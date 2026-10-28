দক্ষিণত 'অৰ্ণৱ'ৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰাণ কাঢ়িলে তিনিজনৰ
আচল ৰূপ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 'অৰ্ণৱ'এ ৷ বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উত্তৰ অংশ আৰু ওড়িশাৰ দক্ষিণ অংশত ।
Published : October 28, 2026 at 3:13 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম-মধ্য বংগ উপ-সাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় উপকূলত খুন্দিওৱাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ধুমুহা আৰু মুষলধাৰে বৰষুণ হৈছে । অৰ্ণৱৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ধুমুহা আৰু বৰষুণে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত ইতিমধ্যে তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এই কথা সদৰী কৰিছে । তদুপৰি ৩১ টা ঘৰৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
STORY | Andhra worst hit by Cyclone Arnab, 3 killed Andhra Pradesh bore the brunt of Cyclone Arnab, with three people killed and 31 houses damaged, a senior National Disaster Response Force (NDRF) officer said on Wednesday. The disaster response and rescue teams of the Centre and those of Andhra Pradesh and Odisha are now bracing to tackle the effects of rainfall, which is expected to continue in the two states and adjoining areas, NDRF Inspector General (IG) Narendra Singh Bundela told reporters here during a press briefing. The cyclone has made landfall near Yanam, Puducherry, and has weakened from a very serious cyclonic storm to a severe cyclonic storm. It is estimated that it will gradually lose strength to convert into a cyclonic storm and finally into a deep depression by the evening, he said. "North of Andhra Pradesh and the southern part of Odisha have been the most affected due to Cyclone Arnab. Strong winds and rainfall are being witnessed in a few districts of the two states," Bundela said. "Andhra Pradesh has been the most affected... we have been informed that trees have been uprooted, 31 houses of various types have been damaged and three persons have been killed. "There has not been a serious impact in Odisha as per preliminary reports," he said. READ: https://t.co/ybzHi7IlQM— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
এনডিআৰএফৰ মহাপৰিদৰ্শক নৰেন্দ্ৰ সিং বুণ্ডেলাই এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তথা ওড়িশাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে বৰ্তমান বৰষুণ প্ৰভাৱিত অঞ্চলত পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে । এই দুয়োখন ৰাজ্যত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলিও মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয় ।
এনডিআৰএফৰ মহাপৰিদৰ্শক বুণ্ডেলাই কয়, "ঘূর্ণীবতাহ অৰ্ণৱত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উত্তৰ অংশ আৰু ওড়িশাৰ দক্ষিণ অংশত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰিছে । এই দুয়োখন ৰাজ্যৰে কেইখনমান জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ অব্যাহত আছে ।" অৱশ্যে প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ওড়িশাত কোনো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
বুণ্ডেলাই কয় যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উত্তৰ আৰু ওড়িশাৰ দক্ষিণ অংশ ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ৰাজ্য দুখনৰ কেইখনমান জিলাত প্ৰবল বতাহ আৰু বৰষুণ অব্যাহত আছে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল পাৰ হোৱাৰ সময়ত ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত বহুতো গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত কেইবাটাও অঞ্চলত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । প্ৰতি ঘণ্টাত বতাহ ১৩৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক:ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'ৰ প্ৰভাৱ : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ-ওড়িশাত বিমান সেৱা ব্যাহত
ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'ৰ বাবে ওড়িশাত হাই এলাৰ্ট জাৰি, ১ লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ
অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ: ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে বতাহ, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