হায়দৰাবাদত অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ ‘‘লোকতন্ত্র বচাও, অৰাজকতা হাটাও’’ পদযাত্ৰা
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ ‘চলো দিল্লী’ শীৰ্ষক মেগা ৰেলীৰ পাছত এইবাৰ হায়দৰাবাদত ‘‘লোকতন্ত্র বচাও, অৰাজকতা হাটাও’’ শীৰ্ষক পদযাত্রাত ৷ এই পদযাত্রাত অংশ ল’লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷
By ANI
Published : November 2, 2026 at 6:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিজেপি আৰু বিৰোধীৰ মাজত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সোমবাৰে হায়দৰাবাদত এক বিশাল সমাৱেশত অংশ লয় ৷
‘‘লোকতন্ত্র বচাও, অৰাজকতা হাটাও’’ শীৰ্ষক এক পদযাত্রাত অংশ লৈ গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কংগ্ৰেছক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷
#WATCH | Telangana: During BJP's ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ march in Hyderabad led by Union Home Minister Amit Shah, party workers display posters showing Chief Minister Revanth Reddy sleeping as a patient with a saline bottle. https://t.co/pHzyqGvCIw— ANI (@ANI) November 2, 2026
নিজাম মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত থকা বাছিৰবাগৰ ডাঃ বাবু জগজীৱন ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আবিদছ হৈ প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি এম. জে মাৰ্কেটলৈ এই যাত্ৰা কৰা হয় । এই পদযাত্ৰাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জী. কিষাণ ৰেড্ডী, বন্দী সঞ্জয় কুমাৰকে ধৰি অন্যান্য স্থানীয় বিজেপি নেতা আৰু বহু সংখ্যক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah says, "After 2024, we won in Maharashtra, Haryana, Delhi, Bihar, Bengal, Assam, and now we are set to win Telangana too." https://t.co/kg44G9E89P— ANI (@ANI) November 2, 2026
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক জনসভাত অংশ লৈ, তেওঁৰ ভাষত কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ পিছত আমি মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, দিল্লী, বিহাৰ, বংগ, অসমত জয়ী হ’বলৈ সক্ষম হৈছো ৷ এতিয়া আমি তেলেংগানাতো বিজয় ধ্বজ্জা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে ।’’
ভাষণৰ মাজতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উদ্যোগত ‘চলো দিল্লী’ শীৰ্ষক মেগা ৰেলীৰ প্ৰসংগতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰি সমালোচনা কৰে ৷
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah leads BJP’s ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ march in Hyderabad https://t.co/U8ExLEZugI— ANI (@ANI) November 2, 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, "দেশৰ সংসদৰ জৰিয়তে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰা হয় ৷ কিন্তু ৰাহুল জী, আপুনি সংসদক কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে । মই আজি আপোনাক হায়দৰাবাদৰ ভূমিৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, আমি সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰিবলৈ সাজু । আহক আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰক । কিন্তু তেওঁ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ তেওঁ জানে যে অৰাজকতা আৰু বিশৃংখলতাৰ জৰিয়তেহে কংগ্ৰেছ দলে নিজকে বাতৰিৰ শিৰোনাম কৰি ৰাখিব পাৰে ।’’