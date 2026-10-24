মৃত্যুৰ পিছতো মৰ্যাদাৰ যুঁজ ! নিথৰুৱাৰ কাষত সদায়েই পাব 'এম্বুলেঞ্চ পাণ্ডী'ক

মৃত্যুৰ পিছতো মৰ্যাদাৰ যুঁজ ! নিথৰুৱাৰ কাষত সদায়েই পাব 'এম্বুলেঞ্চ পাণ্ডী'ক
মানৱতাৰ এখন অনন্য ছবি । নিজৰ আৰ্থিক স্থিতিলৈ নাচাই, মৃতকক শেষ সন্মান দিয়াত ব্যস্ত এজন এম্বুলেঞ্চ চালকৰ কথাৰে আৰ শিৱকুমাৰৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 24, 2026 at 4:57 PM IST
মাদুৰাই: মানৱতা যেন এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই । এই কথা বহুজনে বহু সময়ত প্ৰমাণিত কৰি আহিছে । নিথৰুৱা লোকৰ কাষত ঠিয় হৈ, আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই বহুজনে মানৱতা এতিয়াও জীয়াই ৰাখিছে ।
তেনে এগৰাকী মানৱতাৰ জয়গান গোৱা ব্যক্তি হৈছে তামিলনাডুৰ মাদুৰাই চহৰৰ ৩৫ বছৰীয়া এজন এম্বুলেঞ্চ চালক ।
যি নীৰৱে ৰাইজৰ প্ৰশংসা অৰ্জন কৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৱশ্যে তেওঁৰ এই পৰিচয়ৰ আঁৰত আছে এক ব্যতিক্ৰমী মানৱীয় কৰ্ম— মৃত্যুৰ পিছতো যাতে প্ৰতিগৰাকী মানুহে মৰ্যাদা লাভ কৰে, তাৰ বাবে তেওঁ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে ।
‘এম্বুলেঞ্চ’ পাণ্ডী নামেৰে পৰিচিত এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে গৰাকীবিহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা, চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা আৰু অসহায় তথা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ যথাযথ পদ্ধতিৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাত নিজকে নিয়োজিত কৰি আহিছে ।
পাণ্ডীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বিগত তিনি বছৰত তেওঁ প্ৰায় ৫,০০০টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে । ইয়াৰ উপৰি, গৰাকী নথকা অথবা আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে শেষ বিদায়ৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱৰা ৪০০ৰো অধিক লোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ খৰচ তেওঁ নিজেই বহন কৰিছে । পাণ্ডীৰ বাবে এই কাম কেৱল এটা পেছা নহয়, ই এক মানৱীয় দায়িত্ব, যি দিন-ৰাতি, পৰিস্থিতি অথবা নিজৰ আৰ্থিক সীমাবদ্ধতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ।
কেইদিনমান পূৰ্বে মাদুৰাইৰ ওচৰত ৰে’লৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ৰে’লপথত মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট চিটিকি পৰিছিল । ঘটনাটোৰ বিষয়ে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পাণ্ডী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
আৰক্ষীৰ অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ মৃতদেহৰ অৱশিষ্টসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বগা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই নিজৰ এম্বুলেঞ্চেৰে মাদুৰাইৰ চৰকাৰী ৰাজাজী চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গলৈ লৈ যায় ।
আৰক্ষীয়েও পাণ্ডীৰ এই নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ শলাগ লয় । তেওঁলোকৰ মতে, প্ৰয়োজনৰ সময়ত পাণ্ডীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাৰ ফলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কামত যথেষ্ট সহায় হয় ।
দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকেই হওক অথবা ৰাজহুৱা স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা অচিনাক্ত মৃতদেহেই হওক, আন কোনো ব্যক্তিয়ে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে বা সহায় কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'লে পাণ্ডীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে ।
ভাৰাঘৰত পৰিয়াল, সম্বল মাথোঁ দুখন পুৰণি এম্বুলেঞ্চ
