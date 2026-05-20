মোনা লৈ বজাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰ পাকঘৰত ৰান্ধি মাছৰ আঞ্জাৰে খালে ভাত ?
মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ মৎস্যাকাৰ সেৱালু আঁচনি মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে ৷
Published : May 20, 2026 at 6:49 PM IST
Updated : May 20, 2026 at 7:16 PM IST
কাৱালী (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): কাষত কেইগৰাকীমান সাধাৰণ নাগৰিকৰ সৈতে হাতত মোটা এটা লৈ হঠাৎ বজাৰলৈ ওলাল এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ বজাৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে সেই অঞ্চলটোৰ সন্দৰ্ভত সংগীসকলৰ সৈতে ভিন্ন কথা পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
তেনেতে পথৰ দাঁতিত দেখিলে মাছৰ দোকান ৷ সেই মাছৰ দোকানত সোমাই দেখিলে বহু কেইটা পচন্দৰ মাছ আছে, লগে লগে মাছৰ দাৰ-দাম কৰিলে আৰু পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছতে বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা মাছটো নিজৰ পচন্দ অনুসৰি পাকঘৰতে বনাইছে সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৷
তাৰ পাছত মজিয়াত বহি সকলোৰে সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেলগে গ্ৰহণ কৰিলে আহাৰ ৷
চিনেমা চিনেমা লগা এই কাহিনী হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ থুম্মালাপেণ্টা গাঁৱত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত 'মৎস্যাকাৰ সেৱালো' কাৰ্যসূচীৰ অংশগ্ৰহণ কৰি এটা মাছমৰীয়া পৰিয়ালৰ সৈতে সেই দৰে সময় অতিবাহিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৷
ৰাজ্যখনৰ মৎস্যজীৱী ৰাইজৰ উপকাৰ হোৱাকৈ 'মৎস্যাকাৰ সেৱালু' আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে ৷ সেই স্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে স্থানীয় মাছৰ বজাৰ পৰিদৰ্শন, মাছমৰীয়া আৰু মহিলা মাছ বিক্ৰেতাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । লগতে মৎস্যজীৱী সমাজে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়েও মত-বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
'মৎস্যাকাৰ সেৱালু' আঁচনি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"মৎস্যাকাৰ সেৱালু আঁচনিৰ অধীনত বছৰি ২০ হাজাৰ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব মাছমৰীয়া পৰিয়ালে ৷ মৎস্যজীৱী পৰিয়ালৰ বাবে অতি উপকাৰী আঁচনি হ'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, স্থানীয় মাছমৰীয়া থানাগাৰী বাবুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰে মত-বিনিময় আৰু বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত থানাগাৰী বাবুৰ পত্নীয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে পৰস্পৰাগত মাছৰ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিছিলো ৷ তেওঁ নিজে পাকঘৰত গৈ মই বনাই থকা নিৰিক্ষণ কৰি আছিল ৷ তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহি একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাত আমি সুখী হলো ৷"
