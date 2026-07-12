ETV Bharat / bharat

লক্ষ্য ৫ মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ; আহমেদাবাদত মহৎ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আহমেদাবাদৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দৃঢ় সংকল্পৰে আৰম্ভ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ।

Ahmedabad mass tree plantation drive
আহমেদাবাদত বৃহৎ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 12, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গান্ধীনগৰ (গুজৰাট) : প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, সেউজ আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত এক বৃহৎ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।

আহমেদাবাদৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দৃঢ় সংকল্পৰে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত মিছন ৫ মিলিয়ন বৃক্ষৰোপণ অভিযানৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ
বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ (ANI)

ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সাবৰমতী আশ্ৰম গোশালা প্লটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'এক পেড় মা কে নাম' (মাতৃ নামত এজোপা গছ) অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় ।

Ahmedabad mass tree plantation drive
আহমেদাবাদত মিছন ৫ মিলিয়ন বৃক্ষৰোপণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ (ANI)

প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কেৱল আমাৰ নৈতিক আৰু সামাজিক দায়িত্বই নহয় ভাৰতৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু মূল্যবোধৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ।

গছপুলি ৰোপণ আৰু লালন-পালনৰ প্ৰতি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দায়বদ্ধতাৰ জৰিয়তে আহমেদাবাদৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি । বৃক্ষৰোপণৰ অভিযানে নাগৰিকসকলক এই সামূহিক দায়িত্ব ল'বলৈ উৎসাহিত কৰে । প্ৰতিটো সৰু প্ৰচেষ্টাই চহৰখনৰ বাবে এক সেউজ, সুস্থ আৰু শক্তিশালী ভৱিষ্যৎ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে ।

Ahmedabad mass tree plantation drive
গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আহমেদাবাদত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী (ANI)

সেই লক্ষ্যৰে আহমেদাবাদৰ বহু পৰিৱেশবিদ, নাগৰিক, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক-যুৱতীসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰি এখন সেউজ আহমেদাবাদৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাত সহায় কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল, আহমেদাবাদৰ মেয়ৰ হিতেশ্বৰ বাৰোট, বিধায়ক জিতেন্দ্ৰ পেটেল, পৌৰ আয়ুক্ত বঞ্চনিধি পানি, ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মীনেশ শ্বাহ, চিটি বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰেৰাক শ্বাহসহ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰা 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এই পদক্ষেপে মাতৃসকলৰ সৈতে জড়িত আৱেগিক সংযোগক পৰিৱেশৰ দায়িত্বৰ বাবে সামূহিক আহ্বানৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি নাগৰিকসকলক বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ দিশত অৱদান হিচাপে গছ ৰোপণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :

মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ; চুৰাচান্দপুৰ–চান্দেল সংযোগত নতুন অধ্যায়

TAGGED:

বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী
অমিত শ্বাহ
গছপুলি ৰোপণ
সাবৰমতী আশ্ৰম
AHMEDABAD TREE PLANTATION DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.