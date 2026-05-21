ভৱিষ্যতৰ চহৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অমৰাৱতীয়ে, এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দৃঢ়তা

ভৱিষ্যতৰ চহৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অমৰাৱতীয়ে, এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দৃঢ়তা
শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ ৪৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে বেংগালুৰুত এক সৎসংগ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
Published : May 21, 2026 at 7:20 AM IST
বেংগালুৰু: দ্য আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ ৪৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে বেংগালুৰুৰ কনকাপুৰা ৰোডৰ আন্তৰ্জাতিক কেন্দ্ৰত সৎসংগ অনুষ্ঠিত হয় । লগতে আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ ৭০ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় । এই সৎসংগ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে 'গুৰুজী' নামেৰে পৰিচিত শ্ৰী শ্ৰীৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে অমৰাৱতীয়ে ভৱিষ্যতৰ এখন চহৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।
সভাত ভাষণ দি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয়, "আজিৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত পৰিৱেশত এখন সুস্থ সমাজ আৰু জাতি গঢ়ি তোলাৰ কামত গুৰুজী জড়িত হৈ আছে ।" গুৰুজী কেৱল আধ্যাত্মিক নেতা নহয়, আধুনিক যুগৰ বিশ্বব্যাপী নেতা বুলিও তেওঁৰ শলাগ লয় নাইডুৱে ।
তেলুগু দেশম পাৰ্টিৰ মুৰব্বী নাইডুৱে লগতে কয়, ‘‘গুৰুজীয়ে দশক দশক ধৰি এখন উন্নত দেশ গঢ়ি তোলাৰ কামত জড়িত হৈ আছে । আমি আভ্যন্তৰীণ সংঘাত, অস্থিৰতা আৰু যুদ্ধৰ যুগত আছোঁ । আমি এক ইতিবাচক মনোভাৱ আৰু মানসিক চাপমুক্ত সমাজ গঢ়ি তুলিব লাগিব । এই ক্ষেত্ৰত আৰ্ট অৱ লিভিঙে কাম কৰাটো গৌৰৱৰ বিষয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু বিশ্ব প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত আছোঁ । ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাত শিখৰত উপনীত হৈছে । যুদ্ধৰ বাবে তেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে । আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে মানৱীয় শৈক্ষিক মূল্যবোধ অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
ভৱিষ্যতে ভাৰতে মহাশক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে নাইডুৱে । ‘‘আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে এখন সংহত সমাজ গঢ়ি তোলা আমাৰ লক্ষ্য হ’ব লাগে । এই সন্দৰ্ভত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ, ড্ৰোন, এআই প্ৰযুক্তি আৰু ডাটা পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পোলাভাৰাম অহা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷’’ নাইডুৱে কয় ।
গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে কয় যে আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ অস্তিত্ব ৪৫ বছৰীায় হ’ল । বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সাৱন্তে লগতে কয়, "এয়া এক আচৰিত যাত্ৰা । আধ্যাত্মিকতাই মনলৈ শান্তি আনে । ইয়াৰ ফলত সমাজত শান্তি আহিব আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ আৰম্ভণি হ'ব ।"
শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰে কয় যে ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰস্তাৱনা লিখিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে । যেতিয়া অবিভক্ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আছিল, তেতিয়া হায়দৰাবাদ চহৰ আছিল তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণ । আগতে যেতিয়া মই আমেৰিকালৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাত থকা ৬০ৰ পৰা ৭০ শতাংশ লোক তেলুগু ৰাজ্যৰ আছিল । এক প্ৰকাৰৰ মিনি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । এই অনুষ্ঠানত কৰ্ণাটকৰ মীন মন্ত্ৰী মানকাল বৈদ্য, জম্মু-কাশ্মীৰ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ।
