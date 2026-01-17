চেলা পাছ হ্ৰদত সন্ধানহীন আন এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: হিমায়িত হ্ৰদত প্ৰৱেশ নিষেধ

চেলা পাছ হ্ৰদত সন্ধানহীন আন এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: হিমায়িত হ্ৰদত প্ৰৱেশ নিষেধ
টাৱাং জিলালৈ আহিবলগীয়া পৰ্যটকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলা পৰ্যটন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
Published : January 17, 2026 at 8:46 PM IST
তেজপুৰ : পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ চেলা পাছ হ্ৰদত সন্ধানহীন আন এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ কৰা হয় । শুকুৰবাৰে দিনৰ প্ৰায় ২.৩০ বজাত চেলা হ্ৰদত তিনিজন পৰ্যটক ডুব যোৱাৰ পিছত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । কালিয়েই এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । শনিবাৰে আনজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ অভিযানকাৰী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইপিনে, এই ঘটনাৰ পিছতেই জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্বে জাৰি কৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা বাহাল ৰাখিছে । এতিয়াৰে পৰা হ্ৰদৰ কাষত থাকিব সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোক । জং ৰাজহ চক্ৰৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্তই সদৰী কৰিছে এই কথা ।
টাৱাং জিলাৰ জং ৰাজহ চক্ৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হকৰাচ' কাৰীয়ে কয়, "শনিবাৰৰ পৰা উক্ত স্থানত অতিৰিক্ত সুৰক্ষাৰ লোক নিয়োজিত কৰা হৈছে । পূৰ্বতেও আছিল যদিও আজিৰে পৰা বেছি কটকটীয়া কৰা হৈছে ।" সকলো সময়তে পৰ্যটকৰ বাবে এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব বুলি তেওঁ কয় ।
অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই কয়, "কেৰালাৰ পৰা অহা ৭ জনীয়া পৰ্যটকৰ দলটোৱে হ্ৰদৰ কাষত সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে দিনৰ ২.৩০ বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । কালি সেনা আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত এজন ব্যক্তিক জীৱন্তে আৰু আন এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে দিনত আনজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আজি গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কেৰালাৰ গৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব ।" তেওঁ কয় আই এল পিত উল্লেখ থকা আনজন মাধৱ এমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
কি আছে এই নিৰ্দেশনাত ?
অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে অহা সোমবাৰে পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ এক জৰুৰীকালীন নিৰ্দেশনা জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিব । টাৱাং জিলালৈ আহিবলগীয়া পৰ্যটকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলা পৰ্যটন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই অনুসৰি টাৱাং প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত আৰু টাৱাং প্ৰৱেশৰ সময়ত ১৩,৭৫০ ফুট উচ্চতাৰ চেলা পাছ অতিক্ৰম কৰিব লাগে । তদুপৰি বহু পৰ্যটকে ১৫,০০০ ফুটৰো অধিক উচ্চতাৰ বুমলা পাছ ভ্ৰমণ কৰে । কিছুমান লোকৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিতভাৱে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ বয়স্ক লোক, হৃদৰোগী আৰু অন্যান্য গুৰুতৰ ৰোগত ভোগা ব্যক্তিসকলে টাৱাং ভ্ৰমণৰ সময়ত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । প্ৰয়োজনীয় ঔষধ লগত ৰাখিব লাগিব ।
হিমায়িত হ্ৰদত প্ৰৱেশ নিষেধ :
শীতকালত টাৱাঙৰ বিভিন্ন হ্ৰদ হিমায়িত হৈ মনোমোহা দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিলেও, এই হিম আৱৰণ অত্যন্ত অস্থিতিশীল বুলি পৰ্যটন বিভাগে সতৰ্ক কৰিছে । হিম মানুহৰ ওজন বহন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’বও পাৰে । সেয়েহে পৰ্যটকসকলক হিমায়িত হ্ৰদৰ ওপৰত নাথাকিবলৈ বা ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ কঠোৰভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ :
জিলাৰ ভিতৰত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক, প্লাষ্টিক কাপ-প্লেট আদি ব্যৱহাৰ কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । পৰ্যটকসকলক আবৰ্জনা নেপেলাবলৈ আৰু নিৰ্দিষ্ট ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
বতৰৰ সজাগতা :
পৰ্যটকসকলক যাত্ৰাৰ আগতে সদায় বতৰৰ পূৰ্বানুমান আৰু পথৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । অধিক তুষাৰপাত বা দুৰ্গম বতৰৰ সময়ত পাহাৰীয়া অঞ্চললৈ যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । তুষাৰে ঢকা পথত যাত্ৰাৰ সময়ত নন-স্কীড চেইন ব্যৱহাৰ, গৰম কাপোৰ, জৰুৰী সামগ্ৰী আৰু যোগাযোগ সঁজুলি লগত ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে । উচ্চ উচ্চতাজনিত ৰোগৰ আশংকা থকা লোকসকলক বিশেষকৈ অতি উচ্চতাৰ ১৫০০০ ফুটৰ বুমলা পাছ, চেলা পাছ, শোঙাত্সেৰ হ্ৰদ আৰু চুমি গেটচে যাক হলি জলপ্ৰপাত বুলি জনা যায় আদি অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । জিলা প্ৰশাসনে সকলো পৰ্যটকক স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ, পৰ্যটনৰ গাইড আৰু উদ্ধাৰ দলৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।