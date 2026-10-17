মণিপুৰত NSCN-IMৰ গুলীচালনাত এজন নিহত, পাঁচজন আহত
NSCN-IM কেডাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ, এজন নিহত হোৱাৰ লগতে পাঁচজন আহত ৷
Published : October 17, 2026 at 7:08 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰত পুনৰ মাৰণাস্ত্ৰ গুজৰণি ৷ মণিপুৰৰ চাছাদ গাঁৱত শনিবাৰে বিয়লি NSCN-IM কেডাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ঘটনাত ছেইখাওহাও হাওকিপ নামৰ প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে পাঁচজন লোক গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলি কুকি পক্ষই দাবী কৰিছে ।
অঞ্চলটোত সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে চাছাদত তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ দাবী জনাইছে কুকি ইনপি আৰু দল সংগঠনসূহে ৷ ইফালে ঘটনাত থাংচন হাওকিপৰ পুত্ৰ ছেইখাওহাও হাওকিপ নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
কুকি পক্ষৰ সূত্ৰ অনুসৰি, চাছাদ গাঁৱত সশস্ত্ৰ লোকৰ গুলীচালনাত কেইবাজনো সাধাৰণ নাগৰিক আহত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত চাছাদ গাঁৱৰ মুখিয়াল থাংজাহৌ হাওকিপ, ফুংথা (কাচৌফুং-কুকি) গাঁৱৰ মুখিয়াল ছেইপাও হাওকিপ, এছ টি খাইলুন হাওকিপ, চেইখৌহৌ আৰু থাংগিন হাওকিপ আছে বুলি কুকি পক্ষৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে চাছাদৰ সমীপৱৰ্তী এটা সেনা শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কুকি ইনপিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপে চাছাদ গাঁৱত গুলীচালনাৰ ফলত গাঁওখনৰ মুখিয়ালসহ চাৰিজন লোক আহত হোৱা বুলি জনাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যত পাঁচজন আহত আৰু এজন লোকৰ মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইফালে, কাংপকপি জিলাৰ ছাদাৰ হিলছৰ জনজাতীয় সংগঠন কমিটি অন ট্ৰাইবেল ইউনিটিয়ে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । সংগঠনটোৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ শাখাই প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, সশস্ত্ৰ টাংখুল-নেতৃত্বাধীন উগ্ৰপন্থীয়ে দুগৰাকী গাঁও মুখিয়ালসহ নিৰীহ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ।
Seikhohao Haokip, 35, was killed in a militant attack in Chassad village in Manipur’s Kamjong district on Saturday. His father, the village chief (Thangchon), and three others were injured in the firing. The killing is linked to the ongoing Naga-Kuki tensions in Manipur. https://t.co/eKinQIfdTm— prawesh lama (@LamaPrawesh) October 17, 2026
CoTU-এ অভিযোগ কৰে যে এই ঘটনাই উখৰুল জিলাৰ কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ বসতিপ্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে । সংগঠনটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষকৈ চাছাদৰ দৰে সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান গাঁওসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বিবৃতিটোত CoTU-এ উখৰুল, কামজং, ননী আৰু তামেই সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহত সক্ৰিয় সশস্ত্ৰ গোটসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সংগঠনটোৱে NSCN-IM আৰু ম্যানমাৰভিত্তিক বুলি উল্লেখ কৰা নাগা ইষ্টাৰ্ণ ফ্লেংকৰ নামো বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ স্বতন্ত্ৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসন অথবা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতত সেৱা মুকলিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু : ৰিলায়েন্সৰ প্ৰত্যুত্তৰত মাস্কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া