অংকিত শৰ্মা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তাহিৰ হুছেইনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড
২০২০ চনত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড । অংকিত শৰ্মাক একাংশ লোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ নলাত পেলাই দিছিল ।
Published : July 31, 2026 at 7:50 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী সংঘৰ্ষৰ সময়ত আই বি বিষয়া অংকিত শৰ্মাক হত্যা কৰাৰ অপৰাধত তাহিৰ হুছেইনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ এখন আদালতে । আই বি বিষয়াজনৰ হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্কীয় গোচৰটোত কাৰ্কাৰডুমা আদালতে তাহিৰ হুছেইনকে ধৰি ৫ অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰে । আদালতে ২০২৬ চনৰ ১৩ জুলাইত তাহিৰ হুছেইন, নাজিম, কাছিম, আনাছ আৰু জাভেদক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে এই গোচৰক অতি বিৰল গোচৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
শুকুৰবাৰে শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে ন্যায়াধীশয়ে কৈছিল যে এইটো এটা অতি ভয়াৱহ ঘটনা । অংকিত শৰ্মাক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ মৃতদেহৰ সৈতে অমানৱীয় আচৰণ কৰা হৈছিল । আদালতে স্বীকাৰ কৰিছে যে এই কাণ্ডই সমাজখনক জোকাৰি গৈছিল; যিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সমাজখনক গভীৰভাৱে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছিল । আদালতে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো অত্যন্ত নিষ্ঠুৰ আছিল ।
Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi— ANI (@ANI) July 31, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে ১৩ জুলাইত আদালতে ৫ অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে আন ৬ জনক এই গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । তাহিৰ হুছেইনৰ উপৰিও আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰা অভিযুক্তসকল হৈছে নাজিম, কাছিম, আনাছ, আৰু জাভেদ । দোষমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াসকলৰ ভিতৰত আছে হাছিন ওৰফে মুল্লাজী/ছালমান, সমীৰ খান, ফিৰোজ, গুলফাম, শ্বোয়েব আলম ওৰফে ববি আৰু মুণ্টাজিম ওৰফে মুছা ।
উল্লেখ্য যে ২০২০ চনৰ ৩ জুনত দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই এই গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল । অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২০ চনৰ ২৪ আৰু ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত তাহিৰ হুছেইনে নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰু চান্দ বাগ কালভাৰ্টৰ সমীপৰ মছজিদৰ পৰা এটা দলৰ নেতৃত্ব দি সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ উচটনি দিছিল । অভিযোগ কৰা হৈছে যে তাহিৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত দলটোৱে বিশেষভাৱে অংকিত শৰ্মাক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল । খাজুৰি খাছ অঞ্চলৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ বাহিৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা; হত্যাকাণ্ডৰ পিছত শৰ্মাৰ মৃতদেহ এটা নলাত পেলাই দিয়া হৈছিল ।
আৰক্ষীৰ মতে কিছু লোকে মৃতদেহটো নলাত পেলাই দিয়া দেখা গৈছিল । অংকিত শৰ্মাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত চোকা অস্ত্ৰৰ ৫১ টা আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছিল । চান্দ বাগ অঞ্চলত তাহিৰ হুছেইনেই এই দলটোক উচটনি দিছিল আৰু অভিযোগনামাত তেওঁক মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :