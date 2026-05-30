সেন্দূৰ ২.০ অভিযানৰ বাবে তিনিওটা বাহিনীৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে: জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী

জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে উল্লেখ কৰে যে যুদ্ধক্ষেত্ৰখন "ইমান পাৰদৰ্শী যে প্ৰতিটো গতিবিধিয়ে বিপক্ষই জানিব পাৰে" ।

সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 2:07 PM IST

পুণে : সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে শনিবাৰে কয় যে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ তিনিওটা শাখাই প্ৰয়োজন হ'লে 'অপাৰেচন সেন্দূৰ ২.০'ৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । লগতে তেওঁ এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় যে অপাৰেচন সেন্দূৰ কেৱল সাময়িকভাৱে শত্ৰুতা বিৰামৰ সৈতে অব্যাহত আছে ।

পুণেৰ নেচনেল ডিফেন্স একাডেমীত ১৫০ সংখ্যক সমাবৰ্তন পেৰেড নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে তিনিওটা বাহিনীয়ে একতা বৃদ্ধি আৰু ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰসমূহ অতি পাৰদৰ্শী হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে সেনা নিয়োগ আৰু অসামৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন ।

তেওঁ কয়, "সেন্দূৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে । শত্ৰুতা সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে । ভাৰতীয় সেনা আৰু তিনিওটা বাহিনীয়ে সেন্দূৰ অভিযান ২.০ৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, যদিহে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় । বৰ্তমান আমি তিনিওটা বাহিনীৰ মাজত আমাৰ সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছোঁ, পৰৱৰ্তী যুদ্ধৰ বাবে নিজকে সুসজ্জিত কৰি তুলিছোঁ ।"

জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে উল্লেখ কৰে যে যুদ্ধক্ষেত্ৰখন "ইমান পাৰদৰ্শী হৈ পৰিছে যে প্ৰতিটো গতিবিধিয়ে বিপক্ষই জানিব পাৰে "। সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "সেয়েহে আমাৰ নিয়োগ, কৰ্মসংস্থাপন আৰু আমাৰ সেনাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত থকা সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অতি সতৰ্ক হ’ব লাগিব ।"

তথ্য-যুদ্ধ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে সফলতা জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেওঁ কয়, "তথ্য-যুদ্ধ তেতিয়াহে সফল হ'ব, যেতিয়া সমগ্ৰ দেশ একত্ৰিত হৈ তথ্য প্ৰদান কৰা লোকসকলক বিশ্বাস কৰে । যদি তেনেকুৱা হয়, তেন্তে মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব পাৰোঁ যে যি দেশে ইজনে সিজনক আৰু তেওঁলোকৰ সকলো অংশীদাৰক বিশ্বাস কৰে, সেই দেশেই সদায় যুদ্ধত জয়ী হ'ব ।"

প্ৰস্তাৱিত সামৰিক থিয়েটাৰ কমাণ্ড বিষয়টো সন্দৰ্ভত সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে থিয়েটাৰাইজেচন প্ৰক্ৰিয়া পৰিকল্পনা অনুসৰি আগবাঢ়িছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ ওচৰত এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।

"যিমান দূৰলৈকে স্থলসেনা নিয়োগৰ কথা আহিছে, মই সদনক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে ই সঠিক পথত আগবাঢ়িছে । এতিয়ালৈকে স্থলসেনা নিয়োগৰ সকলো আলোচনা চীফ অব ষ্টাফ সমিতিৰ মাজত সমাপ্ত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক দাখিল কৰা হৈছে । এই পৰ্যায়ত বিভিন্ন অংশীদাৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰ্যালোচনা চলি আছে । ইয়াত চিডিএছ আৰু বিদায়ী চিএনএছকে ধৰি বৰ্তমানৰ তিনিজন সেনাধ্যক্ষই এইটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে যে তিনিওটা বাহিনীৰ সকলোবোৰ প্ৰধান স্বাৰ্থক যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।"

জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে লগতে কয় যে প্ৰস্তাৱিত গাঁথনিৰ ভিত্তিত সেনাৰ মুৰব্বীসকলে বাহিনীৰ সুৰক্ষা আৰু প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । আনহাতে, থিয়েটাৰ কমাণ্ডাৰসকল বাহিনীসমূহৰ কাৰ্যকৰী নিয়োগৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব ।

"যেতিয়াই আপোনালোকে কোনোধৰণৰ সহযোগিতা স্থাপনৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া তিনিওটা বাহিনীয়ে কিবা নহয় কিবা বৰঙনি আগবঢ়াব । গতিকে বাহিনীৰ মুৰব্বীসকলে সংযম আৰু নিৰন্তৰতাৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব আৰু থিয়েটাৰ কমাণ্ডাৰসকলে বাহিনীসমূহৰ পৰিচালনা আৰু সমন্বয়ৰ দায়িত্বত থাকিব । আমি আশাবাদী যে নতুন চিডিএছৰ নেতৃত্বত আহিবলগা পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা এই দিশত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আগন্তুক ২-৩ বছৰত আমি ইয়াক তৃণমূল পৰ্যায়ত সাৰ্থক হোৱাটো দেখিবলৈ পাম । সেনাপ্ৰধান দ্বিবেদীয়ে কয় ।

আনহাতে, এনডিএৰ কেডেট হিচাপে নিজৰ দিনবোৰৰ কথা স্মৰণ কৰি জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে এই কাৰ্যকালত চেম্পিয়ন স্কোৱাড্ৰন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা চাৰ্লি স্কোৱাড্ৰনৰ স্মৃতি উল্লেখ কৰে । বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ কেডেটক প্ৰশংসা কৰি সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে সশস্ত্ৰ বাহিনীক অধিক উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰতো আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।

