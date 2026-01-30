কিষ্টৱাৰত সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ; স্থগিত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা
ছিংপোৰা, চিংগাম আৰু চাট্ৰুত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধৰ সময়সীমা ৩০ জানুৱাৰীৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
Published : January 30, 2026 at 4:54 PM IST
জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ বৰফাবৃত চাট্ৰু বেল্টত চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাত জইছ-ই-মহম্মদৰ এটা তিনিজনীয়া আত্মগোপনকাৰী সন্ত্ৰাসবাদী দলৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আৰু নিঃশেষ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, চলিত অভিযানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী উপাদানৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ছিংপোৰা, চিংগাম আৰু চাট্ৰু সামৰি ছয় কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে । ১৮ জানুৱাৰীত অঞ্চলটোত আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানত মণ্ড্ৰল-ছিংপোৰাৰ সমীপৰ সোণাৰ বনাঞ্চলত তীব্ৰ গুলীয়াগুলীৰ ফলত এজন পেৰাট্ৰুপাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে ৭ জন জোৱান আহত হয় ।
অৱশ্যে ঘন গছ-গছনি আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ডৰ সুযোগ লৈ সন্ত্রাসবাদীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও দুফুটতকৈ অধিক বৰফ পৰা সত্ত্বেও নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখে । ২২ জানুৱাৰীত মালি ডানা টপত আৰু ২৫ জানুৱাৰীত জান্সিৰ-কান্দিৱাৰত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত আৰু দুটা মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল যদিও সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পুনৰবাৰ বনাঞ্চলৰ গভীৰতালৈ সোমাই যায় ।
জম্মু-কাশ্মীৰৰ গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতিৰে ছিংপোৰা, চিংগাম আৰু চাট্ৰুত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধৰ সময়সীমা ৩০ জানুৱাৰীৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে চলিত অভিযানৰ মাজতে যোৱা ২৩ জানুৱাৰীত অঞ্চলটোত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।
এই নিৰ্দেশনা জম্মু মণ্ডলৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে (আই জি পি) জাৰি কৰিছিল । তেওঁ হৈছে দূৰসংযোগ সেৱা অস্থায়ী নিলম্বন নিয়ম, ২০২৪ৰ অধীনত কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়া । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দেশবিৰোধী উপাদানবোৰে হাইস্পীড মোবাইল ডাটা সেৱাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
দুজন সন্দেহযুক্ত লোকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য লাভৰ পিছতে পুঞ্চ জিলাৰ সুৰনকোটে অঞ্চলৰ পজ্জা মৰ্হ, নবানা টপ আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে সন্দেহজনক লোককেইজনৰ সৈতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়াসকলে কয় যে অন্তিম প্ৰতিবেদন পোৱাৰ সময়তো এই অভিযান অব্যাহত আছে ।