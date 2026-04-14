আম্বেদকাৰ জয়ন্তীত সংবিধান স্থপতিবিদক দেশবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

দেশবাসীয়ে মঙলবাৰে আম্বেদকাৰৰ ১৩৫ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্ন নেতাই এই উপলক্ষে সংবিধান স্থপতিবিদজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

Ambedkar Jayanti 2026
আম্বেদকাৰ জয়ন্তীত ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 1:58 PM IST

নতুন দিল্লী : সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে মঙলবাৰে ডঃ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ ১৩৫ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰিছে । এই উপলক্ষে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে দেশৰ সংবিধানৰ স্থপতিগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । আনহাতে, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ স্মৃতিসৌধত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় ।

সংসদত পুষ্পাঞ্জলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুম্বাইৰ চৈত্যভূমিত বিপুল জনসমাগমলৈকে আম্বেদকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাত কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই । আনহাতে, ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আম্বেদকাৰক কেৱল সংবিধানৰ স্থপতি হিচাপেই নহয়, সমতা, ন্যায় আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ আজীৱন সাধক হিচাপে স্মৰণ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ডঃ আম্বেদকাৰক এগৰাকী ন্যায়বিদ, অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমতাবাদী সমাজৰ বলিষ্ঠ সমৰ্থক বুলি অভিহিত কৰি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। "তেওঁ বঞ্চিত আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ উত্থানৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল... তেওঁ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ শক্তিশালী কৰিছিল ।" নাৰী অধিকাৰ আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এনেদৰে কয় । লগতে দেশৰ জনগণক তেওঁৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু ন্যায়পৰায়ণ আৰু সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ এখন দেশ গঢ়ি তোলাৰ দিশত কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত সংসদত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

সংসদ চৌহদত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ নেতৃত্বত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় । ইয়াত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কিৰেণ ৰিজিজু, অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল, ৰামদাস আঠৱালে, উদিত ৰাজকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে ।

অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু খাৰ্গেয়ে আম্বেদকাৰৰ স্মৰণত চমু বক্তব্য ৰাখে । উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে সংসদত আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত যথেষ্ট লোক সমবেত হৈ তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু সেই পৰম্পৰা এই বছৰো অব্যাহত আছে ।

সংকল্প আৰু সমতাৰ প্ৰতীক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আম্বেদকাৰক প্ৰেৰণাৰ এক মূৰ্ত উৎস আখ্যা দিয়ে । তেওঁ কয়, “ডঃ বাবাচাহেব আম্বেদকাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি... তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মই প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মক ন্যায়পৰায়ণ আৰু প্ৰগতিশীল সমাজ গঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।”

ভিডিঅ’ বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, “তেওঁ কেৱল এজন ব্যক্তি নাছিল, সংকল্পৰ প্ৰতীক আছিল... তেওঁ ব্যক্তিগত গৌৰৱৰ বাবে নহয়, পিছপৰা আৰু দলিত সম্প্ৰদায়কে ধৰি সকলোৰে সমতাৰ বাবে যুঁজিছিল । প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো তেওঁ কেতিয়াও এই যাত্ৰা বন্ধ কৰা নাছিল ।”

তেওঁ কয় যে আম্বেদকাৰৰ পথ অনুসৰণ কৰাৰ দ্বাৰা সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীতে ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনাত সহায়ক হৈছে ।

সাহসৰ মহাকাব্যিক কাহিনী: লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা

ওম বিৰলাই আম্বেদকাৰৰ জীৱনক “সংগ্ৰাম আৰু সাহসৰ মহাকাব্যিক কাহিনী” বুলি অভিহিত কৰে । বিৰলাই কয়, "শিক্ষা আৰু দৃঢ়তাৰ জৰিয়তে তেওঁ লাখ লাখ লোকৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি হৈ পৰিল... তেওঁৰ আদৰ্শই ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যাত্ৰাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আম্বেদকাৰে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাই ভাৰতে গণতন্ত্ৰ আৰু নাগৰিক অধিকাৰৰ ভেটি হৈ থকা সংবিধান লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।

