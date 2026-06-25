ভাৰতত ৪৮ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিব আমাজনে ; এণ্ডি জেছিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
আমাজনৰ মুৰব্বী এণ্ডি জেছিয়ে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত এআই আৰু ক্লাউড আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত ১৩ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Published : June 25, 2026 at 10:30 PM IST
নতুন দিল্লী: আমেৰিকাৰ ই-কমাৰ্চ কোম্পানী আমাজনৰ মুৰব্বীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত নতুন দিল্লীত আমাজনৰ মুৰব্বী এণ্ডি জেছিয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতৰ পিছতে আমাজনে ভাৰতত নিজৰ কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ ২০২৬-২০৩০ চনৰ ভিতৰত মুঠ ৪৮ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে ।
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সাক্ষাৎ সম্পৰ্কে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে কয়, ‘‘এণ্ডি জেছি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এক অতি ফলপ্ৰসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ল ৷ ভাৰতত আমাজনৰ অভিলেখসংখ্যক ৪৮ বিলিয়ন ডলাৰৰ বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্তক মই আদৰণি জনাইছো । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি হ'ব । সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাটোকে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হৈছে !’’
A great meeting with Mr. Andy Jassy. I welcome Amazon's record $48 billion investment in India. This will create new opportunities for our youth. At the same time, it shows the growing interest across the world to invest in India!@amazon https://t.co/emr6Dd9Cps— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
আনহাতে, আমাজনৰ মুৰব্বী জেছিয়ে নিজৰ এক্সত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰতি আমাজনৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দেশত এআই আৰু ক্লাউড আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত ১৩ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰে ।
Really enjoyed my meeting with Prime Minister @narendramodi about what’s ahead for Amazon in India.— Andy Jassy (@ajassy) June 25, 2026
We’ve been serving customers, sellers, developers, startups, and enterprises in India for more than a decade and just getting started.
Shared that we’re investing $48 billion… pic.twitter.com/CSiwPTiEBh
২০২৬ চনৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এআই আৰু ক্লাউড আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ আৰু সমৰ্থনত আমাজনে মুঠ ২১ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে দেশৰ এআই আৰু ক্লাউড আন্তঃগাঁথনিৰ অন্যতম বৃহৎ বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকাৰী কোম্পানীত পৰিণত হৈছে ।
এই বিনিয়োগে মুম্বাই আৰু হায়দৰাবাদৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত AWS ডাটা চেণ্টাৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব । যাৰ ফলত ষ্টাৰ্টআপ, উদ্যোগ আৰু চৰকাৰী সংস্থাসমূহে কাষ্টম এআই চিপ, পৰিচালিত এআই সেৱা, সুৰক্ষিত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ক্লাউড প্ৰযুক্তি আৰু ডেভেলপাৰ সঁজুলিৰ সুবিধা লাভ কৰিব যাতে দ্ৰুতভাৱে উদ্ভাৱন কৰাৰ লগতে বিশ্বজুৰি গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়োৱা হয় ।
২০১০-২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত আমাজনে মুঠ বিনিয়োগ কৰিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণে ৮৮ বিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছে । জেছিয়ে কয়, ‘‘আমি এদশকৰো আগেয়ে ভাৰতত উপস্থিত হৈছিলো ৷ তেতিয়াৰে পৰাই আমাৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে গ্ৰাহক, বিক্ৰেতা, ডেভেলপাৰ, ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু কোম্পানীসমূহক সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । আমি এক আশাপ্ৰদ সঁহাৰি পাইছো ৷ বিশেষকৈ আমি আমাৰ ই-কমাৰ্চ, এআই আৰু ক্লাউড ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি ভাৰতত আমাৰ ব্যৱসায়ৰ বহুল চাহিদা পূৰণৰ বাবে আৰু দেশখনক এই অগ্ৰাধিকাৰসমূহ লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ আগন্তুক পাঁচ বছৰত ৪৮ বিলিয়ন ডলাৰৰ ওপৰত ধন বিনিয়োগ কৰিম । আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ‘উন্নত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ৰ দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভাৰতৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে অংশীদাৰ হৈ থাকিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’
জেছিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ নেতৃত্বৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ৷ উন্নতিৰ দিশত ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি জেছিয়ে উল্লেখ কৰে যে আমাজনে দেশত ই-কমাৰ্চ, এআই, ক্লাউড সেৱা আৰু মনোৰঞ্জনকে ধৰি বহুকেইটা ব্যৱসায় চলাই আছে । ভাৰতত কোম্পানীটোৰ ব্যৱসায় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশেষকৈ ই-কমাৰ্চ আৰু এডব্লিউএছ খণ্ডত গ্ৰাহকৰ প্ৰচুৰ চাহিদা দেখা গৈছে ।
ভাৰতত ব্যৱসায় আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমাজনে ১ কোটি ২০ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ক ডিজিটেলাইজ কৰিছে ৷ তাৰোপৰি ২০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ওপৰৰ সঞ্চিত ই-কমাৰ্চ ৰপ্তানিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ২৮ লাখ চাকৰি সৃষ্টি কৰিছে ।
আমাজনেও এক কোটিৰো অধিক ভাৰতীয়ক ক্লাউড স্কিলৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে । চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ মনত ৰাখি কোম্পানীটোৱে এআই চালিত ডিজিটেলাইজেচন, ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু চাকৰি সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যোৱাৰ পোষকতা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ৩৮ লাখ চাকৰি সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ লগতে মুঠ ৮০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৷ একেদৰে এআইৰ সুবিধা ১৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৪০ লাখ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এআই শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
লগতে পঢ়ক: ভেনিজুৱেলাত দুটাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পত প্ৰায় ৩২ জন লোকৰ মৃত্যু, ৭০০ৰো অধিক আহত, ভাৰতৰ সহায়ৰ আশ্বাস