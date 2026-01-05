ভাৰতৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ 'এই নৰম' 'এই কঠোৰ' দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা জয়ৰাম ৰমেশৰ

ভাৰতৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ 'এই নৰম' 'এই কঠোৰ' দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা জয়ৰাম ৰমেশৰ
ট্ৰাম্পে কয় যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি কৰা বিষয়ত ভাৰতে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
January 5, 2026
নতুন দিল্লী: জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ভাৰতৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰিছে । সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত সঘনাই যোগাযোগ ৰক্ষাৰ পিছতো ৱাশ্বিংটনে 'এই নৰম' 'এই কঠোৰ' নীতি গ্রহণ কৰি আছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰমেশে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰু অধিক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে । তেওঁ মন্তব্য কৰে যে ৰাজহুৱা ইংগিত যেনে 'নমস্তে ট্রাম্প' আৰু 'হাউডি মোদী'য়ে বাৰে বাৰে ব্যক্তিগত অহংকাৰ প্রদর্শন কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্য়মৰ প্রশংসাই ভাৰতৰ বাবে 'সামান্য ভাল' ফল দিছে ।
এক্স পোষ্টত তেওঁ পুনৰ কয়,"হোৱাইট হাউছত প্রধানমন্ত্রীৰ ভাল বন্ধুত্ব থকাৰ পিছতো ভাৰতৰ প্ৰতি নিজৰ 'এই নৰম' 'এই কঠোৰ' পদ্ধতি অব্যাহত ৰাখিছে । ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ নকৰিলে ভাৰতৰ পৰা আমেৰিকাৰ আমদানিৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপৰো ভাবুকি দিছে ।"
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাটে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দুৰ্বল আৰু ভাৰতৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিব নোৱৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
"ট্রাম্পে ভাৰতক হুমুনিয়াহ কাঢ়ি অপমান আৰু ঠাট্টা কৰিছে । ট্রাম্পৰ কাষত থিয় হৈ থকা আমেৰিকাৰ চিনেটৰে দাবী কৰে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে ৰাষ্ট্ৰপতিক ভালৰি লগোৱাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁক ভিক্ষা কৰি আছে । ট্রাম্পে দৃঢ়তাৰে কয় যে মোদীয়ে তেওঁক সুখী কৰিবলৈকে আমেৰিকাৰ হেঁচাত ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি হ্রাস কৰিছে । এইসকলে মোৰ দেশক উপহাস কৰাৰ পিছতো কিন্তু প্রধানমন্ত্রীয়ে এটা শব্দও উচ্চাৰণ কৰা নাই । এজন দুর্বল, কাপুৰুষ যিয়ে ভাৰতৰ সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্মুখত থিয় দিব নোৱাৰে ।' প্রিয়া শ্রীনাটে এইদৰে কয় ।
ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি অব্যাহত ৰাখিলে শুল্ক বৃদ্ধি কৰা সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতক নতুন সতর্কবাণী দিয়াৰ পিছতে এই কথা প্রকাশ কৰি কয় যে প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিষয়ত ট্ৰাম্পৰ অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ে জ্ঞাত । দেওবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি কৰা বিষয়ত ভাৰতে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ট্রাম্পে কয়, "পি এম মোদী এগৰাকী অতি ভাল মানুহ । তেওঁ এগৰাকী ভাল ব্য়ক্তি। মোক সন্তুষ্ট কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে আৰু আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত অতি সোনকালে শুল্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰো ।"
ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ আক্রমণে পুনৰ ভূ-ৰাজনীতিত তেলৰ বিষয়টোৱে আগস্থান লাভ কৰিছে । ভেনিজুৱেলাত তেলৰ বিশাল ভাণ্ডাৰ আছে । মুঠ ৩০৩ বিলিয়ন বেৰেলৰ ওপৰত তেল মজুত আছে; কিন্তু আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু কম বিনিয়োগৰ বাবে উৎপাদন প্রতিদিনে ১০ লাখ বেৰেললৈ হ্রাস পাইছে । অ'পেকৰ তথ্য অনুসৰি ভেনিজুৱেলাত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ প্রমাণিত তেলৰ ভাণ্ডাৰ (আনুমানিক ৩০০ বিলিয়ন বেৰেলতকৈ অধিক) আছে, যিয়ে বিশ্বৰ মুঠ তেল যোগানৰ প্ৰায় ১৭% প্রতিনিধিত্ব কৰে ।"
নতুন দিল্লীয়ে ঘৰুৱা শক্তি সুৰক্ষাৰ বাবে তেল ক্রয় অপৰিহাৰ্য বুলি দাবী কৰাৰ সময়তো ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ শক্তি বাণিজ্যক লৈ ৱাশ্বিংটনত ক্রমাৎ তদন্তৰ মাজতে ট্রাম্পে ভাৰতক এই নতুন সতর্কবাণী শুনাইছে । ট্রাম্প আৰু প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে এই মন্তব্য প্রকাশ কৰিছে । দুয়োগৰাকী নেতাই শুল্ক সম্পর্কীয় উত্তেজনা চলি থকাৰ পিছতো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কত গতি অব্য়াহত ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।