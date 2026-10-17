ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত NSCN-IMৰ গুলীচালনাত এজন নিহত, পাঁচজন আহত

NSCN-IM কেডাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ, এজন নিহত হোৱাৰ লগতে পাঁচজন আহত ৷

Manipur News
মণিপুৰত NSCN-IMৰ গুলীচালনাত এজন নিহত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : মণিপুৰত পুনৰ মাৰণাস্ত্ৰ গুজৰণি ৷ মণিপুৰৰ চাছাদ গাঁৱত শনিবাৰে বিয়লি NSCN-IM কেডাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ঘটনাত ছেইখাওহাও হাওকিপ নামৰ প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে পাঁচজন লোক গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলি কুকি পক্ষই দাবী কৰিছে ।

অঞ্চলটোত সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে চাছাদত তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ দাবী জনাইছে কুকি ইনপি আৰু দল সংগঠনসূহে ৷ ইফালে ঘটনাত থাংচন হাওকিপৰ পুত্ৰ ছেইখাওহাও হাওকিপ নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কুকি পক্ষৰ সূত্ৰ অনুসৰি, চাছাদ গাঁৱত সশস্ত্ৰ লোকৰ গুলীচালনাত কেইবাজনো সাধাৰণ নাগৰিক আহত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত চাছাদ গাঁৱৰ মুখিয়াল থাংজাহৌ হাওকিপ, ফুংথা (কাচৌফুং-কুকি) গাঁৱৰ মুখিয়াল ছেইপাও হাওকিপ, এছ টি খাইলুন হাওকিপ, চেইখৌহৌ আৰু থাংগিন হাওকিপ আছে বুলি কুকি পক্ষৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে চাছাদৰ সমীপৱৰ্তী এটা সেনা শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কুকি ইনপিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপে চাছাদ গাঁৱত গুলীচালনাৰ ফলত গাঁওখনৰ মুখিয়ালসহ চাৰিজন লোক আহত হোৱা বুলি জনাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যত পাঁচজন আহত আৰু এজন লোকৰ মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইফালে, কাংপকপি জিলাৰ ছাদাৰ হিলছৰ জনজাতীয় সংগঠন কমিটি অন ট্ৰাইবেল ইউনিটিয়ে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । সংগঠনটোৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ শাখাই প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, সশস্ত্ৰ টাংখুল-নেতৃত্বাধীন উগ্ৰপন্থীয়ে দুগৰাকী গাঁও মুখিয়ালসহ নিৰীহ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ।

CoTU-এ অভিযোগ কৰে যে এই ঘটনাই উখৰুল জিলাৰ কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ বসতিপ্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে । সংগঠনটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষকৈ চাছাদৰ দৰে সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান গাঁওসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

বিবৃতিটোত CoTU-এ উখৰুল, কামজং, ননী আৰু তামেই সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহত সক্ৰিয় সশস্ত্ৰ গোটসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সংগঠনটোৱে NSCN-IM আৰু ম্যানমাৰভিত্তিক বুলি উল্লেখ কৰা নাগা ইষ্টাৰ্ণ ফ্লেংকৰ নামো বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ স্বতন্ত্ৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই ।

এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসন অথবা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক: ভাৰতত সেৱা মুকলিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু : ৰিলায়েন্সৰ প্ৰত্যুত্তৰত মাস্কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

মণিপুৰ
NSCN IM
মণিপুৰত গুলীচালনা
মণিপুৰ আৰক্ষী
MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.