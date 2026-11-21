ডিব্ৰুগড় জে'লৰ পৰা গৈ পঞ্জাৱত উপস্থিত অমৃতপাল সিং : আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে কটকটীয়া নিৰাপত্তা
২৩ নৱেম্বৰলৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চলি থাকিব আৰু অমৃতপালে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : November 21, 2026 at 1:36 PM IST
জল্লুপুৰ খেৰা (পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱৰ খাদুৰ চাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ অমৃতপল সিঙৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁও পঞ্জাৱৰ জল্লুপুৰ খেৰাত আইতাক চৰণ কৌৰৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শনিবাৰে দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজালৈ তিনিঘণ্টীয়া জিম্মাত পেৰ’লত মুক্তি দিয়া হৈছে সাংসদগৰাকীক ।
৮ নৱেম্বৰত চৰণ কৌৰৰ মৃত্যু হয় । প্ৰায় ছয় একৰ মাটিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত বৃহৎসংখ্যক লোক উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সমষ্টিটোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সর্বজিৎ সিং খানপুৰে কয় যে নিৰাপত্তাৰ বাবে প্রায় ৭০০-৮০০ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰি ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দেৰ পৰা ২০০-২৫০ জন স্বেচ্ছাসেৱকক কৰ্তব্যত নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু চৰকাৰী পৰিচয়-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
তিনিৰ পৰা চাৰিটা স্থানত লংগৰৰ (পৰম্পৰাগত পাঞ্জাৱী পাকঘৰ) ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আনহাতে, প্ৰায় পাঁচ একৰ ভূমিত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মালৱা আৰু দোয়াবা অঞ্চলৰ পৰা সঙ্গতসকলৰ আগমনৰ কথা মনত ৰাখিয়েই এই বিশাল সা-সুবিধাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
প্ৰায় চাৰে তিনিবছৰৰ অন্তত আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অমৃতপালে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁৱলৈ গৈছে । শুকুৰবাৰে নিশা পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা দলে তেওঁক অসমৰ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ যায় । তাত তেওঁক এক নিৰাপদ ঘৰত ৰখা হয় । তাৰ পিছতে শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত অমৃতসৰলৈ উৰা মাৰে ।
আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁক তেওঁৰ গাঁৱলৈ লৈ যাব, য’ত তেওঁক দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা ৩ বজাৰ ভিতৰত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হ’ব । আইতাকৰ অন্তিম যাত্ৰাত সংগ দি গাঁৱৰ পথাৰত থকা শ্মশানলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে, অমৃতপালে কোনো গণ সমাবেশক সম্বোধন নকৰে বা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতেও মত বিনিময় নকৰে বুলিও আদালতে নিৰ্দেশ দিছে । শ্মশান ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আৰু সমগ্ৰ গাঁৱৰ কৌশলগত স্থানত আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে, প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথত বেৰিকেড আৰু চোৰাংচোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ইফালে ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দেৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা, লংগাৰ আৰু ভ্ৰমণকাৰী সঙ্গতৰ বহাৰ ব্যৱস্থাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
ভ্ৰমণ খৰচৰ বাবে ১৯ লাখ টকা জমা পৰিয়ালৰ
সুখচেইন সিঙে জনোৱা মতে, অমৃতপাল আৰু পৰিয়ালৰ আন দুজন সদস্যক কাৰাগাৰৰ পৰা পঞ্জাৱলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে ১৯ লাখতকৈ অধিক টকা চৰকাৰী একাউণ্টত জমা দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অমৃতপালৰ বাবে ১০ লাখ, হৰজিৎ সিঙৰ বাবে ৬.৬৪ লাখ আৰু সুখমনজিৎ সিঙৰ বাবে প্ৰায় ২.৬৩ লাখ টকা আছিল ।
আনহাতে, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ থকা হৰজিৎ সিং আৰু সুখমনজিৎ সিঙৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ পেৰ’ল বিচাৰিছিল ।
২৩ নৱেম্বৰত একে স্থানতে চৰণ কৌৰৰ বাবে ভোগ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । অমৃতপালে ২২ নৱেম্বৰত ফুল চুগনা অনুষ্ঠান আৰু ২৩ নৱেম্বৰত অন্তিম আৰ্দাসত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথাও আছে ।
সমন্বয় সমিতিৰ সদস্য সুখবিন্দৰ সিং আগৱানে গুৰমত মৰ্যাদাৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে অমৃতপালে দুপৰীয়াৰ ভাগত আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত হ’ব । তিনিঘণ্টীয়া পেৰ’লৰ সময়সীমা বিয়লি ৩ বজাত শেষ হোৱাৰ পাছত পুনৰ তেওঁক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল’ব ।
উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ সময়তে অমৃতপালে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । তেওঁ ৪,০৪,৪৩০ টা ভোট লাভ কৰি নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বীক প্ৰায় ২,০০,০০০ ভোটত পৰাস্ত কৰে ।
অমৃতসৰৰ অজনলা আৰক্ষী থানাত সংঘটিত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত তেওঁ কাৰাবন্দী হৈ আছে । পিছত কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ (এনএছএ) অধীনত আটক কৰে ।