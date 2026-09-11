বিহাৰত 'আমেৰিকান হাউচ' ! ঘৰৰ ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে গাড়ী
মুজাফ্ফাৰপুৰৰ এক আচৰিত ঘৰ । য'ত শোৱনী কোঠালৈকে সোমাই যাব পাৰে গাড়ী । ৩৫ কোটি টকাত বিক্ৰীৰ যো-জা । বিবেক কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 11, 2026 at 6:59 PM IST
মুজাফ্ফাৰপুৰ(বিহাৰ): সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে এটা ঘৰ । যিটো ঘৰৰ স্থাপত্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । ঘৰটোৰ প্ৰতিটো মহলাতে আছে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা । শোৱনী কোঠালৈকে গাড়ী চলাই যাব পৰা ব্য়ৱস্থা আছে ।
স্থানীয় লোকে 'আমেৰিকান হাউচ',' ড'লাৰ ভিল্লা' বুলি ঘৰটোৰ নাম দিছে । দূৰ দূৰণিৰ পৰা ঘৰটো চাবলৈ বহু লোকৰ সমাগম হয়, তেওঁলোকে চেল্ফি তোলে ।
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে এই ঘৰটো ক্ৰয় কৰিব বুলি এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ।
১০ বিঘা মাটিত অৱস্থিত এই ঘৰটো
বিহাৰৰ মুজাফ্ফাৰপুৰত অৱস্থিত এই আমেৰিকান হাউচৰ স্থাপত্য দেখি ৰাইজৰ চকু কপালত উঠিছে । জিলাখনৰ ৰামদয়ালু এলেকাৰ প্ৰায় ১০ বিঘা ভূমিত অৱস্থিত এই সম্পত্তি বিশালতা আৰু আচৰিতধৰণৰ বাস্তুকলাৰ বাবে ৰাইজৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । আমেৰিকান শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ঘৰটো আমেৰিকান বাস্তুকলা আৰু ভাৰতীয় প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে বাহন
ঘৰটো তিনিমহলীয়া আৰু প্ৰতিটো মহলাতে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে । ইয়াৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ'ল, ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কৰা বিশেষ ৰেম্প, যাৰ জৰিয়তে গাড়ী পোনে পোনে ওপৰ মহলা, ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে লৈ যাব পাৰি ।
ঘৰটোত মুঠ ১৪ টা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও চৌহদত ফাউণ্টেইন, চুইমিং পুল, বিশাল বাগিচা আৰু ওপৰত বহাৰ বাবে কটেজৰ স্থানো আছে, যাক গাজিবু বুলি কোৱা হয়, য'ত বহি মানুহে অৱসাদ দূৰ কৰিব পাৰে ।
২০১২ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল
ভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙৰ খুৰাক ৰণবীৰ সিঙে জনোৱা অনুসৰি ২০১২ চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু ২০১৬ ত সম্পূৰ্ণ হৈছিল । ১৯৮৭ চনত অজয় সিং আমেৰিকালৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আমেৰিকাতে বসবাস কৰে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত পাৰফিউমৰ ব্যৱসায় কৰা ৰণবীৰ সিঙৰ এটা পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যা আছে । ৰণবীৰ সিঙে কয় যে এই ঘৰটো নিৰ্মাণত তেওঁৰ আত্মীয় আৰ্কিটেক বিপুল সিঙৰ অৱদান আছে ।
ৰণবীৰ সিঙে কয়,"সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা ৰেম্পসমূহ, যাৰ জৰিয়তে গাড়ী পোনে পোনে ওপৰ মহলালৈ যাব পাৰে । ঘৰটোত মুঠ ১৪ টা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি চৌহদত ফাউণ্টেইন, চুইমিং পুল, বিশাল বাগিচা আৰু ওপৰত কটেজত বহিবলৈ সুবিধা আছে, যাক গাজিবু বুলি কোৱা হয় । সেই সময়ত প্ৰায় ৬ কোটিৰো অধিক ধন খৰচ হৈছিল ।"
৬ কোটিৰো অধিক ধন ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঘৰটো
ৰণবীৰ সিঙে জনোৱা অনুসৰি ঘৰটো নিৰ্মাণৰ সময়ত প্ৰায় ৬ কোটিৰো অধিক ধন খৰচ হৈছিল । কিন্তু পৰিয়ালৰ এজন লোকে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোতে ইয়াৰো অধিক ধন খৰচ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ঘৰটোৰ ডিজাইন কৰাৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰ্কিটেক বিপুলে বিশেষ আঁচনিৰে ইয়াৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰিছিল ।
কৌতুহলৰ বিষয় ৰেম্প
ঘৰটোৰ বিশেষত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰণবীৰ সিঙে কয় যে ৰেম্প এইদৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে বাহন পোনে পোনে ঘৰটোৰ ওপৰ মহলালৈ লৈ যাব পাৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ঘৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আৰম্ভণিৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱালৈ আশে পাশে থকা লোকসকলৰ বাবে কৌতুহলৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ।
