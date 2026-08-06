অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা-পিএলএৰ মুখামুখি অৱস্থানৰ অভিযোগ; অৰুণাচলৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ

অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা-পিএলএৰ মুখামুখি অৱস্থানৰ অভিযোগ; অৰুণাচলৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ
উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ টাকচিন চাৰ্কলত ভাৰতীয় সেনা আৰু পিএলএৰ মাজত মুখামুখি অৱস্থানৰ অভিযোগ । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত ছবি আৰু ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হৈ আছে ।
Published : August 6, 2026 at 5:53 PM IST
তিনিচুকীয়া : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ টাকচিন চাৰ্কলত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনৰ পিপ'লছ লিবাৰেচন আর্মীৰ (PLA) মাজত মুখামুখি অৱস্থানৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত কিছুমান ফটোগ্ৰাফ আৰু ভিডিঅ'ত উক্ত অঞ্চলত দুয়োপক্ষৰ সেনাৰ উপস্থিতি দেখা গৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী মামা নাটুঙে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি টাকচিন অঞ্চলত চীনা সেনাৰ কোনো ধৰণৰ অনুপ্ৰৱেশ বা ক্ৰিয়াকলাপৰ তথ্য নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁৰ মতে, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত তথ্যসমূহ বিভ্ৰান্তিকৰ হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু এই বক্তব্যৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু বিভিন্ন মহলত প্ৰচাৰিত ফটোগ্ৰাফ আৰু ভিডিঅ'সমূহক লৈ পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই দৃশ্যসমূহ ২৫ জুলাইৰ বুলি ফটোত স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছে ৷ দৃশ্যসমূহত সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সেনাৰ মুখামুখি অৱস্থান দেখা গৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ফলত চৰকাৰৰ বক্তব্যক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এই ভিডিঅ' আৰু ফটোগ্ৰাফসমূহৰ সত্যাসত্য ইটিভি ভাৰতে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই । ভাৰতীয় সেনা অথবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ঘটনাক লৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো বিস্তৃত বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । সেয়েহে ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ সত্যতা চৰকাৰীভাৱে নিশ্চিত নোহোৱালৈকে এই দাবীসমূহ সাৱধানতাৰে বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ইফালে এই ঘটনাক লৈ সীমান্ত সুৰক্ষা, চীন-ভাৰত সম্পৰ্ক আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ নিৰাপত্তাক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় সেনাৰ পৰৱৰ্তী আনুষ্ঠানিক বক্তব্যৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম টাকচিং–মাজা (Maza) অঞ্চল পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছিল । টাকচিংস্থিত সামাজিক সংগঠন নাহ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীয়ে (NWS) ডাপৰিজোৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰি সীমান্ত অঞ্চলত চীনৰ কাৰ্যকলাপৰ তদন্তৰ বাবে আহ্বান জনায় । আনহাতে, গাঁওবাসীয়ে সীমান্ত অঞ্চলটোৰ গাঁওসমূহৰ উন্নয়নৰো দাবী জনাইছিল ।
স্মাৰক-পত্ৰখনত সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে চীনৰ পিপ'লছ লিবাৰেচন আর্মীয়ে (PLA) ভাৰতীয় ভূখণ্ড বুলি দাবী কৰা কিছুমান এলেকাত বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্য চলাইছে । সংগঠনটোৱে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।
সংগঠনটোৰ মতে, বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি সংঘটিত এই তথাকথিত কাৰ্যকলাপৰ ফলত স্থানীয় জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত চৰাঞ্চল, চিকাৰভূমি আৰু পৈতৃক ভূমিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে।
স্মাৰক-পত্ৰত অইং (আছাফিলা এলেকা), পানিয়াৰ (চুজাৰ্টা), মাৰ্পান (মাৰ্নাফে), পট্ৰাং হ্ৰদ আৰু টিণ্ডিংটাং (TG) অঞ্চলত চীনৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল ।
সংগঠনটোৱে স্মাৰক-পত্ৰখন অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ আৰু পৰম্পৰাগত ভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা নাহ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীৰ (NWS) লগত যোগাযোগৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও দুৰ্গম টাকচিং অঞ্চলত নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় । ইফালে দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলৰ দৈনন্দিন সমস্যাৰ বিষয়েও শেহতীয়াকৈ গাঁওবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছে ।