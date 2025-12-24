সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস: কেদাৰেশ্বৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ আমেৰিকাৰ জেছন-লৰেন
লছ এঞ্জেলছৰ পৰা বাৰাণসীলৈকে আহি ভাৰতীয় ৰীতি-নীতিৰে সম্পন্ন কৰিলে বিবাহ ।
Published : December 24, 2025 at 1:09 PM IST
বাৰাণসী (উত্তৰ প্ৰদেশ): সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা অগাধ বিশ্বাস আৰু আকৰ্ষণৰ বাবে আমেৰিকাৰ জেছন মেট্জনাৰ আৰু লৰেন কোজাকে কাশীৰ প্ৰাচীন গৌৰী কেদাৰেশ্বৰ মন্দিৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল । ভাৰতীয় পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ দুয়োগৰাকীয়ে বাৰাণসীলৈ আহি বৈবাহিক জীৱনৰ পাতনি মেলে ।
লছ এঞ্জেলছৰ বাসিন্দা জেছন আৰু লৰেনে পৰস্পৰক আঁকোৱালি ল'বলৈ হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় । এই উদ্দেশ্য়েই তেওঁলোকে ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল । শনিবাৰে ঐতিহাসিক গৌৰী কেদাৰেশ্বৰ মন্দিৰত এই অনন্য বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হয় স্থানীয় ৰাইজ আৰু ভক্তসকল । এই বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰে মন্দিৰৰ পুৰোহিত পণ্ডিত অনুৰাগ মিশ্ৰ আৰু বাৰাণসী এক্সপিৰিয়েন্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কুনাল ৰক্ষিতে ।
বৈদিক মন্ত্ৰৰ প্ৰতিধ্বনিৰ মাজতেই দম্পতীয়ে ‘বৰমলা’ৰ আদান-প্ৰদান কৰে । পবিত্ৰ অগ্নিক সাক্ষী কৰি মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰতে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰণ কৰি ইজনে সিজনৰ লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ।
বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্তত জেছনে আৱেগিক হৈ কয় যে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক শৈশৱৰ পৰাই । জেছনে কয়, "মই প্ৰথমে মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছিলো আৰু সনাতন পৰম্পৰা, ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি প্ৰবল আগ্ৰহ গঢ়ি তুলিছিলো ।" তেওঁ পুনৰ কয় যে তেওঁৰ বহুতো প্ৰতিৱেশী ভাৰতীয় । এইবাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাশীলৈ আহিছে । প্ৰাচীন চহৰখনৰ বহু উন্নয়ন আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন প্ৰত্য়ক্ষ কৰি তেওঁ আনন্দিত হৈ পৰে ।
জেছনে নিজৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা কৰি কয়, "ভাৰতীয় সংস্কৃতিক এক ৰহস্য যেন লাগে । আমি যিমানেই গভীৰভাৱে প্ৰৱেশ কৰো সিমানেই ই আমাৰ বাবে মুকলি হৈ পৰে ।" আনহাতে লৰেনৰ এয়া প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ । এই অভিজ্ঞতাই তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰি তুলিছে বুলি কয় লৰেনে । কাশীৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ আতিথ্য, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু আৱেগিক সংযোগ অতিকৈ ভাল পায় বুলিও তেওঁ কয় ।
জেছন আৰু লৰেন দুয়োজনেই অতিকৈ আৱেগিক হৈ পৰে । হিন্দুৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশভংগীত স্পষ্ট হৈ পৰে । পেছাগতভাৱে জেছন এজন গীটাৰ শিল্পী, আনহাতে লৰেনে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিচাপে কাম কৰে । দুয়োৰে বেলেগ বেলেগ পটভূমিৰ মাজতো তেওঁলোকৰ সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি আছে অতিকৈ আগ্ৰহ ।
জেচন ভগৱান গণেশত বিশ্বাসী । আনহাতে লৰেনে ভগৱান শিৱৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাসী বাবেই তেওঁৰ হাতত নটৰাজৰ টেটু আঁকিছে । এয়া হৈছে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক আত্মীয়তাৰ প্ৰতীক । দুয়োগৰাকীয়ে বিয়াৰ পিছতো কাশীত ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ‘ৰুদ্ৰভিষেক’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে । ভাৰত যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে দুয়োৰে আগ্ৰা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
জেছন আৰু লৰেনৰ এই বিবাহ নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি বিশ্বব্যাপী ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰশংসাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।