছাত্ৰ কেনে হ’ব লাগে সেই কথা দেশ আৰু বিশ্বক দেখুৱাই দিলে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোক প্ৰতিভাশালী, সাহসী, নিৰ্ভীক ৷
লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচন আয়োগ বিতৰ্ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে