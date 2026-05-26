কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত: জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত: জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ প্ৰভাকৰ নাওলেকাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিখনত থাকিব লোকপিয়ল আয়ুক্তও ।
By ANI
Published : May 26, 2026 at 8:37 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো সাম্প্ৰতিক সময়ত গুৰুতৰ বিষয়ত পৰিণত হৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰি বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সামাজিক স্থিতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ থকা এক জটিল প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰে ।
বিগত বৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই ঘোষণা কৰে ৷ মন্ত্ৰী শ্বাহে চৰকাৰে এতিয়া অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু জনসংখ্যাৰ ধৰণক প্ৰভাৱিত কৰা অন্যান্য অস্বাভাৱিক কাৰকৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷
घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…
শ্বাহে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে যে অনুপ্ৰৱেশ আৰু অন্যান্য কাৰণত হোৱা অস্বাভাৱিক জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন যিকোনো জাতিৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
মন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, ‘‘এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত এই সমিতি গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে চৰকাৰে এতিয়া ইয়াক গঠন কৰিছে । গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (বিদেশ-I) এই সমিতিৰ সদস্য সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ।’’
সমিতিৰ পৰিসৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি শ্বাহে কয়, ‘‘জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হৈছে এটা গুৰুতৰ বিষয়, যিটো কেৱল আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ সৈতে জড়িত নহয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, আইন-শৃংখলাৰ সৈতেও ই জড়িত, সামাজিক গাঁথনিৰ দৃঢ় পৰিৱৰ্তন আৰু জনজাতীয় সমাজৰ সুৰক্ষাৰ সৈতেও জড়িত ।’’
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ প্ৰভাকৰ নাওলেকাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিখনত থাকিব লোকপিয়ল আয়ুক্ত, প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়া দুৰ্গাশংকৰ মিশ্ৰ, প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া বালাজী শ্ৰীবাস্তৱ আৰু অৰ্থনীতিবিদ শমিকা ৰবি ।
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বিস্তৃত মূল্যায়নৰ দায়িত্ব সমিতিখনক দিয়া হৈছে । মন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে ইয়াত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু অন্যান্য অস্বাভাৱিক কাৰণৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহ সূক্ষ্মতাৰে বিবেচনা কৰি চোৱা হ’ব ৷ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সম্প্ৰদায়ৰ পৰ্যায়ত জনসংখ্যাৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ আৰ্হি বিশ্লেষণ কৰা হ’ব আৰু পৰিকল্পিত আৰু সময়সীমাবদ্ধ সমাধানৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হ’ব ।
বিষয়াসকলে কয় যে সমিতিখনে তথ্যৰ ধাৰাসমূহ অধ্যয়ন কৰিব, অংশীদাৰসকলৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিব আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে নীতিগত ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিব । সমিতিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত নিজৰ তথ্য দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰৰ এই দায়বদ্ধতাক পুনৰ উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয় যে এই পদক্ষেপে দেশৰ স্বাৰ্থৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক সক্ৰিয় পন্থাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয়, ‘‘আমি ইচ্ছাকৃত আৰু নিৰ্ণায়ক কাৰ্যৰ জৰিয়তে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু ইয়াৰ সামাজিক তন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’
