প্ৰকৃতিৰ অকৃপণ বৰদান অৰুণাচলৰ 'আনিনি': উত্তৰ-পূবৰ ভূস্বৰ্গই হাতবাউলি মাতে পৰ্যটকক
বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া ফুল, ইদু মিচিমিৰ চাংঘৰ, সু-উচ্চ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাত আৰু যে কত কি... ! কৰৱী দলেৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷
Published : January 2, 2026 at 2:06 PM IST
জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পর্যটনস্থলীসমূহৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে আনিনি । সেউজ ভূমি, জৈৱ-বিচিত্ৰতা আৰু অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মনোৰম ঠাই আনিনি ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলীত অৱস্থিত আনিনি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং উপত্যকা জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ।
আনিনি : প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি
দিবাং উপত্যকাৰ পাহাৰ আৰু অৰণ্যৰ মাজত অৱস্থিত আনিনি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু দুঃসাহসিক বাইক ৰাইডাৰৰ বাবে অন্যতম গন্তব্যস্থল । উত্তৰ-পূবৰ এই লুকাই থকা অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যত ট্ৰেকিং, ইদু মিছিমি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে চহকী সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ অনাবিল আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে ।
আনিনি কেৱল ইদু মিচিমি জনজাতীয় লোকৰ বাসস্থান । চালে চকুৰোৱা এই এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰি থকা পাহাৰৰ বক্ষ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা সেউজ বাঁহেৰে আবৃত, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া ফুল, ইদু মিচিমিৰ চাংঘৰ, সু-উচ্চ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাত, নান্দনিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এই বিশেষ ঠাইখনৰ সৌন্দৰ্য বাৰু কেতিয়াবা উপভোগ কৰিছেনে ?
কেনেকৈ যাব আনিনিলৈ
চালেই চকু ৰৈ যোৱা আনিনি আপুনি উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে সীমান্তৰ ৰুকচিন গে'টেৰে যাত্ৰা কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ বাণিজ্যিক চহৰ পাচিঘাটৰ পৰা উচ্চ পাহাৰৰ কাষে কাষে প্রায় প্ৰায় ১৩০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব লাগিব । আনহাতে, ডিব্ৰুগড় পৰা তিনিচুকীয়া হৈ ৰয়িঙলৈ প্ৰায় ১৬১ কিলোমিটাৰ পথ আগুৱাই গ'লে ৰয়িং চহৰ । ৰয়িঙৰ পৰা প্ৰায় ২২৭ কিলোমিটাৰ পাহাৰীয়া সৰ্পিল গিৰিপথেৰে প্ৰায় ১২-১৩ ঘণ্টা যাত্ৰাৰ অন্তত পাব আনিনি চহৰ ।
পাহাৰৰ একা-বেঁকা পথত পাহাৰীয়া গছ-গছনি, বনৰীয়া বিভিন্ন ফুল, বিভিন্ন চৰাইৰ কলৰৱ, সৰু-বৰ জলপ্ৰপাতৰ কুলুকুলু শব্দ, পাহাৰীয়া ৰিবৰিব বতাহে বিপদসংকুল যাত্ৰাক আমোদ দিয়ে । পথৰ কাষে কাষে পাব ইদু মিচিমিৰ গাঁও । যে তিৱাৰী, মায়'ডিয়া পাছ, হোনলি, আদাপপুৱা, আজুপু, ইচুলি, আংগুলিন , ইটালিন, আইচ্, আচিচকে ধৰি বিভিন্ন গাঁও দেখিবলৈ পোৱা যায় । অৱশ্যে ৰয়িঙৰ পৰা প্ৰায় ১৭ কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত এখন চেক গে'ট পাব ।
প্ৰয়োজন আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ
চেক গে'টত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ (ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট) পৰীক্ষা কৰে । উক্ত চেক গে'টতে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে অৰুণাচল চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকৰ পৰা ৫০ টকাকৈ লয় । কিয়নো আনিনিলৈ যাওঁতে মিহাও (Mehao) বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি আছে ৩১৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । মিহাও (Mehao) বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ২৮১.৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৰি আছে ।
