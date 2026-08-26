আকস্মিক বানৰ গ্ৰাসত নেপাল, বিহাৰলৈ অহা ভাবুকি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বাৰ্তালাপ অমিত শ্বাহৰ
নেপালৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত বিহাৰৰ সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ।
By ANI
Published : August 26, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 7:57 PM IST
নতুন দিল্লী: নেপালত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু হিমবাহ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিহাৰত সাম্ভাব্য বানৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰীৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে ।
টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত শ্বাহে বিহাৰ চৰকাৰক পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো সম্ভাব্য সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।
Union Home Minister @AmitShah speaks to Bihar Chief Minister Samrat Choudhary over the phone in view of the flood threat in Bihar due to torrential rain and glacier burst in Nepal.— All India Radio News (@airnewsalerts) August 26, 2026
Home Minister assures the state government of providing all possible assistance to deal with the… pic.twitter.com/w5TQx8Eefx
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন হ’লে ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষক সহায় আগবঢ়াবলৈ এনডিআৰএফ বাহিনীক সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।
নেপালত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু হিমবাহ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলস্তৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ বাবে বিহাৰৰ কিছু অংশত বানৰ সম্ভাৱনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
কেন্দ্ৰই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি বিহাৰ চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সময়মতে সাহায্য আৰু কার্যকৰী দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিছে৷
শ্বাহৰ এই হস্তক্ষেপ কেন্দ্ৰই প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ যিকোনো বান-সম্পৰ্কীয় জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ পৰ্যাপ্ত সম্পদ উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে গন্য কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে নেপালৰ কিছু অংশত আকস্মিক বানে তিব্বতৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পথ, দলং আৰু বিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত অনেক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰে ।
স্থানীয় তথ্য অনুসৰি নেপালৰ নুৱাকোট আৰু ধাডিং জিলাত হঠাতে ভোটে কোশী নদীৰ ঢৌৱে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন বহুজন সন্ধানহীন হৈ আছে । সীমান্তৰ তিব্বতৰ ফালৰ পৰা বানৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিয়ে গাঁৱে গাঁৱে ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
নেপালত আকস্মিক বানে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ লগে লগে , নামনি অংশত পানীৰ সোঁত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ বিহাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । বিহাৰত নেপালৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কেইবাখনো প্ৰধান নদী , গণ্ডক আৰু ভোটে কোশী আদিয়ে অতিক্ৰম কৰে । দুয়োখন নদী হিমালয় আৰু তিব্বত অঞ্চলৰ পৰা উৎপত্তি হৈ ভাৰতৰ সমভূমিলৈ বৈ আহে ।