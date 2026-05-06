দুটাকৈ বিস্ফোৰণত পঞ্জাবত হাই এলাৰ্ট: সেনা ছাউনি, বিএছএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত বিস্ফোৰণ
জলন্ধৰকাণ্ডৰ কেইঘণ্টামান পিছতে অমৃতসৰৰ খাছা কেণ্টনমেণ্টৰ ওচৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ।
Published : May 6, 2026 at 2:20 PM IST
অমৃতসৰ: মঙলবাৰে নিশা অমৃতসৰ আৰু জলন্ধৰৰ উচ্চ নিৰাপত্তা সম্পন্ন জ'নৰ ওচৰত মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ব্যৱধানত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ পিছতে পঞ্জাবত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । আনহাতে, এই ঘটনা আৰু ইয়াৰ সৈতে কোন জড়িত আছে সেই সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে বিস্তৃত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰথমটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় নিশা প্ৰায় ৮ বজাত সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ (বিএছএফ) জলন্ধৰৰ পঞ্জাব সীমান্ত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপত । ইয়াৰে প্ৰায় তিনি ঘণ্টাৰ পাছত অমৃতসৰৰ খাছাৰ সেনা ছাউনি এলেকাৰ সমীপত সংঘটিত আন এক বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটো জোকাৰি যায় ।
প্ৰায় মাজনিশা অমৃতসৰত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, বহু লোকে তীব্ৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা লৰালৰিকৈ ওলাই যায় । ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অমৃতসৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী, মহানগৰ আৰক্ষী, সেনাবাহিনী, বোমা নিষ্কাশন স্কোৱাড (বিডিএছ) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (এফএছএল) দল ততালিকে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ।
অৱশ্যে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে এই দুয়োটা ঘটনাতে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই । বিএছএফ চ’কৰ সমীপত জলন্ধৰত প্ৰথমটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে, এখন এক্টিভা স্কুটাৰত জুই লাগি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । আনহাতে, ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বিস্ফোৰণৰ চিচিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ আহে ।
বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এটা কুৰিয়াৰ কোম্পানীত কাম কৰা স্কুটাৰৰ গৰাকী গুৰপ্ৰীত সিঙক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । তদন্তকাৰীয়ে এইটোও পৰীক্ষা কৰি আছে যে এই কাণ্ডটো এক দুৰ্ঘটনা আছিল নে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল । ইফালে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘটিত এই ঘটনাই সমগ্ৰ পঞ্জাবৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ মাজত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
👉 CCTV footage of the Khasa blast in has now completely exposed the hollow claims of the government.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 6, 2026
👉 The explosion was so powerful that walls of nearby houses shook and panic spread across the entire area, yet and Temporary DGP continue to sell the fake narrative that… pic.twitter.com/i0hSPxahCE
ঘটনা সন্দৰ্ভত অমৃতসৰৰ এছএছপিয়ে জনোৱা মতে, বিস্ফোৰকটো সম্ভৱতঃ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ ফালে নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ।
অমৃতসৰ গ্ৰাম্য জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ছুহেইল কাছিম মিৰে কয় যে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে কোনো বিস্ফোৰক কণ্টেনমেণ্টৰ দেৱালত নিক্ষেপ কৰা হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ই কম তীব্ৰতাৰে বিস্ফোৰণ ঘটে ।
তেওঁ কয়, "নিশা প্ৰায় ১১-১১.১৫ বজাত আমি খাছা অভিমুখে যোৱা পথৰ পৰা এটা ডাঙৰ শব্দৰ তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছতে আমাৰ দলটোৱে লগে লগে উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । আমি খাছা কেণ্টনমেণ্টৰ সন্মুখত এখন দেৱাল লক্ষ্য কৰোঁ । আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰিদৰ্শন আৰু বিশ্লেষণৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কোনোবাই হয়তো কোনো বস্তু দেৱালৰ ফালে নিক্ষেপ কৰিছিল, যাৰ ফলত কম তীব্ৰতাৰে বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই বা হতাহতিৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই । অৱশ্যে বৰ্তমান যৌথ পৰিদৰ্শন আৰু তদন্ত চলি আছে ।"
