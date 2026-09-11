ETV Bharat / bharat

বিহাৰত 'আমেৰিকান হাউচ' ! ঘৰৰ ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে গাড়ী

মুজাফ্ফাৰপুৰৰ এক আচৰিত ঘৰ । য'ত শোৱনী কোঠালৈকে সোমাই যাব পাৰে গাড়ী । ৩৫ কোটি টকাত বিক্ৰীৰ যো-জা । বিবেক কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন ।

American house Muzaffarpur property ready for sale in 35 cr
বিহাৰত 'আমেৰিকান হাউচ' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 6:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মুজাফ্ফাৰপুৰ(বিহাৰ): সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে এটা ঘৰ । যিটো ঘৰৰ স্থাপত্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । ঘৰটোৰ প্ৰতিটো মহলাতে আছে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা । শোৱনী কোঠালৈকে গাড়ী চলাই যাব পৰা ব্য়ৱস্থা আছে ।

স্থানীয় লোকে 'আমেৰিকান হাউচ',' ড'লাৰ ভিল্লা' বুলি ঘৰটোৰ নাম দিছে । দূৰ দূৰণিৰ পৰা ঘৰটো চাবলৈ বহু লোকৰ সমাগম হয়, তেওঁলোকে চেল্ফি তোলে ।

American house Muzaffarpur property ready for sale in 35 cr
ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে এই ঘৰটো ক্ৰয় কৰিব বুলি এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ।

১০ বিঘা মাটিত অৱস্থিত এই ঘৰটো

বিহাৰৰ মুজাফ্ফাৰপুৰত অৱস্থিত এই আমেৰিকান হাউচৰ স্থাপত্য দেখি ৰাইজৰ চকু কপালত উঠিছে । জিলাখনৰ ৰামদয়ালু এলেকাৰ প্ৰায় ১০ বিঘা ভূমিত অৱস্থিত এই সম্পত্তি বিশালতা আৰু আচৰিতধৰণৰ বাস্তুকলাৰ বাবে ৰাইজৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । আমেৰিকান শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ঘৰটো আমেৰিকান বাস্তুকলা আৰু ভাৰতীয় প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

American house Muzaffarpur property ready for
আমেৰিকান হাউচ (ETV Bharat Bihar)

শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে বাহন

ঘৰটো তিনিমহলীয়া আৰু প্ৰতিটো মহলাতে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে । ইয়াৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ'ল, ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কৰা বিশেষ ৰেম্প, যাৰ জৰিয়তে গাড়ী পোনে পোনে ওপৰ মহলা, ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে লৈ যাব পাৰি ।

ঘৰটোত মুঠ ১৪ টা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও চৌহদত ফাউণ্টেইন, চুইমিং পুল, বিশাল বাগিচা আৰু ওপৰত বহাৰ বাবে কটেজৰ স্থানো আছে, যাক গাজিবু বুলি কোৱা হয়, য'ত বহি মানুহে অৱসাদ দূৰ কৰিব পাৰে ।

২০১২ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল

American house Muzaffarpur property ready for sale in 35 cr
স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙ (ETV Bharat Bihar)

ভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙৰ খুৰাক ৰণবীৰ সিঙে জনোৱা অনুসৰি ২০১২ চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু ২০১৬ ত সম্পূৰ্ণ হৈছিল । ১৯৮৭ চনত অজয় সিং আমেৰিকালৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আমেৰিকাতে বসবাস কৰে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত পাৰফিউমৰ ব্যৱসায় কৰা ৰণবীৰ সিঙৰ এটা পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যা আছে । ৰণবীৰ সিঙে কয় যে এই ঘৰটো নিৰ্মাণত তেওঁৰ আত্মীয় আৰ্কিটেক বিপুল সিঙৰ অৱদান আছে ।

ৰণবীৰ সিঙে কয়,"সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা ৰেম্পসমূহ, যাৰ জৰিয়তে গাড়ী পোনে পোনে ওপৰ মহলালৈ যাব পাৰে । ঘৰটোত মুঠ ১৪ টা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি চৌহদত ফাউণ্টেইন, চুইমিং পুল, বিশাল বাগিচা আৰু ওপৰত কটেজত বহিবলৈ সুবিধা আছে, যাক গাজিবু বুলি কোৱা হয় । সেই সময়ত প্ৰায় ৬ কোটিৰো অধিক ধন খৰচ হৈছিল ।"

American house Muzaffarpur property ready for
১০ বিঘা মাটিত অৱস্থিত এই ঘৰটো (ETV Bharat Bihar)

৬ কোটিৰো অধিক ধন ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঘৰটো

ৰণবীৰ সিঙে জনোৱা অনুসৰি ঘৰটো নিৰ্মাণৰ সময়ত প্ৰায় ৬ কোটিৰো অধিক ধন খৰচ হৈছিল । কিন্তু পৰিয়ালৰ এজন লোকে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোতে ইয়াৰো অধিক ধন খৰচ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ঘৰটোৰ ডিজাইন কৰাৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰ্কিটেক বিপুলে বিশেষ আঁচনিৰে ইয়াৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰিছিল ।

কৌতুহলৰ বিষয় ৰেম্প

ঘৰটোৰ বিশেষত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰণবীৰ সিঙে কয় যে ৰেম্প এইদৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে বাহন পোনে পোনে ঘৰটোৰ ওপৰ মহলালৈ লৈ যাব পাৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ঘৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আৰম্ভণিৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱালৈ আশে পাশে থকা লোকসকলৰ বাবে কৌতুহলৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ।

প্ৰয়োজন অনুসৰি মানচিত্ৰ

ঘৰটোৰ স্থাপত্যবিদ বিপুল সিঙে উল্লেখ কৰে যে ঘৰটো যাৰ তেওঁলোক ইয়াত নাথাকে, ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াত তেওঁলোকৰ এনে কোনো ঘৰ নাছিল । যেতিয়া তেওঁ ইয়াত ঘৰ বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে, তেতিয়া বিপুল সিঙৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে । তেওঁলোকে যিধৰণে বিচাৰিছিল সেইধৰণেৰেই ঘৰটোৰ মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । তিনি-চাৰি মহলাৰে ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায় ।

American house Muzaffarpur property ready for
৬ কোটিৰো অধিক ধন ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঘৰটো (ETV Bharat Bihar)

শোৱনী কোঠাৰ পৰাই দেখা যায় মূল গেট

বিপুলে কয় যে ঘৰটোৰ হাইটেক সুবিধা ইয়াৰ আন এক বিশেষত্ব । যেনে মুখ্য শোৱনী কোঠাৰ বিচনাই শুই থাকিয়েই মূল গেটত চকু ৰাখিব পাৰে । সম্পূৰ্ণ ঘৰটোত একক পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা আছে । ড্ৰয়িং ৰূমত যদি চিনেমা বাজি আছে তেন্তে প্ৰতিটো শোৱা কোঠাৰ বিচনাৰ পৰাই চাব পাৰি ।

আভ্যন্তৰীণ হাইড্ৰলিক লিফ্ট

বিপুলৰ মতে, ঘৰটোত আভ্যন্তৰীণ হাইড্ৰলিক লিফ্ট, যান-বাহনৰ বাবে ৰেম্পো আছে, যাৰ ফলত বাহনসমূহ ওপৰ মহলাত উপনীত হ’ব পাৰে আৰু শোৱনী কোঠালৈ যাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চুইমিং পুল, চেন্ট্ৰেল এচি আৰু আন বহুতো আধুনিক সুবিধা আছে ।

মকৰাণৰ পৰা কাৰিকৰ আহিছিল

ইমান বিশাল আৰু উচ্চ প্ৰযুক্তিসম্পন্ন ঘৰটো নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্দৰ্ভত বিপুলে কয় যে কোনো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান নাছিল । অধিকাংশ শ্ৰমিক বিহাৰ আৰু জিলাখনৰেই আছিল । মকৰাণৰ পৰা কেৱল গ্ৰেনাইট আৰু মাৰ্বল ইনষ্টলাৰসকলহে আহিছিল, আনহাতে বাহিৰৰ পৰা কিছুমান বিশেষ সেৱা অনা হৈছিল ।

