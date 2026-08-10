সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ; ছাত্ৰ আন্দোলনত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিব বক্তব্য

সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ; ছাত্ৰ আন্দোলনত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিব বক্তব্য
বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সদনত অচলাৱস্থা । অৱশেষত দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখিবলৈ মান্তি হৈছে গৃহমন্ত্ৰী ।
Published : August 10, 2026 at 4:58 PM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যন্তৰ-মন্তৰত হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত ২০ জুলাইত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগত সদন উত্তাল হৈয়ে আছে । সেই ঘটনা আৰু আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা সম্পৰ্কত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিবৃতিৰ দাবীৰে বিৰোধীয়ে সদনত উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । সোমবাৰেও সদনৰ চৌহদত 'অমিত শ্বাহ উত্তৰ দিয়ক' শ্ল'গানেৰে বিৰোধীয়ে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীৰ হুলস্থূলৰ বাবে সোমবাৰেও সদনত অচলাৱস্থা দেখা গৈছে । যাৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুপৰীয়ালৈ স্থগিত ৰখা হয় । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বক্তব্য দিবলৈ মান্তি হৈছে অমিত শ্বাহ । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই কথা অৱগত কৰিছে । তেওঁ কয় যে এই সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনত বক্তব্য ৰাখিব কিন্তু বিৰোধীয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শুনিব লাগিব ।
VIDEO | Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju (@KirenRijiju) says, "We have said it clearly that Home Minister Amit Shah will not only give statement, he will also be replying to the discussion. We have said in the BAC meeting, the government is ready to have… pic.twitter.com/zrx1mYNyKb— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে বিৰোধীৰ সাংসদসকলে সংসদ চৌহদৰ ভিতৰত এক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত শ্বাহে সদনত ভাষণ দিব লাগে বুলি দাবী কৰে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কয় যে গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদত বিবৃতি নিদিয়ালৈকে এই অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকিব ।
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ কে চি বেণুগোপালেও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে শ্বাহৰ বিবৃতি অবিহনে তেওঁৰ দলে এই অচলাৱস্থাৰ অন্ত পেলাবলৈ সন্মত নহ'ব । তেওঁ কয়, "সেই বিষয়ত আমাৰ স্থিতি অতি স্পষ্ট । প্ৰথমে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংসদলৈ আহি দিল্লীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য দিব লাগে । এয়া আমাৰ স্পষ্ট দাবী । সেই বিষয়ত কোনো বিবৃতি নিদিয়ালৈ আমি তেওঁক একো কৰিবলৈ নিদিও ।"
Wrote to the Hon’ble Lok Sabha Speaker urging him to demand Home Minister Amir Shah’s statement on the police brutalities on students - on the floor of the House.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2026
The Delhi Police and the CRPF, which were at the forefront of the violence against students, report to his… pic.twitter.com/9Qd1BNQ80I
বেণুগোপালে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী আমিৰ শ্বাহৰ বক্তব্য দাবী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা হিংসাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়ক প্ৰতিবেদন দিয়ে । আমাৰ সংবিধানত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে মন্ত্ৰী পৰিষদ (যাৰ তেওঁ জ্যেষ্ঠ সদস্য) দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সামূহিকভাৱে দায়বদ্ধ । সেয়েহে সংসদত এই বিষয়ত বক্তব্য দিয়াটো তেওঁৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব । তেওঁ লোকসভাত এই বিষয়ত কথা ক'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব ।"
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰক লক্ষ্য কৰি নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পেলেট বন্দুক, গজাল থকা লাঠি আৰু কন্দুৱা গেছৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে যুৱতীসকলক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহত হয় ।
Pellet guns, Nail-studded lathis, tear gas fired at students who were peacefully asking questions about their own future.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2026
Young women beaten by policemen, many injured on their private parts. Minors with broken bones. This is how the Modi government answers a question.