মায়'ডিয়াৰ পাহাৰত ডাৱৰে চুমে
তদুপৰি ৰয়িঙৰ পৰা প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছতে পাব মায়'ডিয়া পাছ (Mayodia Pass) । মায়'ডিয়া পাহাৰত ডাৱৰবোৰে পাহাৰত খুন্দা মৰা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি । উক্ত স্থানতে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাৰ মাজত মায়া হোটেল, আৰ্মিৰ মায়'ডিয়া কেফে নামেৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ-কফি, ম'ম'-চাওমিন, গৰম চাহৰ সোৱাদ ল'বলৈ সুবিধা আছে ।
ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ৬৫ কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছতে পাব হোনলি । হোনলিৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণৰ বাবে পাহাৰ খনন কৰি থকাৰ ফলত বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় । তদুপৰি মাজে মাজে দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ এনেদৰে ৰয়িঙৰ পৰা ২২৭ কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ অন্তত পাব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে মেটমৰা ভঁৰাল আনিনি চহৰ ।
আনিনিৰ জলপ্ৰপাত
আনিনিৰ সু-উচ্চ পাহাৰৰ মাটু (Matu), কাহা (Kaha), মাউৱা (Mawa), আহি(Ahi) আদি বিভিন্ন জলপ্রপাতে পৰ্যটকক হাত বাউল দি মাতে । অপৰূপ পর্যটন উদ্যোগৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূর্ণ ঠাইলৈ পর্যবসিত হৈছে সৌন্দর্যৰে ভৰপূৰ আনিনি । শিলে শিলে ঠেকা খাই বৈ অহা পানীৰ শব্দ আৰু চেঁচা বতাহজাকে দেহ-মন চুই এপলক হ'লেও আপোনাক কৰি তুলিব আত্মহাৰা । আনিনিৰ জলপ্রপাত চাবলৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰ্যটকৰ লগতে বিভিন্ন দেশ-বিদেশৰো বহু পৰ্যটক আহে ।
দুয়োফালে সু-উচ্চ পাহাৰ; সেই পাহাৰৰ ফাঁকেদি বৈ অহা জলপ্ৰপাত আৰু নান্দনিক গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ হৈ থকা ঠাইখনিৰ মাজেৰে এটা মসৃণ সুন্দৰ পথেদি যাব লাগে দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু পথৰ শেষত আছে বুৰ্ণি আৰ্মী কেম্প ।
দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
আনিনিৰ স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত মিছমি টাকিন (Mishmi Takin), ৰেড পাণ্ডা (Red Panda), মাস্ক হৰিণ (Musk Deer), বান্দৰ, গ'ৰাল(Goral), চেৰ' (Serow), স্ন' লিঅ'পাৰ্ড (Snow Leopard) আৰু ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ডৰ (Occasional Tigers) লগতে মেথোন, বাঘ, ভালুক আৰু চৰাইৰ ভিতৰত শামুকভঙা, পক, তিদি, চিকু (স্থানীয় নাম) আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া চৰাই পোৱা যায় । কিন্তু বাঘৰ ভৰিৰ খোজ মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যদিও বাঘটো পাহাৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে বুলি কয় ।
দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনে প্ৰায় ৪,১৪৯ বৰ্গকিলোমিটাৰ এলেকা আগুৰি আছে । বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ বুলি জনা যায় ।
আনিনিৰ বাঁহ
স্থানীয় লোকজনে জানিবলৈ দিয়া মতে, "আমাৰ আনিনিত পোৱা বাহঁবোৰ ৰোপণ কৰা নহয়, এই বাহঁবোৰ আচলতে প্ৰাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হোৱা বাঁহ হয় । তথাপিও বাঁহবোৰৰ নিজৰ নিজৰ এক্তিয়াৰ থাক । এই বাঁহেৰে আমি ঘৰৰ বেৰ, মেথোন, গাহৰিৰ গঁড়াল, বাৰী আদি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ । আমাৰ ইয়াৰ বাঁহৰ আকাৰবোৰ সৰু সৰু । অন্য ঠাইত পোৱা বাঁহতকৈ পৃথক ।"
