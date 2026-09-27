অমৃতানন্দময়ীৰ ৭৩ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন : অসম আৰু নেপাললৈ ২ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য
দুদিনীয়া বিশ্ব সেৱা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন, অমিত শ্বাহ, সুৰেশ গোপী, ৰমেশ চেন্নীথালা, কে মুৰুলীধৰণকে ধৰি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Published : September 27, 2026 at 2:34 PM IST
কোল্লাম(কেৰালাম): মাতা অমৃতানন্দময়ীৰ ৭৩ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী শনিবাৰে ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ দিনটো বিশ্ব সেৱা দিন হিচাপে উদযাপন কৰা হৈ আহিছে ৷ এই বিশেষ দিনটোত প্ৰলয়ংকাৰী তথা আকস্মিক বানে বিপৰ্যয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা অসম আৰু নেপাললৈ দুই কোটি টকাৰ বান সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় । বিশ্ব সেৱা দিন উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীত এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ৷
অসমৰ বান সাহায্য পুঁজিৰ বাবে আগবঢ়োৱা বৰঙণি ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় । নেপালৰ আকস্মিক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত সাহায্য অভিযানৰ বাবে মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠে দান কৰা ২ কোটি টকাৰ ধনৰাশি ভাৰতস্থিত নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডাঃ সুৰেন্দ্ৰ থাপাৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় ।
The 𝐌𝐚𝐭𝐚 𝐀𝐦𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚𝐲𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐡 in Amritapuri, Kerala, is revered worldwide for its service to humanity— from charitable healthcare, schools and scholarships to housing, women’s livelihoods, village development and disaster relief.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 26, 2026
Today, at the… pic.twitter.com/K7znU75U6J
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকো ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৰালামৰ আন আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২০০১ চনৰ পৰা এই মঠে সমগ্ৰ ভাৰততে সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত প্ৰায় ৭০০ কোটিৰো অধিক ধন ব্যয় কৰিছে ।
‘‘২০০১ চনৰ পৰা আম্মাৰ জন্মদিনৰ অংশ হিচাপে মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিন্ন স্থানত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছত সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন কাৰ্যসূচীৰ বাবদ ৭০০ কোটি টকাৰো অধিক ধনৰাশি আগবঢ়াইছে । ২০২৪ চনত আম্মাৰ ৭১ সংখ্যক জন্মদিনৰ অংশ হিচাপে মঠে ৱায়ানাড ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় কৰিবলৈ আৰু এনে দুৰ্যোগৰ বাবে আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা স্থাপনৰ বাবদ ১৫ কোটি টকা আগবঢ়াইছিল’’ - মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠে কৰ্তৃপক্ষই কয় ৷
পূৰ্বে মঠে ঘূৰ্ণীবতাহ ওখী(২০১৮), চেন্নাইৰ বান(২০১৫) আৰু কেৰালামৰ বান(২০১৯) ৰ সময়ত সাহায্য অভিযান হাতত লৈছিল । চুনামীৰ পিছত বৃহৎ পৰিসৰৰ পুনৰ্বাসন আৰু পুনৰ্গঠন প্ৰচেষ্টাৰ বাবেও ই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
‘‘মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠে দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা লোকসকলক তেওঁলোকৰ ভাষা, ধৰ্ম বা অন্যান্য পৰিস্থিতি নিৰ্বিশেষে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেৱা, চিকিৎসা, শিক্ষা আৰু জীৱিকাৰ সহায় প্ৰদানৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে চেষ্টা কৰে’’- মঠৰ উপাধ্যক্ষ তথা আম্মাৰ জ্যেষ্ঠ শিষ্য স্বামী অমৃতাস্বৰূপানন্দ পুৰীয়ে এইদৰে কয় ।
কাৰ্যসূচী অনুসৰি সন্ধিয়া ৫ বজাত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি অনুষ্ঠানটো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰে । প্ৰায় ৪ বজাৰ আশে-পাশে অমৃতাপুৰী চৌহদৰ হেলিপেডত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ বিমানে অৱতৰণ কৰে ৷ তাৰপিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ‘আম্মা’ক সাক্ষাৎ কৰে আৰু বিয়লি ৫ বজাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে তৈয়াৰী স্থানত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় ৷
বিশ্ব সেৱা দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অমৃতাপুৰীত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হয় । এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপী, ৰাজ্যিক গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ চেন্নিথালা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে মুৰুলীধৰণৰ লগতে কেইবাজনো সাংসদ, বিধানসভাৰ সদস্য, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানৰ সময়ত চলিত বৰ্ষৰ ‘অমৃতকীৰ্থী পুৰস্কাৰ’ পি শ্ৰীধৰণ পিল্লাইক দিয়া হয় । এই বঁটাত নগদ ১,২৩,৪৫৬ টকা, শিল্পী নামবুদিৰীয়ে সাজি উলিওৱা দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এক উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰা হয় । আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানৰ পিছত আম্মাই ধ্যান অধিবেশন আৰু ভজন কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিয়ে ৷
২৭ তাৰিখে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা মাতা অমৃতান্দময়ী মঠৰ উপাধ্যক্ষ তথা আম্মাৰ প্ৰথম শিষ্য স্বামী অমৃতস্বৰূপানন্দ পুৰীৰ সৎসংগৰে আৰম্ভ হৈছে । মূল অনুষ্ঠানৰ পিছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ লোকসকলে আম্মাক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব ৷
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ বাবে ব্যাপক সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি যান-জঁটৰ মসৃণ প্ৰবাহ আৰু সকলোৰে বাবে খাদ্য আৰু পানীৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ পোষ্ট
সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, ‘‘দাতব্য স্বাস্থ্য সেৱা, বিদ্যালয় আৰু বৃত্তিৰ জৰিয়তে হওক বা গৃহ নিৰ্মাণ, মহিলাৰ জীৱিকা, গাঁও উন্নয়ন আৰু দুৰ্যোগ সাহায্যৰ সৈতে জড়িত পদক্ষেপৰ জৰিয়তে হওক, কেৰালামৰ অমৃতাপুৰীত অৱস্থিত ‘মাতা অমৃতান্দময়ী মঠ’ ক মানৱতাৰ সেৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ অহাৰ বাবে বিশ্বজুৰি সন্মান জনোৱা হয় ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি সন্মানীয় আম্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা বিশ্ব সেৱা দিৱস অনুষ্ঠানত অসমৰ বান সাহায্যৰ বাবে ২ কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়ায় । মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰা চেকখন লাভ কৰাৰ পিছত আম্মাক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো আৰু অসম তথা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ বাবে তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলো । অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈও কৃতজ্ঞতা আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আম্মাৰ মহানুভৱতা আৰু মমতা অসমে সদায় মনত ৰাখিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