আজিৰে পৰা মুকলি ভাৰত টেক্সি সেৱা, তিনিবছৰত সামৰি ল’ব সমগ্ৰ দেশক
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰে ভাৰত টেক্সি সেৱা ৷ তিনি বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশক সাঙুৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা ৷
Published : February 6, 2026 at 12:04 AM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিবহণ খণ্ডত সমবায় আৰ্হি সম্প্ৰসাৰণৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপত কেন্দ্ৰীয় সমবায় আৰু গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমটো সমবায় নেতৃত্বাধীন ৰাইড-হেলিং প্লেটফৰ্ম ‘ভাৰত টেক্সি’ মুকলি কৰে । যিটো ব্যক্তিগত এপ ভিত্তিক টেক্সি এগ্ৰিগেটৰৰ চালকৰ মালিকানাধীন, যাক থলুৱা বিকল্প হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।
বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ৷ চালক আৰু গ্ৰাহকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ভাৰত টেক্সি ৰেলীৰো আয়োজন কৰা হৈছিল । দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী আৰু গুজৰাটত দুমাহৰ সফল পাইলট ৰাণৰ পিছত এই সেৱা মুকলি কৰা হয় ।
শ্বাহে কয়, ‘‘প্ৰথমে দিল্লী-এন চি আৰ আৰু গুজৰাটত মুকলি কৰা ভাৰত টেক্সি সেৱা পৰৱৰ্তী দুই-তিনি বছৰত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব ।’’ সমবায় পৰিবহণ মঞ্চৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চাকাংক্ষাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তিনি বছৰৰ পাছত কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আৰু দ্বাৰকাৰ পৰা কামাখ্যালৈকে সমগ্ৰ দেশতে ভাৰত টেক্সি উপলব্ধ হ’ব ।
चालकों का, चालकों के द्वारा, चालकों के लिए देश की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सर्विस #BharatTaxi का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सारथियों को मालिक बनाने के साथ ही यात्रियों को किफायती व सुरक्षित राइड उपलब्ध कराने वाली यह पहल ‘सम्मान भी, सुरक्षा भी, सेवा भी’ का आदर्श बनेगी। pic.twitter.com/gL56jQbp0Z— Amit Shah (@AmitShah) February 5, 2026
চৰকাৰে টেক্সি ব্যৱসায়ত প্ৰৱেশ কৰা নাই বুলি দাবী কৰি শ্বাহে কয় যে টেক্সি সহযোগী আন্দোলন ভিত্তিক ভাৰতত অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ এক নতুন আৰ্হি ৷ ভাৰত টেক্সিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন চালকৰ এই প্লেটফৰ্মত প্ৰত্যক্ষ মালিকীস্বত্ব থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘এয়া চৰকাৰী টেক্সি সেৱা নহয় । ই এক সমবায়ভিত্তিক পদক্ষেপ, য'ত প্ৰতিগৰাকী টেক্সি চালকেই নিজে নিজৰ মালিক ।’’
শ্বাহৰ মতে, ‘‘এই সেৱাৰ পৰা পোৱা লাভ পোনপটীয়াকৈ চালকসকলৰ সৈতে ভাগ কৰা হ’ব ৷ যাৰ ফলত উপাৰ্জন সমবায় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰতে থাকিব আৰু লভ্যাংশ কোনো মধ্যভোগীয়ে লাভ নকৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা চালকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোকে এই মঞ্চৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হোৱাটোক নিশ্চিত কৰিব ৷’’
ভাৰত টেক্সিৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যিকোনো বাহন, যেনে - তিনিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহন বুকিং কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত ই উবেৰ, অ’লা আৰু ৰেপিড’ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাইড-হেলিং কোম্পানীসমূহৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিযোগিতাত নামিব পাৰিব ৷ কিন্তু এই সমবায় ব্যৱস্থাত শূন্য কমিচন আৰু কোনো অতিৰিক্ত মাচুলৰ ব্যৱস্থা নাই ৷ বিষয়াসকলে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা চালকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট আয় আৰু যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কম ভাড়া নিশ্চিত হ’ব ।
বহুৰাজ্যিক সমবায় সমিতি আইন, ২০০২ ৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা ভাৰত টেক্সি সেৱা ২০২৫ চনৰ ৬ জুনত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিল ৷ ইয়াক আঠটা প্ৰধান সমবায় সংস্থাই সমৰ্থন কৰে, যিয়ে কৃষি আৰু দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাহিৰেও উদীয়মান ডিজিটেল আৰু সেৱাভিত্তিক খণ্ডলৈ সমবায়ৰ কাঠামো সম্প্ৰসাৰণৰ চৰকাৰৰ বিস্তৃত কৌশল প্ৰতিফলিত কৰে ।
২০২৫ চনৰ ২ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পাইলট পৰ্যায়ত এই প্লেটফৰ্ম দ্ৰুতভাৱে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে । শ্বাহে কয় যে ইতিমধ্যে তিনি লাখতকৈ অধিক চালকে ভাৰত টেক্সিত যোগদান কৰাৰ বিপৰীতে এপটোত এক লাখৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে । বৰ্তমান এই প্লেটফৰ্মে দুটা পাইলট এলেকাত দৈনিক ১০ হাজাৰৰো অধিক ৰাইড সম্পূৰ্ণ কৰি আছে ।
মন্ত্ৰী শ্বাহে জনোৱা মতে, এই সেৱা মুকলিৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় ১০ কোটি টকা প্ৰত্যক্ষভাৱে চালকসকলে লাভ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত চালকৰ কল্যাণ আৰু আয় সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ মঞ্চৰ দাবী আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছে । তেওঁ ভাৰত টেক্সিক বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু সৰ্ববৃহৎ সমবায়ভিত্তিক ৰাইড-হেলিং সেৱা আৰু বিশ্বজুৰি সৰ্ববৃহৎ চালকৰ মালিকানাধীন মবিলিটি প্লেটফৰ্ম বুলি অভিহিত কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰত টেক্সিৰ ব্যাপক আৰু আগতীয়া সফলতাই সমবায়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে । যিয়ে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনায় আৰু সম্পদৰ অধিক ন্যায্য বিতৰণ নিশ্চিত কৰে । দেশজুৰি সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে এই মঞ্চৰ পৰিসৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়া আমি এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া আমাৰ কোনো ধাৰণা নাছিল যে ই ইমান ডাঙৰ হ’ব ।’’