স্থানীয় ব্যক্তি তথা দ্ৰি আফ্ৰা (Dree Afra) হোমষ্টে'ৰ স্বত্বাধিকাৰী গংগা মিলিয়ে কয়, "আনিনিলৈ অহা সকলো পৰ্যটক আৰু অতিথিলৈ আহ্বান যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আনিনিলৈ আহক, কিন্তু চাফ-চিকুণ বজাই ৰাখক । আমাৰ ইয়ালৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰ্যটক আহে, বিশেষকৈ অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, জোনাই, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, তেজপুৰ আদি বিভিন্ন জিলাৰ বহু পৰ্যটক আৰু বাইক ৰাইডাৰ্ছ আহে । তদুপৰি কলকাতা, বহিঃদেশৰ জাপান, আমেৰিকা আদি দেশৰো পৰ্যটক আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু আনিনিলৈ অহা পথটো কিছু বিপজ্জনক হোৱা বাবে বহু পৰ্যটকে আহিবলৈ মন গ'লেও অহাত কিছু অসুবিধা হয় । অৱশ্যে ইতিমধ্যে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে । গতিকে পথৰ সুচল ব্যৱস্থা হ'লে আৰু বহু পৰ্যটকে আনিনিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব আহিব । আনিনিলৈ আহিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ফ্লাইটৰ জৰিয়তেও আহিব পৰে ।"
আনিনিৰ হোমষ্টে'
আনিনিত থাকিব পৰা ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আছে দ্ৰি আফ্ৰা (Dree Afra) হোমষ্টে', বেম্বো ভিলেজ ৰিজ'ৰ্ট (Bamboo Village Resort), কাৰু ৰিজ'ৰ্ট (Karu Resort), নেচাৰ্ছ নেষ্ট ৰিজ'ৰ্ট (Nature's Nest Resort), আলপাইন ভিউ ৰিজ'ৰ্ট (Alpine View Resort), ফ্ৰগমাউথ কেম্প এণ্ড ৰিজ'ৰ্ট (Frogmouth Camp & Resort), ছিকুল ডিটুম ৰিজ'ৰ্ট (Sikkol Ditum Resort), কনে হিলছ ইক' ৰিজ'ৰ্ট (Kone Hills Eco Resort), আনিনি হাৰ্ট (Anini Hart) ।
ইয়াৰ উপৰি হোটেল, চৰকাৰী আৱৰ্ত ভৱনো আছে । কিন্তু সকলোতকৈ থাকিবলা সুবিধাজনক হৈছে হোমষ্টে' বা ৰিজ'ৰ্টসমূহ । কিয়নো আনিনিৰ ইদু মিচিমি জনজাতীয় লোকৰ জীৱন-শৈলী, আনিনিৰ বিষয়বস্তু জানিবলৈ হ'লে ৰিজ'ৰ্ট বা হোমষ্টে'ত থাকিব লাগিব । আনহাতে, সকলো সময়তে আনিনিলৈ আহি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব । বাৰিষাৰ সময়ত সেউজীয়া পৰিৱেশ, জলপ্ৰপাত আদি, ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত বৰফ পৰে, সেয়া উপভোগ কৰিব পাৰে ।
আনিনিত কি কি ঠাই উপভোগ কৰিব
আনিনিৰ উপভোগ্য ঠাইবোৰৰ ভিতৰত আছে ইমবুলী গ্ৰাছলেণ্ড, মথুভেলী; হাইকিং, ট্ৰেকিং কৰিবলৈ হ'লে ছেভেন লেক (seven Lake), জি'ৰ ভেলী, মিপি গাঁও । ইয়াৰ উপৰি দিবাং নদী, মালিনী থান মন্দিৰ, সু-উচ্চ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাত, দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা সোমাই প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ বুৰ্ণি আৰ্মী কেম্পলৈ (Burni Army Camp) যোৱা পথৰ নান্দনিক দৃশ্য, বিভিন্ন চৰাইৰ মাত ।
ফলৰ ভিতৰত কিউই ফল, কমলা, বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনিনিলৈ আহিবলৈ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী বিমানবন্দৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী । তাৰ পৰা ভাৰাগাড়ী লৈয়ো আহিব পৰে ।
পৰ্যটকে কি কয়
আনিনি ভ্ৰমণলৈ যোৱা পৰ্যটকে ঠাইখনৰ অনাবিল সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কয়, "আনিনি খুব সুন্দৰ ঠাই । আনিনিত সু-উচ্চ পাহাৰ, বহু জলপ্ৰপাত আছে । আনিনিৰ হোমষ্টে'সমূহত কেম্প, ৰাফটিং, চাইক্লিং কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । তদুপৰি, ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা আছে । আনিনি চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ আঁতৰত দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু ৰয়িং হৈ আহি মায়'ডিয়া পাছৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব আহিব পৰি । আনিনিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি মই খুবেই সুখী ।"