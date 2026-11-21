‘জনবিৰোধী সিদ্ধান্তই যুদ্ধৰ সময়ত দেশৰ নিৰাপত্তা বিপন্ন কৰিব পাৰে’, কেন্দ্ৰক সকীয়নি সোণম ৱাংচুকৰ
লাডাখত কেন্দ্ৰৰ জনবিৰোধী সিদ্ধান্তই যুদ্ধৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পাৰে বুলি সকীয়নি সোণম ৱাংচুকৰ ৷
Published : November 21, 2026 at 10:06 PM IST
শ্ৰীনগৰ: লাডাখত গ্ৰহণ কৰা ‘জনবিৰোধী’ সিদ্ধান্তসমূহে বিশেষকৈ যুদ্ধৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলি শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে জলবায়ু কৰ্মী তথা ‘লেহ এপেক্স বডী’ৰ নেতা সোণম ৱাংচুকে । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰে ।
‘লেহ এপেক্স বডী’ৰ অধ্যক্ষ শ্বেৰিং দৰ্জে লাকৰুকৰ সৈতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৱাংচুকে কয়, “জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ পৰিণাম উপ-ৰাজ্যপাল প্ৰশাসনে ভুগিব লাগিব । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দিশৰ পৰা ই এক অতি সংবেদনশীল বিষয় যে আপোনালোকে এখন স্পৰ্শকাতৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছে । আপোনালোকে স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে ৰাইজৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত জাপি দিছে ।”
উল্লেখ্য যে, যোৱা নিশা গৃহবন্দীত্বৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে ৱাংচুকে লেহৰ এন ডি এছ পাৰ্কত চলি থকা প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে । লাডাখ স্বায়ত্তশাসিত পাৰ্বত্য উন্নয়ন পৰিষদৰ নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া আৰু ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।
শান্তিৰ সময়ত জনসাধাৰণে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলেও যুদ্ধৰ সময়ত পৰিস্থিতি বেলেগ হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ৱাংচুকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোলৈ বাহিৰৰ পৰা প্ৰশাসক পঠিওৱাৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁ কয় যে, সেইসকল প্ৰশাসকে পাছত অঞ্চলটো এৰি গুচি যায় আৰু তাৰ পৰিণাম স্থানীয় ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হয় । সেয়েহে সকলো সিদ্ধান্ত কেৱল উপ-ৰাজ্যপাল প্ৰশাসনৰ ওপৰত এৰি নিদি কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰা উচিত বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
অতীতৰ যুদ্ধসমূহত লাডাখবাসীয়ে যেনেদৰে দেশৰ পক্ষত থিয় দিছিল, ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধতো যাতে লাডাখ দেশৰ সৈতে থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰাটো প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব বুলি ৱাংচুকে মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, “লাডাখ সন্দৰ্ভত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ দেশৰ স্বাৰ্থত নে নহয়, সেয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে চিন্তা কৰা উচিত । দেশপ্ৰেমিক আৰু আনুগত্যশীল লোকসকলক কিয় বাৰে বাৰে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে ? দেশৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট সচেতন আৰু কোন নায়ক আৰু কোন খলনায়ক সেয়া তেওঁলোকে ভালদৰে জানে ।”
ইফালে, প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ছমাহ পাছত সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু শেহতীয়াকৈ গৃহবন্দী কৰি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ জৰিয়তে উপ-ৰাজ্যপাল ভি কে ছাক্সেনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অস্বস্তিত পেলোৱা বুলি ৱাংচুকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লাডাখৰ স্থানীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত থকা অসন্তুষ্টিৰ বুজ ল’বলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰিবলৈও তেওঁ গৃহমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনায় ।
আনহাতে, ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষিত হোৱাৰ পাছত শনিবাৰে লাডাখত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই সন্দৰ্ভত ‘লেহ এপেক্স বডী’ৰ অধ্যক্ষ শ্বেৰিং দৰ্জে লাকৰুকে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক যুৱ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ জনোৱা মতে, বহু স্থানত ৮০ শতাংশ ‘জেন জি’ ভোটাৰৰ নাম নাই আৰু ২০১৮ চনৰ পুৰণি ভোটাৰ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ৱাংচুকৰ নিজা গাঁওসহ তিনিখন গাঁৱে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তদুপৰি প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা ৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘লাডাখ স্বায়ত্তশাসিত পাৰ্বত্য উন্নয়ন পৰিষদ’ৰ নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিবলৈ তেওঁলোকে পুনৰ দাবী জনায় ।
ৱাংচুকে যুক্তি দৰ্শায় যে, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত বিধানসভা গঠন আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ দাবীত নতুন দিল্লীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ থকা ‘লেহ এপেক্স বডী’ আৰু ‘কাৰ্গিল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্স’ৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস কৰিবলৈকে ৪ ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচন জাপি দিয়া হৈছে ।