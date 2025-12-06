ETV Bharat / bharat

বিমান বাতিলৰ বিশৃংখলতা: ডি জি চি এৰ নিয়ম মানি নচলা বাবে ইণ্ডিগ'ক দোষাৰোপ বিশেষজ্ঞৰ

এবছৰতকৈও আগতে সকলো বিমান সংস্থাক অধিক পাইলট আৰু কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ৷ ইণ্ডিগ'ই মনা নাছিল সেই নিৰ্দেশ ।

Representative image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
নতুন দিল্লী: দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ’ৱে ৫৫০খনতকৈও অধিক বিমান বাতিল কৰাত শ শ যাত্ৰীৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাত ব্যাঘাত জন্মাত তেওঁলোক বিমানবন্দৰতে আবদ্ধ হৈ আছে । এই যাত্ৰীসকল হতাশ হোৱাৰ পিছত বিশেষজ্ঞসকলে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিমান নিয়ন্ত্ৰক ডি জি চি এৰ নতুন সুৰক্ষা নিয়মৰ বাবে এবছৰৰ আগতে জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতো কোনো বিশেষ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।

ভাৰতীয় চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ পৰ্যটন সমিতিৰ অধ্যক্ষ সুভাষ গোৱেলে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে বিমান সংস্থাটোৱে পাইলটসকলে অধিক জিৰণি ল’ব লাগিব বুলি নতুন সুৰক্ষা নিয়মৰ বাবে সাজু হ’লে এই ব্যাঘাতৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ।

অতিৰিক্ত জিৰণিৰ সময়ৰ দাবী :

এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ পৰ্যটন সমিতিৰ অধ্যক্ষ গোৱেলে কয়, "বিমান যাত্ৰাক অধিক নিৰাপদ আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ পাইলটসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অনুসৰি অতিৰিক্ত জিৰণিৰ সময়ৰ দাবী কৰিছিল । সেয়েহে ডি জি চি এই (অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ মহানিৰ্দেশক) আদালতৰ নিৰ্দেশ মতে নতুন নিয়ম জাৰি কৰি ছয় ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে ৮ ঘণ্টা জিৰণি লোৱাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । একেদৰে নিশা উৰণৰ সময় হ্ৰাস কৰা হৈছে ।"

ইণ্ডিগ’ই অমান্য কৰিছে নিৰ্দেশনা :

বিমান বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে সকলো বিমান সংস্থাই ডি জি চি এৰ নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ বিপৰীতে একমাত্ৰ ইণ্ডিগ’ই অমান্য কৰিছে । গোৱেলে ইণ্ডিগোৰ নীতি সন্দৰ্ভত সৰৱ হৈ পুনৰ কয়, "এবছৰতকৈও আগতে সকলো বিমান সংস্থাক অধিক পাইলট আৰু কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল । নতুন নিয়মৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল । আকাছা, স্পাইচজেট, এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ দৰে সকলো বিমান সংস্থাই এই নিয়ম মানি চলিছিল যদিও ইণ্ডিগোৱে সেই নিয়ম মানি চলা নাছিল । ইণ্ডিগোৱে বৰঞ্চ ক্ৰু আৰু পাইলট বৃদ্ধি নকৰাকৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে ঘৰুৱা বিমান বৃদ্ধি কৰিছিল ।"

কৰ্তন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পেলাই থৈ দিয়ে বিমান :

তেওঁ কয় যে যেতিয়া চৰকাৰে নৱেম্বৰৰ শেষত নীতি বলবৎ কৰাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে, তেতিয়া ইণ্ডিগ’ই তেওঁলোকৰ কিছুমান বিমান কৰ্তন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বেছিভাগ বিমানকে বিমানবন্দৰত পেলাই থৈ দিয়ে । তেওঁলোকে বিমানবন্দৰত বহুখিনি ঠাই আগুৰি থোৱা বাবে স্পাইচজেট আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াইও কিছুমান বিশেষ বিমান অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰে । তাত সম্পূৰ্ণ বিশৃংখলতাই দেখা দিয়ে । যিসকল লোকে মৃত্যুমুখত পৰা আত্মীয়ক চাবলৈ যাবলগীয়া হৈছে বা কিছুমান অনুষ্ঠান চাবলৈ যাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে হয় চাৰ্টাৰ্ড বিমান ল'বলগীয়া হৈছে, নহয় অতিৰিক্ত হাৰত টিকট কিনিবলগীয়া হৈছে । এইটোও আছিল অন্য বিমান সংস্থাৰ শোষণ ।" গোৱেলে এইদৰে উল্লেখ কৰি কয় যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ইণ্ডিগ'ৰ ওপৰত যাত্ৰীয়ে বেয়া মনোভাৱ এটা লৈছে ।

আমি দুঃখিত :

ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা বুলি গণ্য কৰা ইণ্ডিগ’ই শুকুৰবাৰে নিশা নতুনকৈ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা প্ৰকাশ কৰি আশ্বাস দিয়ে যে অতি সোনকালে কাম-কাজ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব । "আমাৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকলৈ- আমি সঁচাকৈয়ে দুখী আৰু আমি যত্ন লম !!! যোৱা কেইদিনমান আপোনালোকৰ বহুতৰে বাবে কিমান কঠিন হৈ পৰিছে সেয়া অনুভৱ কৰিছো আৰু আমি গভীৰভাৱে ক্ষমা খুজিছো । যদিও এইটো এদিনতে সমাধান নহ'ব, আমি আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিছো যে আমি ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আৰু আমাৰ কাৰ্যকলাপ অতি সোনকালে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে সামৰ্থ্য অনুসৰি সকলো কৰিম ।"

"আমি আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ বাবে পৰিচিত; কিন্তু এই বিগত কেইদিনমানত আমাৰ এক গুৰুতৰ কাৰ্যকৰী সংকটৰ সন্মুখীন হৈছো । বহু গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বহুতেই বিমানবন্দৰত আছে, দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ সময় আৰু কম তথ্য লাভ কৰি...।" বিমান সংস্থাটোৱে কয় ।