‘নৈতিক আৰু সাংবিধানিক আত্মা’ হিচাপে অভিহিত খাৰ্গেৰ

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয় যে আম্বেদকাৰে ভাৰতক “নৈতিক আৰু সাংবিধানিক আত্মা” প্ৰদান কৰিছিল । সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সতৰ্কবাণী দি খাৰ্গেয়ে কয়, “তেওঁ আছিল স্বাধীনতা, সমতা, ভ্ৰাতৃত্ববোধ আৰু ন্যায়ৰ বাবে এজন অদম্য যোদ্ধা... আজি আমি তেওঁ উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো নীতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।”

অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙৰ তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰক আলোকপাত

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে আম্বেদকাৰে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন কৰিছিল । শ্বাহে কয়, "তেওঁ আমাক এনে এখন সংবিধান দিছিল, যিয়ে সম অধিকাৰ নিশ্চিত কৰে... তেওঁৰ জীৱনে শিকাইছে যে যেতিয়া সংকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা হয়, তেতিয়া প্ৰতিটো বাধায়ে নগণ্য হৈ পৰে ।"

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে তেওঁক মহান সমাজ সংস্কাৰক আৰু দেশ নিৰ্মাতা বুলি অভিহিত কৰে । সিঙে কয়, "বাবাচাহেবে সমতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল... জাতি গঠনত তেওঁৰ অৱদান সু-উজ্জ্বল ।"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়েও তেওঁক এগৰাকী মহান সংস্কাৰক আৰু সংবিধানৰ স্থপতি আখ্যা দি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

বাবাচাহেবৰ আদৰ্শৰ ওপৰত দেশ নিৰ্মিত: ৰাহুল গান্ধী

ৰাহুল গান্ধীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "বাবাচাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে আমাক কেৱল সংবিধানেই দিয়া নাছিল; তেওঁ আমাক ন্যায়, সমতা আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এখন শক্তিশালী ভাৰতৰ সপোন দিছিল । কিন্তু আজি কিছুমান শক্তিয়ে পদ্ধতিগতভাৱে বাবাচাহেবৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু আমাৰ সংবিধান, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানক ধ্বংস কৰিছে, অধিকাৰ ভৰিৰে মোহাৰিছে আৰু সমতাৰ ধাৰণাটো আক্ৰমণৰ বলি হৈছে ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "এই দেশখন বাবাচাহেবৰ আদৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্মিত । মই মোৰ সকলো শক্তিৰে, অন্তিম উশাহলৈকে সেইবোৰ ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিম । আমি একত্ৰিতভাৱে বাবাচাহেবৰ সপোনৰ ভাৰতক পুনৰ জীৱন্ত কৰি তুলিম ।"

Ambedkar Jayanti 2026
মায়াৱতীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (PTI)

বিভিন্ন ৰাজ্যত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে আম্বেদকাৰক “ভাৰত মাতাৰ অমূল্য ৰত্ন” বুলি অভিহিত কৰি কয়, “তেওঁৰ জীৱন সমতা আৰু ন্যায়ৰ পথ প্ৰদৰ্শকৰ বাবে এক ৰশ্মি হৈ থাকিব ।”

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে আম্বেদকাৰৰ সংবিধান ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড হৈয়েই আছে । নাইডুৱে কয়, "তেওঁ বৈষম্য সহ্য কৰিছিল যদিও সকলোৰে সম অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছিল ।"

বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী মায়াৱতীয়ে লক্ষ্ণৌত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বহুজন সমাজৰ বাবে আম্বেদকাৰৰ আজীৱন সংগ্ৰামৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱন নিপীড়িতসকলৰ উত্থানৰ বাবে নিয়োজিত আছিল... তেওঁৰ প্ৰতি দেশ সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব ।"

তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল শিৱ প্ৰতাপ শুক্লা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এ ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়েও ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ডঃ আম্বেদকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ চিৰস্থায়ী প্ৰাসংগিকতাক প্ৰতিভাত কৰি ৰাজ্যপালৰ মন্তব্য, "ডঃ আম্বেদকাৰৰ জীৱনটো প্ৰতিকূলতাৰ ওপৰত মানৱীয় মনোভাবৰ জয়ৰ এক উজ্জ্বল প্ৰমাণ হৈ আছে । এগৰাকী দূৰদৰ্শী সমাজ সংস্কাৰক আৰু বিশিষ্ট আইনবিদ, তেওঁ ন্যায়, সমতা আৰু প্ৰান্তীয় লোকসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ এক স্পষ্টবাদী, দৰিদ্ৰ আৰু নিপীড়িত লোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।"

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বাবাচাহেবে উজ্জীৱিত কৰা ঐক্য আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ মনোভাব লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আহক ।"

তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমাজৰ নিপীড়িত শ্ৰেণীৰ কল্যাণৰ বাবে ডঃ আম্বেদকাৰৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে দলিত, আদিবাসী (জনজাতীয়), পিছপৰা আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণী আৰু নাৰী সবলীকৰণৰ দিশত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ সেৱাকো স্মৰণ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ডঃ আম্বেদকাৰে দূৰদৰ্শিতাৰে দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কল্পনা কৰিছিল আৰু গভীৰ দৃষ্টিভংগীৰে সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল, যি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে থিয় দিছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে নিপীড়িত শ্ৰেণীৰ অধিকাৰৰ বাবে আম্বেদকাৰৰ সংগ্ৰাম সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক নিদৰ্শন আৰু আদৰ্শ হিচাপে কাম কৰে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱবৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিশেও মুম্বাইত বাবাচাহেবৰ স্মৃতিসৌধ ‘চৈত্যভূমি’ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক ৰে। এটা X পোষ্টত ফাড়নভিশে আম্বেদকাৰক এগৰাকী মহান অৰ্থনীতিবিদ আৰু “ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ আঁৰৰ পথ প্ৰদৰ্শক শক্তি” বুলি অভিহিত কৰে ।

ভাৰতীয় সংবিধানৰ মুখ্য স্থপতিগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পুৱা ৰাজ্যপাল বাৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী ফাড়নৱিশ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিণ্ডে আৰু সুনেত্ৰা পাৱাৰ আৰু ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী ছগন ভুজৱালে মুম্বাইৰ দাদৰ অঞ্চলত অৱস্থিত চৈত্যভূমিত উপস্থিত হয় ।

মুম্বাইৰ চৈত্যভূমিত ব্যাপক প্ৰস্তুতি

মুম্বাইৰ দাদৰৰ চৈত্যভূমিত আম্বেদকাৰ জয়ন্তী উদযাপনৰ ব্যাপক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠানত লাখ লাখ অনুগামীৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নাগৰিক সংস্থাটোৱে খোৱাপানী, অনাময়, শৌচাগাৰ, চিকিৎসা দল, এম্বুলেন্স, চিচিটিভি কেমেৰা, লাইফগাৰ্ড, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দৰে সকলো সা-সুবিধা নিশ্চিত কৰিছে ।

এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু জনস্বাস্থ্য সেৱা নিয়োগ কৰা হয় । আম্বেদকাৰৰ জীৱনৰ বিৰল ফটো প্ৰদৰ্শনৰ লগতে কফি মেজত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা

বি আৰ আম্বেদকাৰ নামেৰে বিখ্যাত ডঃ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ জন্ম হৈছিল ১৮৯১ চনৰ ১৪ এপ্ৰিলত, মহৌত (বৰ্তমান ডঃ আম্বেদকাৰ নগৰ) । তেওঁ আছিল এগৰাকী আইনবিদ, অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক । তেওঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষতা কৰিছিল আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথম আইন মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

জাতিগত বৈষম্যৰ সন্মুখীন হৈও তেওঁ মহা সত্যগ্ৰহকে ধৰি অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু ১৯৩২ চনৰ পুনা চুক্তিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ১৯৯০ চনত ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰা আম্বেদকাৰৰ ১৯৫৬ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত মৃত্যু হয় ।

