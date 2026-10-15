এনিমেচনৰ ৰূপত ষষ্ঠ দালাই লামা চাংয়াং গিয়াছোৰ জীৱন আৰু ঐতিহ্য
টাৱাঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা ষষ্ঠ দালাই লামা চাংয়াং গিয়াছো হিমালয় অঞ্চলৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব ।
Published : October 15, 2026 at 7:18 AM IST
তেজপুৰ: ষষ্ঠ দালাই লামা চাংয়াং গিয়াছোৰ জীৱন আৰু ঐতিহ্যক এক মনোগ্ৰাহী এনিমেচনৰ জৰিয়তে জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে জাপানৰ 4863 Inc. Production ৰ কুশাগ্ৰ কুশৱাহাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ।
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সৃষ্টিশীল পদক্ষেপৰ শলাগ লয় । ২০২৫ চনৰ ৩ ৰ পৰা ৬ ডিচেম্বৰলৈ টাৱাঙত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই এনিমেচন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ।
My gratitude to Shri Kushagra Kushwaha of 4863 Inc. Production, Japan, for bringing the story and legacy of His Holiness the Sixth Dalai Lama, Tsangyang Gyatso, to life through this wonderful animation, created in connection with the International Conference held in Tawang (3–6 December 2025). Born in Tawang, the Sixth Dalai Lama remains an important figure in the spiritual and cultural history of the Himalayan region. Through the power of animation and modern storytelling, this creative work brings his legacy closer to a new generation and introduces Arunachal Pradesh’s rich heritage to audiences beyond our borders.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) October 14, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে টাৱাঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা ষষ্ঠ দালাই লামা চাংয়াং গিয়াছো হিমালয় অঞ্চলৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি । এনিমেচন আৰু আধুনিক কাহিনী কথনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ঐতিহ্যক নতুন প্ৰজন্মৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক দেশৰ সীমা অতিক্ৰমি বিশ্বৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এই পদক্ষেপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
১৬৮৩ চনত বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ সমীপৱৰ্তী উৰগেলিং অঞ্চলত চাংয়াং গিয়াছোৰ জন্ম হৈছিল । উৰগেলিং মঠক তেওঁৰ জন্মস্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এই মঠ তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ।
পঞ্চম দালাই লামাৰ পুনৰ জন্ম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা চাংয়াং গিয়াছোক ১৬৯৭ চনত ষষ্ঠ দালাই লামা হিচাপে সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল । চাংয়াং গিয়াছো আধ্যাত্মিক নেতা হোৱাৰ উপৰি এগৰাকী প্ৰতিভাশালী কবি হিচাপেও বিশেষভাৱে পৰিচিত ।
তেওঁৰ কবিতাত প্ৰেম, বিৰহ, আধ্যাত্মিকতা আৰু জীৱনৰ ক্ষণস্থায়িত্বৰ দৰে বিষয় প্ৰতিফলিত হৈছে । তিব্বতীয় সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত তেওঁৰ কবিতাৰ এক সুকীয়া স্থান আছে ।
চাংয়াং গিয়াছোৰ সৈতে টাৱাঙৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আজিও অঞ্চলটোৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । এই সম্পৰ্কই অৰুণাচল প্ৰদেশক বৃহত্তৰ হিমালয়ৰ বৌদ্ধ ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে ।
উৰগেলিং মঠৰ সৈতে চাংয়াং গিয়াছোৰ জন্ম আৰু শৈশৱৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । সেইবাবে মঠটো তিব্বতীয় বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰ অনুসৰণকাৰীসকলৰ বাবে এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান হিচাপে পৰিগণিত । দেশ-বিদেশৰ বহু ভক্ত আৰু পৰ্যটকে মঠটোলৈ আহি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে চাংয়াং গিয়াছোৰ জীৱন আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে পৰিচিত হয় ।
উৰগেলিং মঠৰ স্থাপত্য আৰু ধৰ্মীয় পৰিৱেশত তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টভাৱে দেখা যায় । মঠটোৰ চৌহদত থকা প্ৰাৰ্থনা পতাকা, ধৰ্মীয় প্ৰতীক আৰু শান্ত পৰিৱেশে ইয়াৰ আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । টাৱাং মঠৰ তুলনাত উৰগেলিং মঠ আকাৰত সৰু হ’লেও চাংয়াং গিয়াছোৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ঐতিহাসিক মূল্য অতি গভীৰ ।
চাংয়াং গিয়াছোৰ সৈতে উৰগেলিং আৰু টাৱাঙৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্কই আজিও অঞ্চলটোৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । এই সম্পৰ্কই অৰুণাচল প্ৰদেশক বৃহত্তৰ হিমালয়ৰ বৌদ্ধ ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে ।
আধুনিক সময়ত উৰগেলিং মঠ কেৱল ধৰ্মীয় স্থান হিচাপেই নহয়, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপেও পৰিচিত হৈ উঠিছে । মঠটোৰ সংৰক্ষণে চাংয়াং গিয়াছোৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্যকো আগন্তুক প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে ।
আধুনিক দৃশ্য-শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক কাহিনী আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সংৰক্ষণ কৰি অধিক সংখ্যক লোকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাকো এই এনিমেচনে উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৌদ্ধ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হিচাপে টাৱাঙৰ গুৰুত্ব পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: আধুনিক দুৰ্গা : পৰম্পৰা আৰু নাৰীশক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন ক্ষত্ৰিয় মহিলাৰ 'শৌৰ্য ৰাস'