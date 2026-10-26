বান্ধবিৰোধী আন্দোলনত উত্তাল অৰুণাচল : উজনি সোৱণশিৰিত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ, বাহনত অগ্নিসংযোগ
প্ৰস্তাৱিত মেগা বান্ধ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে সদৌ টাগিন ছাত্ৰ সন্থাই (ATSU) আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ত জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
Published : October 26, 2026 at 4:37 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং উপত্যকাত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আন্দোলন ক্ৰমান্বয়ে এইবাৰ উজনি সোৱণশিৰি জিলালৈও প্ৰসাৰিত হৈছে ।
প্ৰস্তাৱিত মেগা বান্ধ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে সদৌ টাগিন ছাত্ৰ সন্থাই (ATSU) আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ত জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বন্ধৰ সময়ত কেইবাখনো বাহন ভাঙি-ছিঙি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে একাধিক বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
সোমবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচীত সদৌ টাগিন ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে DSU, SINALITASU, তালিহা ছাত্ৰ সন্থা, ডাপ'ৰিজো ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন কেইবাটাও সংগঠন তথা প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
#WATCH | Pasighat, Arunachal Pradesh: On the violence that erupted regarding the Siang High Multipurpose Hydropower Project, Pasighat West MLA Ninong Ering says, "...many have asked me why I speak in favor of the dam, given that they are all opposed to it. Yet, I believe there must be a compromise; people need to come forward and engage in dialogue...I discuss the positive and negative aspects of such projects, as well as how they might be taken forward. It is not merely a matter of compensation, development, or the construction of roads and bridges—or even the establishment of institutions like medical colleges. When you have a project of such a massive scale, all these provisions come into play...protesting does not mean looting someone’s home or causing harm to others...I would prefer not to comment further on the specifics of this process, as the District Magistrate and the Superintendent of Police will take the necessary action. Ultimately, this was not merely a protest; it involved theft, dacoity, and looting."— ANI (@ANI) October 25, 2026
বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে চৰকাৰবিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ‘No Dam in Siang’ ধ্বনিৰে বৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে । বিশেষকৈ জিলাখনৰ সদৰ ডাপ'ৰিজোত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ব্যাপক উপস্থিতিৰ মাজতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনসমূহে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, প্ৰস্তাৱিত মেগা বান্ধ প্ৰকল্পই অঞ্চলটোৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, পৰম্পৰাগত জীৱন-জীৱিকা, পৰিৱেশ আৰু ভৱিষ্যতৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা আছে । সেয়েহে প্ৰকল্পটোক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্বেগ দূৰ নকৰাকৈ আগবাঢ়ি নাযাবলৈ সংগঠনসমূহে দাবী জনাইছে ।
পাছিঘাটত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ, বিমানযোগে অনা হৈছে RAF
ইফালে, চিয়াং উপত্যকাত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদ আৰু শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাইৰ পৰা ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চৰ (RAF) দুটা কোম্পানীক বিমানযোগে পাছিঘাটলৈ অনা হৈছে । একেদৰে, চিয়াং অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত মহিলা জোৱানৰ দলসহ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ (CAPF) মুঠ ৩৪টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আইন-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু যিকোনো হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বৃহৎ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ২৩ অক্টোবৰত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প (SUMP)ৰ বিৰোধিতাৰে চিয়াং, উজনি চিয়াং আৰু পূব চিয়াং জিলাত আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ত পাছিঘাটত ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
পাছিঘাটত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু বিধায়কৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ
