ছৌদিত আৱদ্ধ নাগৰিক আৰু উমৰা হজযাত্ৰীক ক্ষিপ্ৰতাৰে ঘূৰাই অনাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে ভাৰতে
পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি আৰু বিমানবন্দৰৰ আন্তঃগাঁথনিত আক্ৰমণৰ ফলত বিমান সেৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ছৌদিত বহু ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু উমৰা হজযাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ আছে ।
Published : October 25, 2026 at 8:08 AM IST
নতুন দিল্লী : ছৌদি আৰৱত বিমান বাতিলৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিক বিশেষকৈ উমৰা হজযাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ছৌদি কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে ৷ ভাৰতে শনিবাৰে এক নতুন পৰামৰ্শ জাৰি কৰি এই তথ্য নিশ্চিত কৰে ৷
ইফালে এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে ২০২৬ চনৰ ৭ নৱেম্বৰলৈকে ৰিয়াদ আৰু ডাম্মামলৈ বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিছে । য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে অসামৰিক আন্তঃগাঁথনি লক্ষ্য কৰি ড্ৰোন আৰু মিছাইল আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই চৰকাৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
#TravelAlert Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 7 November 2026, while services to and from Jeddah will remain suspended until 31 October 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
জেদ্দাত থকা ভাৰতীয় কনছুলেটে কয় যে জেদ্দা আৰু মক্কাত থকা তেওঁলোকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহে সামূহিক সংগঠন আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহযোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াইছে ।
কনছুলেটটোৱে কয় যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰু সম্ভৱপৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত ভাৰতীয়সকলক খাদ্য, অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ আৰু অন্যান্য জৰুৰী প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় কনছুলেটে লগতে কয় যে বিমান বাতিলৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাসমূহ বিশেষকৈ ভিছাৰ বৈধতা আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তনত পলমৰ সৈতে জড়িত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ছৌদি আৰৱৰ হজ আৰু উমৰা মন্ত্ৰণালয় আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ আছে ।
#Update— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
তদুপৰি বৰ্ধিত ভ্ৰমণৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা বা অন্যান্য সেৱাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা উমৰা হজযাত্ৰীসকলক ছৌদি আৰৱৰ হজ মন্ত্ৰণালয় আৰু উমৰাহৰ তীৰ্থযাত্ৰী যতন কেন্দ্ৰ ১৯৬৬ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । তেওঁলোকে তাত নিজৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰি অভিযোগৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব ।
লগতে প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকক উমৰা সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । কনছুলেটে কয় যে বিমান বাতিল আৰু যাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ (যেনে ধন ঘূৰাই পোৱাত অসুবিধা) সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ আছে ।
বিকল্প ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দূতাবাসে ভাৰতীয় উমৰাহ ট্যুৰ অপাৰেটৰসকলক ভাৰতলৈ এতিয়াও সেৱা চলাই থকা বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে । দূতাবাসে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে ব্যৱস্থা নিৰ্ভৰ কৰিব আসনৰ উপলব্ধতা, প্ৰযোজ্য ভাড়া আৰু নিজ নিজ বিমান সংস্থাৰ অন্যান্য চৰ্তৰ ওপৰত ।
ইয়াৰ লগতে প্ৰভাৱিতসকলে বিমান বাতিল, পুনৰ বুকিং, ধন ঘূৰাই দিয়া আৰু বিকল্প ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিজৰ বিমান সংস্থা, ট্ৰেভেল এজেণ্ট বা উমৰাহ অপাৰেটৰৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত থাকিবলৈ কনছুলেট জেনেৰেলে আহ্বান জনায় ৷ জেদ্দাত থকা ভাৰতীয় কনছুলেটে আৱদ্ধ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক আগতীয়াকৈ ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ, বিমান সংস্থা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে নিৰন্তৰ কাম কৰি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, এজন ভাৰতীয় নিহত