And the… pic.twitter.com/Xsva8RFQAR
গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰি গান্ধীয়ে কয়, "মাত্ৰ দুটা সম্ভাৱনা আছে । প্ৰথমতে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অনুমোদন দিছিল - যিটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ দোষী । দ্বিতীয়তে তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাছিল যে সেয়া কি হৈছে - যাৰ অৰ্থ তেওঁ সম্পূৰ্ণ অযোগ্য । যিকোনো প্ৰকাৰে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে সেইদিনা যি হৈছিল, সেয়া তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত তদন্তৰ দাবী জনাইছো তেওঁক জবাবদিহি নকৰালৈকে আমি যুঁজ বন্ধ নকৰো ।"
চৰকাৰৰ লক্ষ্য ৪ খন বিধেয়ক
চৰকাৰে সোমবাৰে লোকসভাত ৪ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ কথা আছে । সেই কেইখন হৈছে ন্যায়াধিকৰণ সংস্কাৰ বিধেয়ক, ২০২৬; খনি আৰু খনিজ (উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬; কেৰালা (নাম পৰিৱৰ্তন) বিধেয়ক, ২০২৬; আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ । কিন্তু প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ বাবে সদন কিমান সময়লৈ বৰ্তী থাকিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
এফচিআৰএ বিধেয়কক লৈ বিৰোধীৰ আপত্তি
প্ৰস্তাৱিত বিদেশী পুঁজি (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ (এফচিআৰএ) খনো চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত এক বিতৰ্কৰ বিষয় হৈয়েই আছে ।
#WATCH | Delhi: On parliamentary deadlocks over the Women's Reservation Bill, the Delimitation Bill, and the FCRA Bill, SP MP Akhilesh Yadav says, “…We ask the government the question of why lathis were used, tear gas shells were fired, and electric shocks were administered…… pic.twitter.com/dns0pcqP17— ANI (@ANI) August 10, 2026
সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ অখিলেশ যাদৱে বিদেশী পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পন্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে ভাৰতৰ পৰা ওলাই যোৱা ভাৰতীয় ধনৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ সমাধান নোহোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশী ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়ে কিয় আলোচনা কৰা হৈছে ।
যাদৱে অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে এই আইনখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰিছে । সংসদত চলি থকা অচলাৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি যাদৱে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে লাঠি, কন্দুৱা গেছ আৰু বিদ্যুতিক শ্বকৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ কয়, "অগণন লোকে ভাৰতৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আৰু বেচৰকাৰীভাৱে বিপুল পৰিমাণৰ ধন উলিয়াইছে... সত্যটো হ'ল তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ দখল কৰিব বিচাৰে । তেওঁলোকে এফচিআৰএৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায় বিচাৰিছে । বিজেপি মূলতঃ এক বৃহৎ 'ভূমি মাফিয়া' দল ।"
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰাণ মাছুদেও এফচিআৰএ বিধেয়ক আৰু প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে । তেওঁ কয়, "চৰকাৰে একনায়কত্ববাদ জাপি দিব বিচাৰে । একনায়কত্ববাদে এই দেশত কাম কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰে, সকলো বস্তুৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰে ।"
এফচিআৰএ সংশোধনী বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে ২০১০ চনৰ বৰ্তমানৰ আইনখন সংশোধন কৰি বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । ইয়াত কোনো সংস্থাৰ এফচিআৰএ পঞ্জীয়ন বাতিল, আত্মসমৰ্পণ বা ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সময়ত এনে পুঁজিৰ জৰিয়তে অধিগ্ৰহণ কৰা বিদেশী অনুদান আৰু সম্পত্তিৰ তদাৰক কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
প্ৰস্তাৱিত আইনখনত এইটোও কোৱা হৈছে যে যদি এনে সম্পত্তিৰ ভিতৰত কোনো ধৰ্মীয়স্থলী অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেন্তে নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ ধৰ্মীয় চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ থাকে । ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান উলংঘন শাস্তি ৫ বছৰৰ পৰা এবছৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