মাদুৰাইৰ মুনিচালাই অঞ্চলৰ এটা সৰু ভাৰাঘৰত পত্নী আৰু দুই কন্যাৰ সৈতে বাস কৰে পাণ্ডীয়ে । দুখন পুৰণি এম্বুলেঞ্চেই তেওঁৰ মূল সম্বল । এই দুখন এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তেই তেওঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে মানৱীয় সেৱাও অব্যাহত ৰাখিছে ।
ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰা পাণ্ডীয়ে প্ৰথমে পৰিবহণ খণ্ডত কাম কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এম্বুলেঞ্চ চালক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে । প্ৰায় সাত বছৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনত কাম কৰাৰ পিছত তিনি বছৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজাকৈ এম্বুলেঞ্চ সেৱা আৰম্ভ কৰে ।
নিজৰ কামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি পাণ্ডীয়ে কয় যে প্ৰতিমাহে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ১০ৰ পৰা ১৫গৰাকী গৰাকীবিহীন অথবা নিঃসহায় ব্যক্তিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ খৰচ বহন কৰে । তেওঁ কয়,"এই সেৱাৰ বিনিময়ত মই কেতিয়াও কাৰো পৰা ধন বা সামগ্ৰী বিচৰা নাই ।"
মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক থাকিলে আৰু তেওঁলোকে খৰচ বহন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে পাণ্ডীয়ে এম্বুলেঞ্চৰ যাত্ৰাৰ বাবে ধন লয় । কিন্তু মৃত ব্যক্তিগৰাকী নিঃসহায় হ'লে আৰু কোনো লোক আগবাঢ়ি নাহিলে তেওঁ নিজেই সকলো খৰচ বহন কৰে ।
পাণ্ডীৰ মতে,"এই কাম ধন বা লাভৰ ঊৰ্ধ্বত । মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুৰ পিছত যিসকলে বিদায় লৈছে তেওঁলোকৰ আত্মাই মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ যত্ন ল'ব ।" নৱজাতকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শতায়ু গৰকা বৃদ্ধলৈকে বিভিন্ন বয়সৰ লোকৰ শেষ বিদায়ৰ ব্যৱস্থাৰ সৈতে পাণ্ডী জড়িত হৈ আহিছে ।
তেওঁ কয়,"মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাষ চাপোঁ, তেতিয়া শিশুসকলক নিজৰ সন্তানৰ দৰে আৰু বৃদ্ধসকলক নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ দৰে ভাবোঁ ।"
উপাৰ্জন কম হ'লেও থমকি নৰয় মানৱীয় সেৱা
পাণ্ডীক বিগত ১৫ বছৰ ধৰি চিনি পাই বুলি আন এজন এম্বুলেঞ্চ চালক কৰুপ্পাস্বামীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ নিজেও এগৰাকী এম্বুলেঞ্চ চালক আৰু পাণ্ডীৰ মানৱীয় সেৱাৰ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী । কৰুপ্পাস্বামীয়ে কয়, "বহু সময়ত পাণ্ডীৰ হাতত ধন নাথাকে । তথাপি, কোনো ঠাইত এজন নিঃসহায় ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ প্ৰয়োজনীয় ধনৰ ব্যৱস্থা কৰি ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ।"
মৃতদেহটো চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে পাণ্ডীয়ে অপেক্ষা কৰে । যদি মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ কোনো আত্মীয় আগবাঢ়ি নাহে, তেন্তে আৰক্ষীৰ অনুমতি লৈ প্ৰয়োজনীয় নিয়ম অনুসৰি সমাধিস্থ কৰা অথবা দাহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
এজন নিঃসহায় ব্যক্তিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰায় ১,৫০০ৰ পৰা ৩,০০০ টকা খৰচ হয় । পাণ্ডীয়ে নিজৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনেৰে এই খৰচ বহন কৰে । কেতিয়াবা এদিনতে তিনিগৰাকী বা চাৰিগৰাকী লোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় ।
কিন্তু তেওঁৰ উপাৰ্জন সদায়ে এই কামৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ নাখায় । তথাপি, কৰুপ্পাস্বামীৰ মতে, আৰ্থিক অসুবিধাই পাণ্ডীক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰা খুব কম সময়হে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিছে ।
কেতিয়াও বন্ধ নহয় পাণ্ডীৰ ম'বাইল ফোন
পাণ্ডীৰ এই কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে মানসিক প্ৰত্যাহ্বানো । সমাজৰ একাংশই মৃতদেহ চোৱা-চিতা কৰা অথবা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কামক সহজভাৱে গ্ৰহণ নকৰে । ফলত তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে সদায় বুজি নাপায় বা প্ৰশংসা নকৰে ।
