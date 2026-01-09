দেশৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় আই ই ডি ডাটা মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম উদ্বোধন অমিত শ্বাহৰ
এন এছ জিৰ দ্বাৰা বিকশিত এই ব্যৱস্থা হৈছে আই ই ডিৰ সৈতে জড়িত তথ্য পদ্ধতিগতভাৱে সংগ্ৰহ, সংকলন আৰু প্ৰচাৰৰ লক্ষ্যৰে এক সুৰক্ষিত ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ।
By ANI
Published : January 9, 2026 at 3:29 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় আই ই ডি ডাটা মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম (National IED Data Management System, NIDMS) উদ্বোধন । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰা এই ব্যৱস্থাই দেশৰ আই ই ডি-বিৰোধী আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ স্থাপত্যক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা গাৰ্ডৰ (এন এছ জি) দ্বাৰা বিকশিত এন আই ডি এম এছ হৈছে ইম্প্ৰ'ভাইজড এক্সপ্ল’ছিভ ডিভাইচৰ (আই ই ডি) সৈতে জড়িত তথ্য পদ্ধতিগতভাৱে সংগ্ৰহ, সংকলন আৰু প্ৰচাৰ সক্ষম কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক সুৰক্ষিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ।
এন আই ডি এম এছ প্লেটফৰ্মটো ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে এন আই ডি এম এছে সকলো ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাক ইম্প্ৰ'ভাইজড বিস্ফোৰক যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত তথ্য পদ্ধতিগতভাৱে সংগ্ৰহ, একত্ৰীকৰণ আৰু বিনিময় কৰাত সহায় কৰিব ।
তেওঁ কয় যে এই প্লেটফৰ্মে “বিস্ফোৰণৰ পিছৰ তদন্তত সহায় কৰা আৰু দেশজুৰি বিভিন্ন নিৰাপত্তা আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি কৰাত” গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
"এই ব্যৱস্থাটো আই ই ডি সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ এক ঐক্যবদ্ধ ভঁৰাল হিচাপে বিকশিত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চি এ পি এফ) আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ লাভ, বিশ্লেষণ আৰু ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।" অমিত শ্বাহে কয় ।
এই ঐক্যবদ্ধ, তথ্য-চালিত পদ্ধতিয়ে অনুসন্ধানকাৰীসকলক মডেল চিনাক্ত কৰাত, ধাৰা অনুসৰণ কৰাত আৰু পূৰ্বৰ কাণ্ডৰ পৰা কাৰ্যকৰী অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত আই ই ডিৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি প্ৰস্তুতি আৰু সঁহাৰি উন্নত হ’ব ।
অনুষ্ঠানত এন এছ জিৰ সঞ্চালকপ্ৰধান ভৃগু শ্ৰীনিবাসনে কয় যে বিগত ১১ মাহত এন এছ জিয়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আই ই ডি তথ্য ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰিছিল । তেওঁ ইয়াক ভাৰতৰ এক অনন্য ব্যৱস্থা বুলি অভিহিত কৰে ।
বিষয়াসকলৰ মতে, এন আই ডি এম এছে তথ্যৰ ফৰ্মেট আৰু তদন্তমূলক ইনপুটসমূহক প্ৰামাণিক কৰি, প্ৰচেষ্টাৰ ডুপ্লিকেচন হ্ৰাস কৰি আৰু সন্ত্ৰাসবাদ-বিৰোধী আৰু বিদ্ৰোহ-বিৰোধী অভিযানৰ সৈতে জড়িত সকলো অংশীদাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰি উন্নত আন্তঃসংস্থা সহযোগিতাৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিব ।
এই প্লেটফৰ্মে ফৰেনছিক বিশ্লেষণ, প্ৰশিক্ষণ মডিউল আৰু বোমা নিষ্কাশন আৰু বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
দেশৰ কেইবাটাও স্থানত আই ই ডি এক বৃহৎ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, প্ৰায়ে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু বিদ্ৰোহী গোটসমূহে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে ।
প্ৰযুক্তি আৰু তথ্য বিশ্লেষণৰ সহায় লৈ এন আই ডি এম এছৰ লক্ষ্য হৈছে এনে আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু যেতিয়া কোনো কাণ্ড সংঘটিত হয় তেতিয়া অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা ।
এন আই ডি এম এছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে উন্নত ডিজিটেল সমাধানৰ ওপৰত চৰকাৰে যে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । বিষয়াসকলে কয় যে এই প্লেটফৰ্মটো সময়ৰ লগে লগে বিকশিত হ’ব, নতুন ডাটাছেট আৰু বিশ্লেষণাত্মক সঁজুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নতুন নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ আই ই ডি-বিৰোধী পৰিৱেশতন্ত্ৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব।