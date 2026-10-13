চোকা অস্ত্ৰৰে মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ, তদন্ত আৰম্ভ
পূজা মণ্ডপলৈ বুলি যোৱাৰ সময়তে মমতা বেনাৰ্জীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা মহিলাৰ ?
Published : October 13, 2026 at 10:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ দোলা সেনে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, এগৰাকী মহিলাই হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷
সাংসদ সেনে দাবী কৰা অনুসৰি, সন্দেহযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে 'চিভিক ভলেণ্টিয়াৰ' বুলি পৰিচয় দিছিল । আনকি নিজকে মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজী বুলিও দাবী কৰিছিল । এই ঘটনাক লৈ কালীঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ৷
Kolkata, West Bengal: Mamata AITC MP Dola Sen, reacting to the police stopping a protest rally, says, "This is extremely unfortunate. We did not expect such a situation... We were present at a rally of students and youth in Raja Bazar. Party MP Kunal Ghosh was also with me. We had gone there on behalf of Mamata Banerjee. As senior members, our aim was to help the students and youth. However, the situation we witnessed there was extremely bad. I once again want to tell the ruling party, the administration, and the double-engine government governing Bengal that dictatorship, oppression, and lawlessness are unacceptable under any circumstances..."— IANS (@ians_india) October 13, 2026
অভিযোগ অনুসৰি, সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূলৰ নেতা বৈশ্বান চট্টোপাধ্যায় আৰু দোলা সেনে কালীঘাটত আয়োজন কৰা দুৰ্গাপূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে মমতাৰ ঘৰৰ সমুখত এগৰাকী মহিলাই তেওঁক পেহী বুলি সম্বোধন কৰি আগবাঢ়ি আহি, মমতা ওপৰত জপিয়াই পৰে ৷ সেই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ হাতত চোকা অস্ত্ৰ আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
অভিযোগ উঠিছে যে, মহিলাগৰাকীয়ে সুৰাৰ নিচাত মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ মমতাক উদ্দেশ্যি গালি-গালাজ পাৰিছিল আৰু ৰাস্তাত শুই পৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৷
ঘটনাৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত কালীঘাট থানাত অভিযোগ দাখিল কৰে টিএমচি নেতা দোলাই । অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে চিভিক ভলণ্টিয়াৰ বুলি পৰিচয় দিলেও তেওঁৰ সেই পৰিচয়ৰ সত্যতা এতিয়াও পৰীক্ষা কৰিব পৰা হোৱা নাই । একেদৰে মহিলাগৰাকী নিচাগ্ৰস্ত আছিলে নে নাই সেয়াও সত্যতা নিশ্চিত কৰা নাই ৷
এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । অৱশ্যে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল, অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ হাতত সঁচাকৈয়ে চোকা অস্ত্ৰ আছিল নে নাই তদন্তৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব ৷
লগতে পঢ়ক: মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ, কিয় পদত্যাগ কৰিলে মুৰুগানে ?