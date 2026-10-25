অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত, ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ; গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
অপাৰেশ্যন ট্ৰাইডেণ্টৰ অধীনত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ অভিযানত প্ৰায় ১০০ কোটি টকাৰ হাৱালা লেনদেন উন্মোচিত হয় আৰু ১৪২৪টা বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ কৰা হয় ।
Published : October 25, 2026 at 11:39 AM IST
নতুন দিল্লী : অপাৰেশ্যন ট্ৰাইডেণ্টৰ অধীনত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰৰ কেইবাটাও স্থানত একেলগে অভিযান চলাই এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে ৷ একাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী সংস্থাই শুকুৰবাৰে তিনিওখন ৰাজ্যত একেলগে ৩৮টা স্থানত অভিযান চলাই এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চক্ৰক উৎখাত কৰে ৷ অভিযানকাৰী দলকেইটাই লগতে প্ৰায় ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্টযোগে এই অভিযানৰ সফলতাৰ কথা ঘোষণা কৰি এই অভিযানক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে।
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত কয়, "মোদী চৰকাৰে ‘অপাৰেশ্যন ট্ৰাইডেণ্ট’ৰ জৰিয়তে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আন এক বৃহৎ দমন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ২৩ অক্টোবৰত সংস্থাসমূহে অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰৰ ৩৮টা স্থানত একেলগে অভিযান চলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চক্ৰক উৎখাত কৰে ।"
Modi Govt deals another lethal blow against drugs with Operation Trident. Our agencies launched a barrage of simultaneous crackdowns across 38 locations in Assam, Mizoram and Manipur on 23 October, smashing an international narco-cartel. The operation revealed ₹100 crore worth of hawala transactions, froze 1,424 bank accounts, attached properties worth ₹17.82 crore, seized 500 detonators and ₹12 lakh in cash, and led to the arrest of 18 people. The network trafficked narcotics across the borders of India, Myanmar and Bangladesh through the Death Triangle Corridor. The offensive attests to India’s Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by 31 December 2029. India will hammer until the last nail is driven into the coffin of drug cartels. Heartiest congratulations to the anti-narcotics team comprising central agencies, and police forces of the three states.— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
গৃহমন্ত্ৰীৰ মতে, এই অভিযানত ১০০ কোটি টকাৰ হাৱালা লেনদেন উন্মোচিত হয় আৰু ১৪২৪টা বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ কৰা হয় । অমিত শ্বাহে লগতে কয় যে কৰ্তৃপক্ষই ১৭.৮২ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰে, ৫০০টা ডিটনেটৰ আৰু নগদ ১২ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
তেওঁ কয়, "এই নেটৱৰ্কে ভাৰত, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশৰ সীমান্তৰে 'ডেথ ট্ৰাইএংগল কৰিডৰ'ৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল । এই কাৰ্যই ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰে । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চক্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল নোহোৱালৈকে ভাৰতে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ।"
শ্বাহে এই যৌথ অভিযানত জড়িত তিনিখন ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ দলসমূহকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, নক্সালবাদ নিৰ্মূল হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । যোৱা ২১ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস’ত ভাষণ দি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ঘোষণা কৰে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অহা চাৰে তিনি বছৰত (২০২৭, ২০২৮ আৰু ২০২৯) ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যৌথ যুঁজ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : লক্ষ্য ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়া; 'মিছন মুড'ত একেলগে কাম কৰিব লাগে : অমিত শ্বাহ