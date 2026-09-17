ETV Bharat / bharat

এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়: যুৱক-যুৱতীক নিজৰ পছন্দ অনুসৰি ধৰ্ম নিৰ্ণয় তথা বিবাহৰ অধিকাৰ

এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে প্ৰত্যেক প্ৰাপ্তবয়স্কই নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ ধৰ্ম বাছনি কৰাৰ লগতে নিজৰ পছন্দৰ জীৱন সংগীৰ সৈতে থাকিবলৈ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে ।

Allahabad High Court adults have right to choose religion and partner
এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰয়াগৰাজ: এক বিশেষ ৰায়ত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্কই নিজৰ বিবেক অনুযায়ী ধৰ্ম আৰু জীৱন সংগী বাছনি কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে । আদালতে কয় যে পৰিয়ালৰ মতানৈক্য বা চিন্তাৰ ভিত্তিত এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে ।

ৰাজ্য়খনৰ শামলী বাসিন্দা আয়ুষ মালিকে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ সন্দীপ জৈনে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । আয়ুষ মালিকক নিজৰ ইচ্ছামতে জীয়াই থাকিবলৈ আৰু জীৱনৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ আদালতে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে ।

২০১৪ চনত তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল

আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত শামলী আৰক্ষীয়ে আয়ুষ মালিকক আদালতত হাজিৰ কৰে । আদালতত হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আয়ুষে কয় যে তেওঁ ২০১৪ চনত সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ ইচ্ছামতে কোনো ধৰণৰ হেঁচা, প্ৰৰোচনা বা ভাবুকি নোহোৱাকৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল ।

তেওঁ চান্দনী কুৰেশ্বীক বিয়া কৰাবলৈ ইচ্ছা কৰে যদিও তেওঁৰ পৰিয়ালে এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চান্দনী কুৰেশ্বী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা অনুসৰি শামলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।

গৃহবন্দী কৰাৰ অভিযোগ

আয়ুষে অভিযোগ কৰা অনুসৰি তেওঁক ৪ জুনৰ পৰা গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল । ইফালে আয়ুষৰ পিতৃ দেৱৰাজ সিং মালিকে যুক্তি দিছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰক ধৰ্মীয়ভাৱে ব্ৰেইনৱাছ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই ।

পিতৃ হিচাপে পুত্ৰৰ মংগলৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ এই সিদ্ধান্তত তীব্ৰ আপত্তি কৰে । এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে যে সংবিধানৰ ২৫ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিবেকৰ অধিকাৰ আৰু ধৰ্ম পালনৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত ।

পিতৃৰ চিন্তা সংবিধানৰ ওপৰত নহয়

কেৱল পৰিয়ালৰ অসন্মতিৰ বাবেই এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ পৰা এই অধিকাৰ কাঢ়ি ল’ব নোৱাৰি । নিজৰ পছন্দৰ সংগীৰ সৈতে বিবাহ কৰোৱাতো ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যোৱাটো এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা সীমিত কৰাৰ আইনী ভিত্তি হ’ব নোৱাৰে ।

আদালতে স্বীকাৰ কৰে যে পিতৃৰ উদ্বেগ বুজি পালেও সংবিধানে নিশ্চিত কৰা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মৌলিক অধিকাৰক ই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে ।

আদালতে আঁতৰালে সকলো নিষেধাজ্ঞা

আদালতে আয়ুষৰ ওপৰত থকা সকলো নিষেধাজ্ঞা উঠাই লয় আৰু য’তেই মন যায় তাতেই থাকিবলৈ, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ আৰু আইন অনুসৰি বিবাহ কৰিবলৈ, স্বাধীন হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: শিক্ষানীতি: অহা বছৰৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ত্ৰিভাষিক নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে চিবিএছইক আহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত ৭৬ টা শিশুক নতুন জীৱন দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ

TAGGED:

RIGHT TO CHOOSE RELIGION
INTERRELIGION MARRIAGE UP
এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়
প্ৰয়াগৰাজ
ARTICLE 25 FUNDAMENTAL RIGHTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.