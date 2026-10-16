এনএছজিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ‘সৰ্বত্ৰ-সৰ্বোত্তম-সুৰক্ষা’ মূলমন্ত্ৰৰে দেশৰ সেৱাত ব্ৰতী বীৰ বাহিনী
১৬ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে এনএছজিয়ে পালন কৰিছে ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । ১৯৮৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এই বাহিনী ।
By ANI
Published : October 16, 2026 at 12:04 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীধাৰী ব্যক্তিৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত আমি একাংশ বিশেষভাৱে সুসজ্জিত জোৱানক দেখা পাওঁ ৷
তদুপৰি মুম্বাইৰ তাজ হোটেল আক্ৰমণৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ ঘটনাতো এনএছজিয়ে বীৰত্বৰে যুঁজ দিয়া দেখা যায় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী বা এনএছজিৰ এই জোৱানসকলে প্ৰতি নিয়ত নিজৰ প্ৰতিটো ইন্দ্ৰিয় জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব লাগে ৷ কিয়নো তেওঁলোকৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে দেশৰ সুৰক্ষাৰ এক গুৰু দায়িত্ব ৷
Raising Day greetings to the warriors of the National Security Guard. The @nsgblackcats has blown up every terror threat to India with the fury of the storms and guarded the nation with steely courage, flawless professionalism and valiant sacrifices. Salute to the martyrs of the force.— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2026
১৬ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে এনএছজিয়ে পালন কৰিছে ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে অভিজাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বাহিনীটোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেশ ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ সাহস, পেছাদাৰিত্ব আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰশংসা কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত অমিত শ্বাহে এনএছজিৰ জোৱানসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকক সাহস, পেছাদাৰিত্ব আৰু ত্যাগেৰে ভাৰতক সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা যোদ্ধা বুলি অভিহিত কৰে ।
শ্বাহে লিখিছে, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী যোদ্ধাসকলক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । এনএছজি ব্লেক কেটছে ভাৰতৰ প্ৰতি অহা প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকি উৰুৱাই দিছে আৰু তীখাৰ দৰে সাহস, ত্ৰুটিহীন পেছাদাৰিত্ব আৰু সাহসী ত্যাগৰ দ্বাৰা জাতিটোক পহৰা দিছে । বাহিনীটোৰ শ্বহীদসকলক প্ৰণাম জনাইছোঁ ।’’
On the occasion of NSG Raising Day, salute the unparalleled courage, professionalism and unwavering dedication of the brave Black Cats who stand at the forefront of India’s fight against terrorism. Their selfless service and supreme commitment to national security inspire every Indian. Heartfelt wishes to all NSG personnel and their families. #NSGRaisingDay— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 16, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়েও ব্লেক কেটছ জোৱানৰ সাহস, পেছাদাৰিত্ব আৰু নিষ্ঠাক প্ৰণাম জনায় । এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটোত গাডকাৰীয়ে লিখিছে, “এনএছজিৰ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যুঁজৰ ৰণুৱা সাহসী ব্লেক কেটসকলৰ অতুলনীয় সাহস, পেছাদাৰিত্ব আৰু অদম্য নিষ্ঠাক প্ৰণাম জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ নিস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰতি পৰম দায়বদ্ধতাই প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰে । এনএছজিৰ সকলো কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ।”
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও এই উপলক্ষে এনএছজিৰ কমাণ্ডো আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
NSG के सभी वीर जवानों एवं उनके परिवारजनों को @nsgblackcats के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 'सर्वत्र-सर्वोत्तम-सुरक्षा' के पावन ध्येय के साथ NSG के वीरों ने पूर्ण निष्ठा और अनुशासन से देश की रक्षा व नागरिकों की सुरक्षा में अपनी अतुलनीय भूमिका निभाई है। माँ भारती की गौरव की रक्षा में अडिग खड़े सभी वीर जवानों पर हमें गर्व है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
এক্সত দিয়া পোষ্টত আদিত্যনাথে লিখিছে, “এনএছজি ব্লেক কেটছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সকলো সাহসী কমাণ্ডো আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা । ‘সৰ্বত্ৰ-সৰ্বোত্তম-সুৰক্ষা’ (Ubiquitous-Utmost-Security) মূলমন্ত্ৰৰে NSGৰ নায়কসকলে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু অনুশাসনেৰে দেশ ৰক্ষা আৰু নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় ভূমিকা পালন কৰিছে ।”
ইফালে, অতিৰিক্ত ৰাজহুৱা তথ্য সঞ্চালকালয়ে এক্সত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি লিখিছে, “৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ সকলো পদবীধাৰী, প্ৰবীণ যোদ্ধা আৰু পৰিয়াললৈ সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল ধীৰাজ ছেঠ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অল ৰেংকে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।”
এনএছজি হৈছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ গঠন কৰা ফেডাৰেল কনটিংজেন্সি ফ’ৰ্চ । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী হৈছে নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সুসজ্জিত আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাহিনী আৰু সেয়েহে ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিত সন্ত্ৰাসবাদৰ গুৰুতৰ কাৰ্যক বিফল কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ১৯৮৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এই বাহিনী ।
লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰত কানাডালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, লক্ষ্য দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা