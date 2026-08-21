সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ সময়ত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক: গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহ
২০০১চনৰ পৰা ১,৭৫১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-নেপাল সীমান্ত আৰু ২০০৪চনৰ পৰা ৭০০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-ভূটান সীমান্তত জোৱানসকলে সফলতাৰে দায়িত্ব পালন কৰি অহা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
Published : August 21, 2026 at 6:45 PM IST
শিলিগুৰি/কিষাণগঞ্জ: দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ ৷ শুকুৰবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে মন্ত্ৰী শ্বাহে ৰাজ্যখন পৰিভ্ৰমণ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে “চিকেন নেক” নামেৰে পৰিচিত শিলিগুৰি কৰিডৰৰ বাবে শক্তিশালী নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াৰ বাবে তিনিটা মূল স্থান চাপ্ৰা, কিষানগঞ্জ আৰু ধুবুৰীৰ জৰিয়তে কৰিডৰৰ ভিতৰত চোৰাংচোৱাগিৰি, সামৰিক উপস্থিতি আৰু প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়টো জড়িত হৈ আছে । ‘তীস্তা প্ৰহৰ’ৰ দৰে নিয়মীয়া সামৰিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই অংশটোৱে প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত শিলিগুৰি কৰিডৰৰে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহক ভাৰতৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
এছএছবিৰ জোৱানসকলক প্ৰশংসাৰে উপচাই শ্বাহে কয় যে ১৯৬৫ চনত বাহিনীটো আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত, যেনে - মণিপুৰ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত আদৰ্শ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ পিছত আৰু ‘এক সীমান্ত, এক বাহিনী’ নীতিৰ অধীনত এছএছবিয়ে ২০০১ চনৰ পৰা ১৭৫১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-নেপাল সীমান্ত আৰু ২০০৪ চনৰ পৰা ৭০০ কিলোমিটাৰ(বিশেষকৈ ৬৯৯ কিলোমিটাৰ) ভাৰত-ভূটান সীমান্তত পহৰা দি আহিছে ।
শুকুৰবাৰে শিলিগুৰিৰ ৰাণিডাঙাৰ এছএছবি উত্তৰ বংগ সীমান্তৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্বাহে কয়, ‘‘উন্মুক্ত, মুকলি সীমান্তত দিনে-নিশাই টহল দি বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশসমূহৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো এক অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক কাম ৷ যিটো এছএছবিৰ কৰ্মীসকলে অতি নিষ্ঠাৰে সম্পন্ন কৰি আছে ।’’
মন্ত্ৰী শ্বাহে একেটা অনুষ্ঠানতে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ১৮৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও নতুন প্ৰশাসনিক আৰু আৱাসিক প্ৰকল্প মুকলি কৰে । অনুষ্ঠানটোত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী, দাৰ্জিলিঙৰ সাংসদ ৰাজু বিস্তা, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গৌৰৱ মোহন, চোৰাংচোৱা ব্যুৰোৰ সঞ্চালক মহেশ দীক্ষিত, সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সচিব ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ, এছএছবিৰ সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্জয় সিংঘালকে ধৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
সীমান্তত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু ভূমি সম্পৰ্কীয় বিষয় সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহক দীৰ্ঘদিন ধৰি শিলিগুৰি কৰিডৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰায় ৫৬০ একৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ স্থাপন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো প্ৰয়োজনীয় মাটি লাভ কৰিব পৰা নগ’ল ।
তেওঁ কয়, ‘‘কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ মাত্ৰ ৪৫ দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ বিএছএফ আৰু এছএছবিয়ে সন্মুখীন হোৱা ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি ১,১২৯ একৰ মাটি হস্তান্তৰ কৰে । আনকি তেওঁ আশ্বাস দিছিল যে বাকী ২৯ একৰ মাটিৰ অনুমোদন পুৱাৰ এখন বৈঠকৰ পিছতে চূড়ান্ত কৰা হ’ব ৷
শ্বাহে কয় যে সীমান্ত নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোৰ সংযোগ, পৰ্যটন আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নকো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম ২.০’ৰ অধীনত বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ সীমান্তত অৱস্থিত গাঁৱসমূহক পথৰ যোগেদি সংযোগ কৰাই নহয়, দেশৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ বাবেও ৬,৮৩৯ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ‘অমৃত ভাৰত ষ্টেচন’ আঁচনিৰ অধীনত শিলিগুৰি আৰু জলপাইগুৰি ৰে’ল ষ্টেচনক বিশ্বমানৰ সুবিধা থকা ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল ২০২৬-২৭ বাজেটত ঘোষণা কৰা দিল্লী-শিলিগুৰি দ্ৰুতবেগী ৰে’ল কৰিডৰৰে দিল্লীৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ পৰৱৰ্তী দুই-তিনি বছৰতে মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ হ’ব ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ‘সপ্ত ধৰা’ বা সাতটা মূল স্তম্ভৰ ৰূপৰেখাও দাঙি ধৰে । তেওঁ কয় যে উৎপাদন দক্ষতা, প্ৰতিৰক্ষা সামৰ্থতা, কৃষি আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, সেউজ আৰু নীলা অৰ্থনীতি, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন, ভাৰতৰ কোমল শক্তি আৰু আন্তঃগাঁথনিগত গতিবেগৰ এই সাতটা স্তম্ভৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতে স্বাধীনতাৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সময়ত বিশ্বৰ শিখৰত থিয় দিব । মন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয় যে, ইয়াৰোপৰি দেশখনে পৰৱৰ্তী তিনি বছৰত ১০০ গিগাৱাট পাৰমাণৱিক শক্তি ক্ষমতা আৰু আঠটা নতুন ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিট স্থাপনৰ সংকল্পৰে আগবাঢ়িছে ।
আনহাতে, নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ বীৰেন দুবেই শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণক “চিকেন নেক”ৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰে । সূত্ৰ অনুসৰি সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধিৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হৈছে । সীমান্ত অঞ্চলত অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল । নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ চোৰাংচোৱাগিৰি ৰোধ কৰা, দুয়োখন দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মাজত তথ্যৰ আদান-প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে এক চুক্তিত উপনীত হয় ।
তদুপৰি সীমান্ত অঞ্চলত আইন-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ দৰে অপৰাধসমূহ ৰোধৰ বিষয়েও বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় । সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰা আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত দ্ৰুত সমন্বয় নিশ্চিত কৰাৰ বিষয়টোতো বৈঠকত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই বৈঠকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ মাজত সমন্বয় শক্তিশালী কৰা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰা ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিষাণগঞ্জৰ সমীপৱৰ্তী ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি সীমান্তত আইন-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ভাৰত-নেপাল সীমান্ত জিলা সমন্বয় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।
এই বৈঠক ঠাকুৰগঞ্জৰ সশস্ত্ৰ সীমা বল(এছএছবি)ৰ ১৯ নং বেটালিয়নৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াত কিষাণগঞ্জৰ জিলা দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশসকলো বৈঠকত উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ ৬০ কোটি টকীয়া ভূমি কেলেংকাৰী : গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক