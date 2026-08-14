বিমান বাতিলৰ খঙত মহিলা যাত্ৰীয়ে ভাঙিলে বিমানবন্দৰৰ সামগ্ৰী

বিমান বাতিলৰ খঙত মহিলা যাত্ৰীয়ে ভাঙিলে বিমানবন্দৰৰ সামগ্ৰী
বিমানখনৰ বিজুতি ঘটাত ক্ষুব্ধ হৈ এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীয়ে প্ৰায় ৪৯ হাজাৰ টকাৰ বিমানবন্দৰৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷
Published : August 14, 2026 at 1:29 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ: কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে কলকাতালৈ যাবলগীয়া এখন ইণ্ডিগ’ বিমান বাতিল হোৱাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভুৱনেশ্বৰৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এক উত্তেজনা বিৰাজ কৰে ৷ বিমান বাতিলৰ ফলত কেইবাজনো যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰে ।
বিমানখনৰ বিজুতি ঘটাত ক্ষুব্ধ হৈ এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীয়ে প্ৰায় ৪৯ হাজাৰ টকাৰ বিমানবন্দৰৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ’ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে । জানিব পৰা মতে তেওঁৰ সন্তান অসুস্থ আছিল ৷
বিমানবন্দৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ অনুসৰি ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া ইণ্ডিগ’ৰ ৬ই ৭৩৫২ নম্বৰৰ বিমানখনৰ যাত্ৰী মামণি খাৰাটে বিমানখন বাতিল হোৱাৰ পিছতে বিমানবন্দৰৰ সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিমানখনে ২:৩৫ বজাত যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰথমে ৫:৩০ বজালৈ যাত্ৰাৰ সময় পিছুৱাই দিয়া হয় । সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত যাত্ৰীসকলক জনোৱা হয় যে কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে বিমানখন বাতিল কৰা হৈছে । বাতিলৰ পিছতে মামণিয়ে প্ৰতিবাদ কৰি বিমানবন্দৰত কিছু সঁজুলিৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অভিযোগত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ক্ষতিগ্ৰস্ত সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ২২ হাজাৰ টকাৰ মনিটৰ, ৪ হাজাৰ টকাৰ কীব’ৰ্ড আৰু ২৩ হাজাৰ টকাৰ পাছপ'ৰ্ট চুইপিং মেচিন । মুঠ ক্ষতিৰ পৰিমাণ ৪৯ হাজাৰ টকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
বিমানবন্দৰত উপস্থিত থকা চিআইএছএফৰ বিষয়া, ইণ্ডিগ’ৰ কৰ্মচাৰী, ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছিটা কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰীগৰাকীক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও কোনো ফল নধৰিলে ।
ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোত মহিলাগৰাকীক ক্ষোভিত অৱস্থাত দেখা গৈছে আৰু বিমানবন্দৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তৰ্ক কৰাৰ লগতে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তেওঁ নিজৰ সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বেয়া বুলি কোৱাও শুনা যায় । আন যাত্ৰীসকলেও মহিলাগৰাকীক সমৰ্থন কৰে ।
কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, যাত্ৰীগৰাকীয়ে গন্তব্যস্থানলৈ আন এখন বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক আন এখন বিমানত যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল ।
বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক প্ৰসন্ন প্ৰধানে জনোৱা মতে, মহিলাগৰাকী কলকাতালৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে তেওঁৰ বিমান পলম হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিমানখন বাতিল হোৱাৰ পিছত তেওঁ ক্ষোভিত হৈ পৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানে কয়, ‘‘মহিলাগৰাকীয়ে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক কয় যে তেওঁ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ গৈ আছে, যাৰ ফলত তেওঁৰ ক্ষোভ বাঢ়ি যায় । যাত্ৰীগৰাকীয়ে বিমান বাতিল হোৱাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু বিমানবন্দৰৰ কম্পিউটাৰ ভাঙি পেলায় । বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক এই ঘটনাৰ খবৰ দিয়ে ।’’
প্ৰধানে কয় যে মহিলা যাত্ৰীগৰাকীয়ে পিছত আন এখন সংযোগী বিমানেৰে কলকাতালৈ যাবলৈ সক্ষম হয় । বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই লগতে কয় যে অতি সোনকালে ক্ষতিগ্ৰস্ত সামগ্ৰীসমূহ মেৰামতি কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচলত বিদ্ৰোহীৰ এম্বুশ্ব