নৱম শ্রেণীলৈকে প্রায় সকলো সংশোধিত পাঠ্যপুথি মুকলি কৰিলে এনচিইআৰটিয়ে

নৱম শ্রেণীলৈকে প্রায় সকলো সংশোধিত পাঠ্যপুথি মুকলি কৰিলে এনচিইআৰটিয়ে
এতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাই নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু গণিত পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় খণ্ড ।
By ANI
Published : July 8, 2026 at 3:49 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ, চমুকৈ এনচিইআৰটিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নৱম শ্রেণীলৈকে প্রায় সকলো সংশোধিত পাঠ্যপুথি মুকলি কৰিছে । অৱেশ্য়ে নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু গণিত পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰকাশ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে বুলি এনচিইআৰটিয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
ইপিনে, এনচিইআৰটিৰ বিষয়াসকলৰ মতে, দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ পাঠদানৰ পূৰ্বেই বাকী থকা এই পাঠ্য়পুথি আগষ্টত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠ্যপুথি ছপা আৰু ডিজিটেল দুয়োটা ফর্মেটতে উপলব্ধ হৈছে বুলি এনচিইআৰটিয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
এনচিইআৰটিয়ে এক পৰামৰ্শত কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ৰ অনুসৰণ হিচাপে এনচিইআৰটিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (এনচিএফ-এছই) ২০২৩ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নতুন পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিছে । প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠ্যপুথি ছপা আৰু ডিজিটেল দুয়োটা ফর্মেটতে উপলব্ধ হৈছে ।"
এনচিইআৰটিৰ বিষয়াসকলে লগতে উল্লেখ কৰে যে নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে নতুন পাঠ্যপুথিসমূহৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম অব্য়াহত আছে । এই পাঠ্য়পুথিসমূহ ২০২৬-২৭ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব । ইতিমধ্যে নৱম শ্ৰেণীৰ খচৰা পাঠ্যক্ৰম এনচিইআৰটিৰ ৱেবছাইটত মতামতৰ বাবে আপলোড কৰা হৈছে ।
ইপিনে, দশম আৰু একাদশ শ্রেণীৰ বাবেও এনচিইআৰটিয়ে নতুন পাঠ্যপুথি প্রৱৰ্তন কৰিব । এনচিইআৰটিয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে অহা ২০২৭-২৮ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা দশম আৰু একাদশ শ্রেণীৰ বাবে নতুন পাঠ্যপুথি প্রৱৰ্তন কৰা হ'ব । আনহাতে এই শ্রেণীসমূহৰ বাবে বৰ্তমানৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰথমবাৰলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত ‘জৰুৰীকালীন অৱস্থা’
এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথিত মহেঞ্জোদাৰোৰ নৰ্তকীৰ মূৰ্তিৰ ছবিক লৈ বিতৰ্ক