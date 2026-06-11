অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অন্বেষণ, দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ’ব ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি
উত্তৰ-পূবৰ দুখন ৰাজ্য ক্ৰমে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অন্বেষণ আৰু উৎপাদনৰ বাবে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ’ব ৷
By ANI
Published : June 11, 2026 at 2:23 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰে স্বাক্ষৰিত হ’ব এক বুজাবুজি চুক্তি ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হ’ব এই চুক্তি ৷ উত্তৰ-পূবৰ দুখন ৰাজ্য ক্ৰমে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অন্বেষণ আৰু উৎপাদনৰ বাবে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ’ব ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহনৰ লগতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৩০ বজাত নতুনদিল্লীৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যালয়ত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri @AmitShah will attend Tripartite MoU between Government of Nagaland, Government of Assam, and Government of India for Exploration and Production of Crude Oil and Natural Gas along Assam–Nagaland Border. pic.twitter.com/JgUR721XvR— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 10, 2026
বিষয়াসকলে কয় যে এই চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অন্বেষণ আৰু উৎপাদনত সুবিধা প্ৰদান কৰা ৷ এই চুক্তি আঞ্চলিক সহযোগিতা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহ তথা সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অন্বেষণ আৰু উৎপাদনৰ বাবে অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বুজাবুজি চুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷’’ গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে ।
এই বুজাবুজি চুক্তিৰ ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ বাবে অব্যৱহৃত হৈ থকা সম্পদ সমৃদ্ধ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত হাইড্ৰ’কাৰ্বন অন্বেষণৰ বাট মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিষয়াসকলে কয় যে এই পদক্ষেপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত শক্তি সুৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে সমবায় খণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি আৰু শক্তি খণ্ডত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো চুক্তিখনৰ কৌশলগত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিব । ভূখণ্ডৰ দাবীক লৈ উত্তেজনাৰ সন্মুখীন হোৱা অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এই চুক্তিয়ে সহযোগিতামূলক আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বিষয়াসকলে ইংগিত দিয়ে যে এই চুক্তিত যৌথ অন্বেষণ, ৰাজহ ভাগ-বাটোৱাৰা আৰু কাৰ্যকলাপৰ সময়ত আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত শক্তি কোম্পানীসমূহ জড়িত হৈ অঞ্চলটোত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি আৰু আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰই উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহক তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে উৎসাহিত কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু স্থানীয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰি আহিছে । শক্তিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা আৰু চৰকাৰে ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বাবে উদগনি জনোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ দীৰ্ঘম্যাদী শক্তি ৰোডমেপৰ বাবে কেন্দ্ৰ, অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত হ’বলগীয়া চুক্তিয়ে কৌশলগত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলগীয়া তিনিওটা অংশীদাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়ন আৰু স্থিতিশীলতাৰ দিশত এক ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভংগীৰ সংকেত দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: মমতাৰ তৃণমূল বিধ্বস্ত ! চাৰিদিনত তিনিজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ পদত্যাগ