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞসকলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নমুনা আৰু প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । এইবোৰ পৰীক্ষা আৰু বিশ্লেষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি বিস্ফোৰণৰ সঠিক প্ৰকৃতি আৰু কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব ।
আনহাতে, চলিত তদন্তৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে খাছাৰ সমীপৰ কিছুমান অঞ্চলত জনসাধাৰণৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰে । নিৰাপত্তা সংস্থাই বিস্ফোৰণস্থলীৰ আশে-পাশে থকা পথসমূহ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিছে, যাতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব পৰা যায় আৰু ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ কাম নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কৰিব পৰা যায় ।
সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক কৰম সিঙে কয়, "মই গম পাওঁ যে ইয়াত বিস্ফোৰণ হৈছে । আমি নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত পথ বন্ধ কৰি দিছোঁ ।" সেনা ছাউনিৰ ওচৰত থকাৰ বাবে অঞ্চলটোত কৰ্তৃপক্ষই নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
অমৃতসৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী অধীক্ষক আদিত্য এছ ৱাৰিয়েৰে জনোৱা মতে, নিশা প্ৰায় ১০.৫০ মান বজাত আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰে । তাৰ পিছতে কেণ্টনমেণ্টত নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সেনা বিষয়াসকল গৈ তৎক্ষণাত উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ।
তেওঁ কয়, "কেণ্টনমেণ্ট এলেকাত বাস কৰা সেনাবাহিনীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে আৰক্ষীৰ দলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বোমা নিষ্কাশন স্কোৱাডো ঘটনাস্থলীত পৰীক্ষা চলায় । এফএছএলৰ দলে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা আৰু বিশ্লেষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে । বৰ্তমান আমি কিমানটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু কি ধৰণে সংঘটিত হৈছে তাৰ তদন্ত কৰি আছোঁ ।"
ৱাৰিয়েৰে লগতে কয় যে প্ৰাথমিক তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু কাৰিকৰী আৰু ফৰেনছিক পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ।
নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ
এই বিস্ফোৰণৰ ফলত পঞ্জাবৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈও তীব্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।
পঞ্জাব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ অমৰিন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিঙে ৰাজ্যখনত বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈ অহা এনে ঘটনা আৰু চোৰাংচোৱাৰ বিফলতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পঞ্জাব চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ দুয়োৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
এটা X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "নিৰন্তৰ বিস্ফোৰণে পঞ্জাবক কঁপাই তুলিছে । কালি জলন্ধৰত আৰু এতিয়া অমৃতসৰৰ খাছা কেম্পৰ ওচৰত, এইটো অতি আতংকজনক । আমাৰ ৰাজ্যখনক কোনে অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ? পঞ্জাব চৰকাৰে এনে ঘটনা ৰোধ কৰাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে ? ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে ? ই বাৰে বাৰে চোৰাংচোৱা ত্ৰুটিৰ ফলত আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গুৰুতৰভাৱে ভংগ হোৱাৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে । পঞ্জাবৰ শান্তিৰ সৈতে আপোচ কৰিব নোৱাৰি । আমি এই ক্ষেত্ৰত জবাবদিহিতা আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছোঁ ।”
ইফালে পঞ্জাব বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰমিন্দৰ সিং ব্ৰাৰেও ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিক লৈ শাসকীয় আম আদমি পাৰ্টী চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লয় । এটা X পোষ্টত ব্ৰাৰে কয়, "জলন্ধৰত বিএছএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণটো পঞ্জাবৰ আইন-শৃংখলা অৱনতিৰ এক উদাৰহৰণ । অতি জনাকীৰ্ণ অঞ্চলত এখন স্কুটাৰৰ বিস্ফোৰণে দেখুৱাইছে যে ৰাজহুৱা স্থানসমূহ কিমান বিপজ্জনক আৰু অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পঞ্জাবৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি । পঞ্জাবে এই ব্যৰ্থতা সহ্য কৰিব নোৱাৰে । মানুহে কোনো অজুহাত নহয়, নিৰাপত্তা বিচাৰে ।"
বৰ্তমান পঞ্জাব আৰক্ষী, সেনাৰ বিষয়া, ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ, বোমা নিষ্কাশন দলে যৌথভাৱে অমৃতসৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত কৰি আছে । বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ সঠিক কাৰণ আৰু উদ্দেশ্য তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে স্পষ্ট হ’ব ।