ইউ জি চিৰ নতুন নিয়মত স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ : অব্যাহত থাকিব ২০১২ চনৰ নিয়ম

সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যুক্তি আগবঢ়াই যে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

SC stays UGC new regulations
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
Published : January 29, 2026 at 3:15 PM IST

নতুন দিল্লী : দেশজুৰি চলি থকা তীব্ৰ বিতৰ্কৰ মাজতে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ (প্ৰমোচন অব ইকুইটী ইন হায়াৰ এডুকেচন) নিয়মাৱলী, ২০২৬ স্থগিত ৰাখিছে ।

২৩ জানুৱাৰীত জাৰি কৰা ইউ জি চিৰ নতুন নিয়মসমূহক বিভিন্ন আবেদনকাৰীয়ে স্বেচ্ছাচাৰী, বৰ্জনমূলক, বৈষম্যমূলক আৰু সংবিধানৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ আইন, ১৯৫৬ উলংঘা কৰা বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।

দেশৰ শীৰ্ষ আদালতে কয় যে বৰ্তমানৰ বাবে ২০১২ চনৰ ইউ জি চিৰ নিয়মে প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব । আদালতে মত আগবঢ়ায় যে নিয়ম ৩ (গ) (যিটোৱে জাতিভিত্তিক বৈষম্যৰ সংজ্ঞা দিয়ে)ত সম্পূৰ্ণ অস্পষ্টতা আছে আৰু ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে । আদালতে কয়, "ভাষাটো পুনৰ সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত জাতিভিত্তিক বৈষম্য ৰোধৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই নতুন নিয়ম অনুসৰি বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতি (SC), অনুসূচিত জনজাতি (ST) আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী (OBC) শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ সমিতি আৰু হেল্পলাইন গঠন কৰিব লাগিব ।

১৩ জানুৱাৰীত ইউ জি চিয়ে অধিসূচনা জাৰি কৰা নতুন নিয়মসমূহে একে বিষয়ৰ ওপৰত ২০১২ চনৰ নিয়মসমূহ সংশোধন কৰে, যাৰ ফলত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ব্যাপক সমালোচনাৰ সৃষ্টি হয় । তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তৰ কেম্পাছত নতুনকৈ অধিসূচিত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ ইকুইটি নিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অধিকাংশ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইয়াক শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনায় ।

প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দাবী কৰে যে এই নিয়মে সমতাৰ পৰিৱৰ্তে কেম্পাছত বৈষম্যৰ প্ৰসাৰ ঘটাব । তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিয়ে যে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ কোনো বাধ্যতামূলক ব্যৱস্থা নাই ।

অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে মঙলবাৰে ইউ জি চিৰ নতুন নিয়মক লৈ উদ্বেগ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আইনখনৰ অপব্যৱহাৰ নহ’ব আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নহ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত প্ৰধানে কয়, "মই সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ যে ইয়াত কোনোধৰণৰ বৈষম্য নাথাকিব আৰু কোনেও আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।"

আনহাতে, মঙলবাৰে ইউ জি চিৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত শ্লোগান দি লক্ষ্ণৌৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰায়বৰেলীৰ চেলন সমষ্টিৰ বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ উপ-সভাপতি শ্যাম সুন্দৰ ত্ৰিপাঠীয়ে ইউ জি চিৰ নতুন নীতিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ লিখা এখন পত্ৰযোগে ত্ৰিপাঠীয়ে নিজৰ পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "উচ্চ জাতিৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বিৰুদ্ধে অনা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ দৰে ক'লা আইনৰ বাবেই মই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ । এই আইনখন সমাজৰ বাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক আৰু লগতে বিভাজনকাৰী । এই বিধেয়কখনত মই সম্পূৰ্ণভাৱে অসন্তুষ্ট । ইয়াত বহুত অসন্তুষ্টি আছে । এই সংৰক্ষণ বিধেয়কক মই সমৰ্থন নকৰো । এনে ধৰণৰ অনৈতিক বিধেয়কক সমৰ্থন কৰাটো মোৰ বাবে আত্মসন্মান আৰু আদৰ্শৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী ।"