American house Muzaffarpur property ready for
২০১২ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঘৰটো (ETV Bharat Bihar)

স্থানীয় লোকৰ বাবে ই আশ্চৰ্যকৰ

এই ঘৰটোৰ প্ৰসংগত স্থানীয় যুৱক বিজয় কুমাৰে কয়,"যেতিয়া এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল তেতিয়াও আমি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰি থকা চাই আছিলোঁ । যেতিয়া নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া ই নিজেই এক আশ্চৰ্যকৰ বস্তু হৈ পৰিল । আজিও যেতিয়াই সুবিধা পাও, আমি ইয়ালৈ আহোঁ, সন্মুখৰ পৰা ইয়াক চাও , কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেল্ফী লওঁ । ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য বহুত ধুনীয়া ।"

প্ৰতিটো মহলা পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা

বিজয়ে কয়,"ঘৰটোত ওপৰ মহলালৈকে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে । মই এবাৰ ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ । আজিও যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ, তেতিয়াই ইয়ালৈ আহি চেল্ফী লওঁ । আমি স্থানীয় লোকে ইয়াক আমেৰিকান হাউচ নামেৰে জানোঁ ।"

American house Muzaffarpur property ready for
ঘৰটোৰ ভিতৰৰ এক ছবি (ETV Bharat Bihar)

ঘৰটোত কৰা হৈছিল ভোজপুৰী ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ

এই বিলাসী ঘৰটো ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবেও ব্যৱহৃত হৈছে । ইয়াত ভোজপুৰী ছবি 'এক ৰজাঈ, তিন তুলাঈ'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল । ভোজপুৰী অভিনেতা বিৰাজ ভট্টৰ লগতে শিল্পীসকলে ইয়াত ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো ভোজপুৰী গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণ এই ঘৰটোৰ চৌহদত হৈছে ।

American house Muzaffarpur property ready for
স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙৰ পৰিয়াল (ETV Bharat Bihar)

৩৫ কোটি টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰীৰ প্ৰস্তুতি

পৰিয়ালৰ সৈতে আমেৰিকাত বসবাস কৰাৰ বাবে ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজয় সিঙে এই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫ কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ইফালে আকৌ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ পিতৃয়ে এই বিলাসী সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে, পিছে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও কোনো স্পষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

American house Muzaffarpur property ready for
আমেৰিকান হাউচ (ETV Bharat Bihar)

মুজাফ্ফাৰপুৰৰ অনন্য পৰিচয়

ৰামদয়ালু এলেকাৰ এই আমেৰিকান হাউচ কেৱল এক বিলাসী সম্পত্তি নহয়, বৰঞ্চ অনন্য বাস্তুকলাৰ বাবে ই মুজাফ্ফাৰপুৰৰ এক পৰিচয় হৈ পৰিছে । য'ত সাধাৰণ ঘৰত গাড়ী কেৱল পাৰ্কিঙলৈহে যাব পাৰে, তেনেস্থলত এই ঘৰটোত গাড়ী ছাদ তথা শোৱনী কোঠালৈকে লৈ যাব পাৰি । স্থানীয় লোকৰ মাজত চৰ্চা তথা আকৰ্ষণৰ বিষয় হৈ পৰা এয়া এক অনন্য কাৰণ ।

লগতে পঢ়ক: একেটা ঘৰৰ পৃথক পৃথক কোঠাত পৰি আছে পত্নী-৩ কন্যাৰ মৃতদেহ, স্বামী পলাতক

মাত্ৰ এটা দিনত তিৰুপতি মন্দিৰৰ দানপাত্ৰত জমা ৬.৯৩ কোটি টকা

TAGGED:

MUZAFFARPUR
AMERICAN HOUSE
আমেৰিকান হাউচ
মুজাফ্ফাৰপুৰ
AMERICAN HOUSE IN BIHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.