অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰামোজী ৰাওৰ জন্মদিনটো ৰাজ্যিক উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰিব : এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু
আজিৰ নৱপ্ৰজন্মক ৰামোজী ৰাওৰ দৃঢ়তা, অনুশাসন, কৰ্মনীতি আৰু মূল্যবোধৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ পৰা প্ৰেৰণা ল’বলৈ আহ্বান অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ৷
Published : November 17, 2026 at 4:42 PM IST
বিজয়াৱাড়া : অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে সোমবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ দূৰদৰ্শী তথা ৰামোজী গোটৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ জয়ন্তীক "ৰাজ্যিক উৎসৱ" হিচাপে উদযাপন কৰিব । ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে বিজয়াৱাড়াৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ অনুষ্ঠানত তেওঁ এই ঘোষণা কৰে ।
এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে বিশেষ অতিথি হিচাপে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷ এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি নাইডুৱে কয়, ‘‘প্ৰয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ দিগ্গজগৰাকীয়ে সাংবাদিকতা আৰু সমাজলৈ বহু অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে । নৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ জীৱন আৰু মূল্যবোধৰ পৰা প্ৰেৰণা লোৱা উচিত ৷’’
অমিত শ্বাহৰ প্ৰতি ৰামোজী ৰাৱে কৰা প্ৰশংসাৰ কথা সুঁৱৰি নাইডুৱে কয়, ‘‘সংবাদ মাধ্যমৰ জগতৰ দূৰদৰ্শী ব্যক্তিত্বগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক দেশৰ বাবে এক শক্তিশালী নেতা বুলি গণ্য কৰিছিল, যিয়ে তেওঁৰ প্ৰতি থকা গভীৰ সন্মান কথা প্ৰতিফলিত কৰে ৷’’
రామోజీరావు గారి 90వ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడలో ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారితో పాటు పలువురు ప్రముఖులతో కలిసి హాజరయ్యాను. వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలందించిన 9 మందికి అవార్డులు అందించాము. తెలుగు పత్రికా రంగం మాత్రమే కాకుండా టీవీ, సినీ రంగాల్లోనూ చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నాం. ఆయన మీడియా రంగానికి, సమాజానికి చేసిన సేవలను స్మరించుకునేలా రామోజీరావు గారి జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహిస్తామని ప్రకటించాను. #RamojiExcellenceAwards2026 @AmitShah— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 16, 2026
নাইডুৱে ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় যে তেওঁ প্ৰায় চাৰে চাৰি দশক ধৰি তেওঁক চিনি পাইছিল । ৰামোজী ৰাওক এক অনন্য ব্যক্তিত্ব বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা প্ৰথম দিনবোৰত মিডিয়া বেৰণগৰাকীয়ে তেওঁক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে আশ্বাসো দিছিল । অৱশ্যে তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰাৱে কেতিয়াও চৰকাৰৰ পৰা কোনো উপকাৰ, লাভ বা সুবিধা বিচৰা নাছিল ৷
https://t.co/IX1eHASZAk— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 16, 2026
নাইডুৱে ঈনাডুৰ সাংবাদিকসকলৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক অতুলনীয় বুলি অভিহিত কৰি কৰে যে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দৃঢ়তা, অনুশাসন আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে ঈনাডুত সাংবাদিকতা অধ্যয়ন কৰাটো শীৰ্ষ মানৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ সমতুল্য ।
ৰামোজী ৰাওৰ উদ্যোগী মনোভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ঈনাডু, মাগদৰ্শী, প্ৰিয়া ফুডছ, ইটিভি ভাৰতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ৰামোজী ৰাও ডাঙৰীয়াই ব্যৱসায়ত শক্তিশালী নৈতিক মূল্যবোধ ৰক্ষা কৰিছিল আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল ।’’
কঠিন সময়ত ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানৰ কথা সুঁৱৰি নাইডুৱে কয়, ‘‘ঈনাডু গোটে সদায় ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাসকলৰ সৈতে থিয় দি সাহায্যৰ কামত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে । ৰামোজী ৰাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানীৰ বাবে "অমৰাৱতী" নামটোৰ পৰামৰ্শ দিছিল । ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত ৰামোজী গ্ৰুপে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানালৈ ৫ কোটি টকাকৈ অনুদানো আগবঢ়াইছিল ।’’
తెలుగు పత్రికా రంగంలో ఓ కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికి.. టీవీ, సినీ రంగాలలోనూ తనదైన ముద్రవేసి.. అపజయం అన్నది ఎరుగని తెలుగు వెలుగు పద్మవిభూషణ్ రామోజీ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలతో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై అత్యంత ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడు రామోజీ రావు గారు. జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవలను స్మరించుకుందాం!— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 16, 2026
ৰামোজী ৰাৱে বিচনাত পৰি থকা দিনকেইটাৰ কথা সুঁৱৰি নাইডু আৱেগিক হৈ পৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেতিয়াৰ YSRCP চৰকাৰে তদন্তৰ নামত ৰাও আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক অপৰিসীম মানসিক যন্ত্ৰণা দিছিল ৷
মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে নৱপ্ৰজন্মক ৰামোজী ৰাওৰ দৃঢ়তা, অনুশাসন, কৰ্মনীতি আৰু মূল্যবোধৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ পৰা প্ৰেৰণা ল’বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে ৰাওৰ জীৱন আৰু কৃতিত্বই আগন্তুক প্ৰজন্মক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।