পাণ্ডীয়ে কয় যে তেওঁৰ কিছুমান আত্মীয়ইও তেওঁৰ কামক হেয়জ্ঞান কৰে । এনে আচৰণে তেওঁক মানসিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট দিয়ে । কিন্তু সমালোচনাই তেওঁক নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পৰা নাই । তেওঁৰ বাবে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা এজন ব্যক্তিক মৰ্যাদাপূৰ্ণ শেষ বিদায় দিয়াটো সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰাতকৈও অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
পাণ্ডীয়ে দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই নিজৰ ম'বাইল ফোনটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখে । যাতে যিকোনো সময়তে ফোন আহিলেই তেওঁ ঘটনাস্থলীলৈ যাবলৈ, মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাবলৈ সাজু থাকিব পাৰে ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ অনুমতি আৰু প্ৰযোজ্য নিয়ম অনুসৰি গৰাকীবিহীন মৃতদেহসমূহ সমাধিস্থল অথবা শ্মশানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
এই কামত আৰক্ষীয়ে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ কথাও তেওঁ স্বীকাৰ কৰে । আন চালক উপলব্ধ নাথাকিলে কেতিয়াবা তেওঁ নিজেই এম্বুলেঞ্চ চলাই যায় ।
‘মৃতকক সন্মান জনোৱাটো ভোকাতুৰক খাদ্য দিয়াৰ দৰেই’
মাদুৰাইৰ চৰকাৰী ৰাজাজী চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গৰ ওচৰত এখন চাহৰ দোকান চলোৱা বাক্কিয়ামে পাণ্ডীৰ কামৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁৰ মতে, পাণ্ডীয়ে মাদুৰাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৰাকীবিহীন মৃতদেহ সংগ্ৰহ কৰে ।
কেতিয়াবা দুই-তিনিদিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা মৃতদেহো উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । তাৰ পিছত কোনো আত্মীয়ই দাবী নকৰিলে তেওঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
বাক্কিয়ামে কয়, "আজিৰ দিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদান আশা নকৰাকৈ এনে সেৱা আগবঢ়োৱাটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । এজন ভোকাতুৰক খাদ্য যোগান ধৰাটো যেনেকৈ মানৱতাৰ স্বাভাৱিক প্ৰকাশ, পাণ্ডীয়ে কৰা সেৱাও ঠিক তেনেকুৱাই এক মহান মানৱীয় কৰ্ম ।"
দাৰিদ্ৰতা, নিঃসংগতা অথবা আত্মীয়-স্বজনৰ অভাৱে যেতিয়া এজন মানুহক মৃত্যুৰ পিছতো নিথৰুৱা কৰি তোলে, তেতিয়াও তেওঁৰ মানৱীয় মৰ্যাদা স্বীকাৰ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । পাণ্ডীয়ে জনায় যে তেওঁৰ কামত সহায় কৰিব বিচৰা লোকৰ পৰা তেওঁ আৰ্থিক সাহায্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু । কিন্তু এনে সাহায্য নাপালেও তেওঁ নিজৰ সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।
তেওঁৰ কাহিনী ধন-সম্পত্তি অথবা খ্যাতিৰ নহয় । বৰঞ্চ সীমিত সম্বল থকা এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি আটাইতকৈ দুৰ্বল লোকসকলক মৃত্যুৰ পিছতো মৰ্যাদাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ নিদিয়াৰ কাহিনী ।
মাদুৰাইৰ ৰাজপথেৰে পাণ্ডীৰ এম্বুলেঞ্চখন আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ইয়াৰ চাইৰেনে কেৱল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সংকেতেই নিদিয়ে । বহু পৰিত্যক্ত মৃত ব্যক্তিৰ বাবে ই হৈ পৰে এনে এজন মানুহৰ আগমনৰ সংকেত, যিয়ে আন সকলোৱে আঁতৰি যোৱাৰ সময়তো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
জীৱিত মানুহৰ প্ৰতি কৰা দান-বৰঙণিৰে যেতিয়া সমাজে মানৱীয়তাৰ জোখ লয়, তেতিয়া ‘এম্বুলেঞ্চ পাণ্ডী’য়ে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে—মৃত্যুৰ লগে লগে মানুহৰ মৰ্যাদাৰ অন্ত নপৰে । আনকি যিসকল মানুহৰ মৃত্যুৰ খবৰ ল'বলৈও কোনো নাথাকে, সন্মানজনক শেষ বিদায় পোৱাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰো থাকে ।