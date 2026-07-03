অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ: মহাদেৱৰ বন্দনাৰে মুখৰিত জম্মু-কাশ্মীৰৰ নুনৱান আৰু বাল্টাল শিবিৰ
শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ অমৰনাথ যাত্ৰা ৷ নিধাৰিত সময়ত যাত্ৰীসকলক যাত্ৰা শেষ কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ ৷
Published : July 3, 2026 at 3:36 PM IST
জম্মু /পেহেলগাম: শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চলিত বৰ্ষৰ অমৰনাথ যাত্ৰা ৷ লগে লগে 'হৰ হৰ মহাদেৱ' ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল জম্মু-কাশ্মীৰৰ নুনৱান আৰু বাল্টাল শিবিৰ ৷ উল্লেখ্য যে, ননুৱান আৰু বাল্টাল শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অমৰনাথ যাত্ৰাত ভক্তসকলে মহাদেৱক আৰাধনাৰ বাবে পেহেলগামৰ ৩,৮৮০ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত এক গুহালৈ যাব, য'ত মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয় ৷
এই বৰ্ষৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অমৰনাথ যাত্ৰাত মুঠ ২,৫১০ জন তীৰ্থযাত্ৰী পেহেলগাম পথেৰে পবিত্ৰ গুহাটোৰ দৰ্শনৰ বাবে ৰাওনা হোৱাৰ বিপৰীতে ২,৩১২ জন তীৰ্থযাত্ৰী বাল্টাল শিবিৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ প্ৰথমটো যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে অনন্তনাগ জিলাৰ উপ-আয়ুক্ত বিলাল মহিউদ্দিন ভাট আৰু অনন্তনাগ জিলাৰ এছএছপি আমুদ অশোক নাগপুৰে ৷
VIDEO | Amarnath Yatra 2026: First batch of pilgrims begins yatra from Baltal route amid rain and devotional chants.#AmarnathYatra2026 #Balta— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wCXLWe2KHc
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তীৰ্থযাত্ৰীসকলে কয়, "প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মহাদেৱৰ দৰ্শনৰ বাবে আমি আগবঢ়িছো ৷ মহাদেৱক দৰ্শনৰ পূৰ্বে এই বৰষুণে আমাৰ মন আৰু শৰীৰ পবিত্ৰ কৰি তুলিলে ৷ সেয়ে মহাদেৱৰ ওচৰত আমাৰ সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা, আমি আমাৰ যাত্ৰা যাতে সফলতাৰে সমাপ্ত হয় ৷"
ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত ভ্ৰমণৰ তাৰিখ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ তীৰ্থযাত্ৰীক আহ্বান জনাই প্ৰশাসনে ৷ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ে কয় যে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ অনুমতি সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, লগতে তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু যাত্ৰা সূচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে এই দৈনিক যাত্ৰাৰ সীমা মানি চলাটো বাধ্যতামূলক ৷
উল্লেখ্য যে, অনন্তনাগ জিলাৰ পৰা পবিত্ৰ গুহাটোলৈ নুনৱান শিবিৰৰ পৰা ৪৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৷ আনহাতে গণ্ডাৰবল জিলাৰ বাল্টাল শিবিৰৰ পৰা মাত্ৰ পৰা মাত্ৰ ১৪ কিলোমিটাৰ অমৰনাথ গুহালৈ ৷
লগতে পঢ়ক: হোৱাটছ এপৰ ইউজাৰনেমছ ফিচাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ মেটালৈ জাননী