বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাচিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে কলকাতালৈ যাব অমিত শ্বাহ, শনিবাৰে শপতগ্ৰহণ
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা হৈছে ৷ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী পদ সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো নাম ঘোষণা কৰা নাছিল ৷
By ANI
Published : May 6, 2026 at 4:13 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৬ৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত মুখ্যত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ কেন্দ্ৰত যদিও মোদী চৰকাৰ আছিল তথাপিও ২০১৬-২১ৰ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ মুখথেকেচা খাইছিল বিজেপিয়ে ৷ কিন্তু '২৬ৰ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ সফলতাই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ যিহেতুকে বংগৰ ২৯৪ খনৰ ভিতৰত ২০৬ খন আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
বংগৰ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা হৈছে ৷ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো কাক দিয়া হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে কোনো নাম ঘোষণা কৰা নাছিল ৷
সেই সকলো চৰ্চা অন্ত পেলাবলৈ বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগলৈ যাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ বিশেষ তথ্য অনুসৰি, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসভা সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ লগতে শপতগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় আৰু শেহতীয়া আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে ৷
উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবংগত ৯ মে'ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছে ৷ সেয়ে ৮ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকতে সকলো দলীয় বিষয় সম্পূৰ্কে আলোচনা আৰু সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগতে বংগত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ যিহেতুকে মঙলবাৰে, শ্বাহক পশ্চিমবংগৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্রীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্ত দিয়াৰ লগতে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিক কেন্দ্রীয় সহ-পর্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাক অসমৰ দলীয় বিধানসভা দলৰ নেতাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিংহ ছাইনীক কেন্দ্ৰীয় সহযোগী পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্ত দিছে বিজেপি নেতৃত্বই ৷