প্ৰয়োজন অনুসৰি মানচিত্ৰ
ঘৰটোৰ স্থাপত্যবিদ বিপুল সিঙে উল্লেখ কৰে যে ঘৰটো যাৰ তেওঁলোক ইয়াত নাথাকে, ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াত তেওঁলোকৰ এনে কোনো ঘৰ নাছিল । যেতিয়া তেওঁ ইয়াত ঘৰ বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে, তেতিয়া বিপুল সিঙৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে । তেওঁলোকে যিধৰণে বিচাৰিছিল সেইধৰণেৰেই ঘৰটোৰ মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । তিনি-চাৰি মহলাৰে ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায় ।
শোৱনী কোঠাৰ পৰাই দেখা যায় মূল গেট
বিপুলে কয় যে ঘৰটোৰ হাইটেক সুবিধা ইয়াৰ আন এক বিশেষত্ব । যেনে মুখ্য শোৱনী কোঠাৰ বিচনাই শুই থাকিয়েই মূল গেটত চকু ৰাখিব পাৰে । সম্পূৰ্ণ ঘৰটোত একক পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা আছে । ড্ৰয়িং ৰূমত যদি চিনেমা বাজি আছে তেন্তে প্ৰতিটো শোৱা কোঠাৰ বিচনাৰ পৰাই চাব পাৰি ।
আভ্যন্তৰীণ হাইড্ৰলিক লিফ্ট
বিপুলৰ মতে, ঘৰটোত আভ্যন্তৰীণ হাইড্ৰলিক লিফ্ট, যান-বাহনৰ বাবে ৰেম্পো আছে, যাৰ ফলত বাহনসমূহ ওপৰ মহলাত উপনীত হ’ব পাৰে আৰু শোৱনী কোঠালৈ যাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চুইমিং পুল, চেন্ট্ৰেল এচি আৰু আন বহুতো আধুনিক সুবিধা আছে ।
মকৰাণৰ পৰা কাৰিকৰ আহিছিল
ইমান বিশাল আৰু উচ্চ প্ৰযুক্তিসম্পন্ন ঘৰটো নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্দৰ্ভত বিপুলে কয় যে কোনো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান নাছিল । অধিকাংশ শ্ৰমিক বিহাৰ আৰু জিলাখনৰেই আছিল । মকৰাণৰ পৰা কেৱল গ্ৰেনাইট আৰু মাৰ্বল ইনষ্টলাৰসকলহে আহিছিল, আনহাতে বাহিৰৰ পৰা কিছুমান বিশেষ সেৱা অনা হৈছিল ।
স্থানীয় লোকৰ বাবে ই আশ্চৰ্যকৰ
এই ঘৰটোৰ প্ৰসংগত স্থানীয় যুৱক বিজয় কুমাৰে কয়,"যেতিয়া এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল তেতিয়াও আমি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰি থকা চাই আছিলোঁ । যেতিয়া নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া ই নিজেই এক আশ্চৰ্যকৰ বস্তু হৈ পৰিল । আজিও যেতিয়াই সুবিধা পাও, আমি ইয়ালৈ আহোঁ, সন্মুখৰ পৰা ইয়াক চাও , কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেল্ফী লওঁ । ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য বহুত ধুনীয়া ।"
প্ৰতিটো মহলা পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
বিজয়ে কয়,"ঘৰটোত ওপৰ মহলালৈকে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে । মই এবাৰ ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ । আজিও যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ, তেতিয়াই ইয়ালৈ আহি চেল্ফী লওঁ । আমি স্থানীয় লোকে ইয়াক আমেৰিকান হাউচ নামেৰে জানোঁ ।"
ঘৰটোত কৰা হৈছিল ভোজপুৰী ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ
এই বিলাসী ঘৰটো ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবেও ব্যৱহৃত হৈছে । ইয়াত ভোজপুৰী ছবি 'এক ৰজাঈ, তিন তুলাঈ'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল । ভোজপুৰী অভিনেতা বিৰাজ ভট্টৰ লগতে শিল্পীসকলে ইয়াত ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো ভোজপুৰী গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণ এই ঘৰটোৰ চৌহদত হৈছে ।
৩৫ কোটি টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰীৰ প্ৰস্তুতি
পৰিয়ালৰ সৈতে আমেৰিকাত বসবাস কৰাৰ বাবে ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙে এই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫ কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ইফালে আকৌ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ পিতৃয়ে এই বিলাসী সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে, পিছে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও কোনো স্পষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
মুজাফ্ফাৰপুৰৰ অনন্য পৰিচয়
ৰামদয়ালু এলেকাৰ এই আমেৰিকান হাউচ কেৱল এক বিলাসী সম্পত্তি নহয়, বৰঞ্চ অনন্য বাস্তুকলাৰ বাবে ই মুজাফ্ফাৰপুৰৰ এক পৰিচয় হৈ পৰিছে । য'ত সাধাৰণ ঘৰত গাড়ী কেৱল পাৰ্কিঙলৈহে যাব পাৰে, তেনেস্থলত এই ঘৰটোত গাড়ী ছাদ তথা শোৱনী কোঠালৈকে লৈ যাব পাৰি । স্থানীয় লোকৰ মাজত চৰ্চা তথা আকৰ্ষণৰ বিষয় হৈ পৰা এয়া এক অনন্য কাৰণ ।