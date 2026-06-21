ETV Bharat / bharat

খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ দুজনৰ মৃত্যু, ৪০ জনতকৈ অধিকৰ অৱস্থা সংকটজনক

মিছামাছ প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তিৰ পিছতে দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ৷

AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR
এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ দুজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিৰুভাল্লুৰ(তামিলনাডু): সাগৰীয় খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা ৷ এই দুৰ্ঘটনাত দুজন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ প্ৰায় ৪০ জনতকৈ অধিক শ্ৰমিকৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ৷ তামিলনাডু জিলাৰ থিৰুভাল্লুৰত এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১ বজাত ‘ছেইণ্ট পিটাৰ এণ্ড পল ছি-ফুড এক্সপ’ৰ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ ত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ই হৈছে জিলাখনৰ কান্নিগাইপাইৰ গাঁৱত অৱস্থিত ব্যক্তিগত সাগৰীয় খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ৰপ্তানিকৰণৰ সৈতে জড়িত এটা কোম্পানী ।

জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়, ‘‘কাৰখানাটোত হঠাতে এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত তাত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলৰ ইজনৰ পিছত সিজন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকসকলৰ সহায়ত শ্ৰমিকসকলক দুখনকৈ স্থানীয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । প্ৰায় ৪০ জনতকৈ অধিক লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।’’

আনহাতে, চিকিৎসালয়ৰ এটা সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত এনডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হয় ৷

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, জিলা প্ৰশাসনৰ অনুৰোধমৰ্মে তথা এনডিআৰএফৰ চতুৰ্থ বেটালিয়নৰ শীৰ্ষ অধিনায়ক অখিলেশ কুমাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত ততালিকে ঘটনাস্থলীত বিশেষ ৰাসায়নিক, জৈৱিক, ৰেডিঅ’লজিকেল আৰু পাৰমাণৱিক (চিবিআৰএন) সঁহাৰি দল এটা নিয়োজিত কৰা হয় ।

চেন্নাইৰ পৰা ৩০ জনীয়া এনডিআৰএফৰ এটা উদ্ধাৰকাৰী দল ব্যক্তিগত সুৰক্ষা সঁজুলি(পিপিই), গেছৰ নিৰ্গমন ধৰা পেলোৱা যন্ত্ৰ আৰু বিশেষ চিবিআৰএন উদ্ধাৰ সঁজুলি সহিতে কাৰখানাটোত উপস্থিত হয় ।

বৰ্তমান দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কাৰখানাটোৰ সমীপৰ লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা, গেছ নিৰ্গমনৰ কাৰণ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত নিয়োজিত হৈ পৰে ৷

তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে এই ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিহতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ তামিলনাডুৰ ৰাজভৱনে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে এটা পোষ্ট কৰে, ‘‘তিৰুৱল্লুৰ জিলাৰ পেৰিয়াপালামৰ সমীপৰ কানিগাইপাৰ গাঁৱৰ মিছামাছ প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত মই গভীৰভাৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ এই ঘটনাত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বহু শ্ৰমিক আহত হৈছে । এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’

‘‘এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকৰ বাবে শক্তি আৰু সাহসৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । চিকিৎসাধীন সকলোৰে আশু আৰোগ্যৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো’’ - বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

TAGGED:

এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত
মিছামাছ প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানা
তামিলনাড়ুত দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.