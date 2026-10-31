চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাজ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে দিল্লীত প্ৰতিবাদ
'হিমখণ্ড' আৰু 'ইউথ ফৰ চেঞ্জ'ৰ উদ্যোগত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাজ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ৷
Published : October 31, 2026 at 10:25 PM IST
নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নদীৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে শনিবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত অৰুণাচল ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ লোকে ৷
লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ সময়ত আটক কৰা লোকক শীঘ্ৰে মুক্তি, প্ৰকল্পটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে মোতায়েন কৰা কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
*Urgent Action Alert* Students and youth brutalised at Delhi Arunachal bhawan peaceful protest against Siang dam project! The brave youth led protest dared to protest despite the heavy militarisation that was done in Chanakya Puri, meant to terrorise anyone who dared to even https://t.co/eGla8q6nw1— Anwar Mavericks (@AnwarMavericks) October 31, 2026
'হিমখণ্ড' আৰু 'ইউথ ফৰ চেঞ্জ'ৰ উদ্যোগত আয়োজিত দিল্লীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বান্ধ বিৰোধী শ্ল'গানৰ লগতে প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰা সকলৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰ আৰু গোচৰ বা অভিযোগনামা বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ইফালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বিৰোধী কৰ্মী কাটন ময়ঙকে ধৰি কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে। লগতে অৰুণাচল ভৱনৰ বাহিৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, খিলঞ্জীয়া আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে অৰুণাচল প্ৰদেশত উচ্ছেদ, পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি হেৰুওৱা, পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষতি আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ কথা দোহাৰি এই প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
Delhi police didn't even let us sit for 5 minutes in Arunachal Bhawan today What is the government afraid of? #Arunachalisnotforsale https://t.co/mFwhpD1Asd— Yari_here (@Yari_here1) October 31, 2026
আনহাতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যাক এক বৃহৎ জলবিদ্যুৎ আৰু বহুমুখী আন্তঃগাঁথনিমূলক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
বিপৰীতে অৰুণাচলৰ নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । বিগত সপ্তাহত পাছিঘাটত হোৱা প্ৰতিবাদত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পৰিস্থিতি হিংসাত্মক হৈ পৰিছিল ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
আদি বানে কেবাং ইউনাইটেড' আৰু 'চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ'ৰাম'কে ধৰি খিলঞ্জীয়া সংগঠনসমূহে পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি, গাঁও উচ্ছেদ হোৱা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিৱেশগত পৰিণতিৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৱে চিয়াং অঞ্চলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সংবেদনশীলতাক লৈও আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যিহেতু এই অঞ্চলটো পূব হিমালয়ৰ এক ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাত অৱস্থিত আৰু ই চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য তথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ জীৱিকাক সমৰ্থন কৰে।
লগতে পঢ়ক: চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