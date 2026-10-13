ETV Bharat / bharat

চোকা অস্ত্ৰৰে মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ, তদন্ত আৰম্ভ

পূজা মণ্ডপলৈ বুলি যোৱাৰ সময়তে মমতা বেনাৰ্জীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা মহিলাৰ ?

Alleges knife attack on mamata banerjee
চোকা অস্ত্ৰৰে মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 13, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ দোলা সেনে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, এগৰাকী মহিলাই হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷

সাংসদ সেনে দাবী কৰা অনুসৰি, সন্দেহযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে 'চিভিক ভলেণ্টিয়াৰ' বুলি পৰিচয় দিছিল । আনকি নিজকে মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজী বুলিও দাবী কৰিছিল । এই ঘটনাক লৈ কালীঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূলৰ নেতা বৈশ্বান চট্টোপাধ্যায় আৰু দোলা সেনে কালীঘাটত আয়োজন কৰা দুৰ্গাপূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে মমতাৰ ঘৰৰ সমুখত এগৰাকী মহিলাই তেওঁক পেহী বুলি সম্বোধন কৰি আগবাঢ়ি আহি, মমতা ওপৰত জপিয়াই পৰে ৷ সেই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ হাতত চোকা অস্ত্ৰ আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

অভিযোগ উঠিছে যে, মহিলাগৰাকীয়ে সুৰাৰ নিচাত মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ মমতাক উদ্দেশ্যি গালি-গালাজ পাৰিছিল আৰু ৰাস্তাত শুই পৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৷

ঘটনাৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত কালীঘাট থানাত অভিযোগ দাখিল কৰে টিএমচি নেতা দোলাই । অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে চিভিক ভলণ্টিয়াৰ বুলি পৰিচয় দিলেও তেওঁৰ সেই পৰিচয়ৰ সত্যতা এতিয়াও পৰীক্ষা কৰিব পৰা হোৱা নাই । একেদৰে মহিলাগৰাকী নিচাগ্ৰস্ত আছিলে নে নাই সেয়াও সত্যতা নিশ্চিত কৰা নাই ৷

এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । অৱশ্যে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল, অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ হাতত সঁচাকৈয়ে চোকা অস্ত্ৰ আছিল নে নাই তদন্তৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব ৷

লগতে পঢ়ক: মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ, কিয় পদত্যাগ কৰিলে মুৰুগানে ?

TAGGED:

মমতা বেনাৰ্জী
পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
সাংসদ দোলা সেন
কালীঘাট আৰক্ষী
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.