দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত অগ্ৰগতি: কাশ্মীৰত আটক আন এজন চিকিৎসক
ডাঃ তাজামুল আহমদ মালিকে শ্ৰীনগৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত কাম কৰে । তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে নে সন্দেহজনক হিচাপে তেওঁক আটক কৰা হৈছে সেইটো স্পষ্ট নহয় ।
Published : November 12, 2025 at 1:28 PM IST
শ্ৰীনগৰ : দিল্লী বিস্ফোৰণকাণ্ডৰ তদন্ত তীব্ৰগতিত চলাই আছে তদন্তকাৰী সংস্থাবোৰে । ইতিমধ্যে এই তদন্তত বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । এই তদন্তত এইবাৰ কাশ্মীৰৰ পৰা আৰু এজন চিকিৎসকক সোধা-পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে বুলি বুধবাৰে সূত্ৰই শ্ৰীনগৰত প্ৰকাশ কৰিছে ।
দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ ডাঃ তাজামুল আহমদ মালিকে উপত্যকাটোৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় শ্ৰী মহাৰাজা হৰি সিং হাস্পতালত (এছ এম এইচ এছ) কৰ্মৰত ।
অৱশ্যে ডাঃ মালিকক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নে গোচৰটোৰ বিস্তৃত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলত সন্দেহযুক্ত হিচাপে আটক কৰা হৈছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে ।
তেওঁ হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈছ-ই-মহম্মদৰ সৈতে জড়িত ‘হোৱাইট কালাৰ’ সীমাৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল বুলি অভিহিত কৰা কাশ্মীৰৰ পঞ্চমজন চিকিৎসক ।
জম্মু-কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাহাৰানপুৰৰ বাহিৰত অভিযান চলাই এই বিস্ফোৰণত নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা ডাঃ ওমৰ নবীকে ধৰি চিকিৎসকসকল যোৱা মাহৰ শেষৰ ফালে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণলৈ আহিছিল ।
ফৰিদাবাদৰ আল ফালাহ হাস্পতালত কৰ্মৰত পুলৱামাৰ ডাঃ মুজাম্মিল শ্বাকিল আৰু চাহাৰানপুৰৰ ফেমাছ মেডিকেয়াৰ হাস্পতালত কৰ্মৰত অনন্তনাগৰ ডাঃ আদিল আহমদ ৰাথেৰক চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গোপনে নিৰীক্ষণ কৰিছিল ।
কাশ্মীৰ উপত্যকা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ফৰিদাবাদকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত ২৯০০ কিলোগ্ৰাম এমোনিয়াম নাইট্ৰেটকে আদি কৰি বিভিন্ন অস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ বৃহৎ ভঁৰাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে শ্ৰীনগৰৰ নৌগামত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক ভাবুকি দিয়া জৈছ-ই-মহম্মদৰ পোষ্টাৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, অভিযানৰ কথা ফাদিল হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কৌশলেৰে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।