যোৱা ২৩ অক্টোবৰৰ বন্ধৰ সময়ত পূব চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাটত অৰুণাচল প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি কলিং মোয়ং আৰু বিধায়ক অ’নি পাংয়াং তথা নিনং এৰিঙৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।
তথ্য অনুসৰি, একাংশ উত্তেজিত লোকে বাসগৃহসমূহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত সামগ্ৰী লুটপাত কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে । তদুপৰি আৰক্ষী থানা, আৰক্ষীৰ বাহন, আদি বানে কেবাঙৰ কাৰ্যালয় আৰু এনএইচপিচিৰ কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় । কেইবাটাও স্থানত অগ্নিসংযোগ আৰু সম্পত্তি ধ্বংসৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ।
প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগৰ পিছতেই পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি আৰু বৃহৎ বান্ধ প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ৰাইজৰ অসন্তুষ্টিয়ে নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে ৷
পাছিঘাট পশ্চিমৰ বিধায়ক নিনং এৰিঙে কয়, ‘‘বহুতে মোক সুধিছে যে, যিহেতু তেওঁলোক সকলোৱে বান্ধটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে, মই কিয় সপক্ষে মাত মাতি আছোঁ । মোৰ বিশ্বাস আপোচ হ’বই লাগিব; মানুহে আগবাঢ়ি আহি আলোচনাত মিলিত হোৱা য়োজন । এনে প্ৰকল্পৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশৰ লগতে ইয়াক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি সেই বিষয়েও আলোচনা কৰোঁ । ই কেৱল ক্ষতিপূৰণ, উন্নয়ন বা পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ কথা নহয়— আনকি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ কথাও নহয় ।’’
‘‘যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰকল্প এটা থাকে, তেতিয়া এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থাই কামত আহে । প্ৰতিবাদ কৰাৰ অৰ্থ কাৰোবাৰ ঘৰ লুটপাত কৰা বা আনৰ ক্ষতি কৰা নহয় । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰ্দিষ্টতা সম্পৰ্কে অধিক মন্তব্য নকৰিলে ভাল পাম, কিয়নো জিলা দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । শেষত কওঁ এইটো কেৱল প্ৰতিবাদ নাছিল; ইয়াৰ লগত চুৰি, কুটিলতা আৰু লুটপাত জড়িত আছিল ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
চিয়াঙৰ পিছত উজনি সোৱণশিৰি: তীব্ৰ ৰূপ লৈছে বান্ধবিৰোধী আন্দোলনে
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং উপত্যকাত প্ৰস্তাৱিত ১১,২০০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কেইবামাহ ধৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱ্য সামাজিক আৰু পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, উচ্ছেদৰ আশংকা আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰাৰ সুৰক্ষাক লৈ বিভিন্ন সংগঠনে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
#WATCH | Arunachal Pradesh: A 12-hour shutdown observed across three districts of the state over the demand for the release of 10 protesters detained for opposing the construction of a large dam on the Siang River. The shutdown was called in Siang, Upper Siang and East Siang districts, by various organisations under the aegis of ABKU (Adi Bane Kebang United).— ANI (@ANI) October 23, 2026
এই আন্দোলনৰ মাজতেই উজনি সোৱণশিৰি জিলাত মেগা বান্ধ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে নতুনকৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হোৱাটোৱে ৰাজ্যখনৰ জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন পৰিকল্পনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা অসন্তুষ্টিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত দিছে ।
অৱশ্যে, আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প আৰু মেগা বান্ধ প্ৰকল্প পৃথক যদিও দুয়োটাকে কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা প্ৰতিবাদত স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰশ্নসমূহ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
এফালে ৰাজ্য চৰকাৰে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সম্ভাৱনাক গুৰুত্ব দিছে, আনফালে বৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে । পাছিঘাটৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছত উজনি সোৱণশিৰিতো প্ৰতিবাদৰ সময়ত বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু অগ্নিসংযোগৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱাটোৱে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত কেৱল নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিয়েই সমস্যা সমাধান সম্ভৱ হ’বনে, নে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাৰ জৰিয়তে আস্থাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ? সেই প্ৰশ্ন এতিয়া অধিক প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ সংকট : নগা, কুকি-জো আৰু মেইটেইৰ পৃথক দাবীৰ মাজত শান্তিৰ সন্ধান