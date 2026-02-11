ETV Bharat / bharat

চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পূৰ্বে বাধ্যতামূলক হ’ব ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ছটা স্তৱক

যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ অফিচিয়েল সংস্কৰণ গোৱা বা বজোৱা হয়, তেতিয়াই দৰ্শক থিয় হ’ব লাগে ৷

NATIONAL SONG MHA GUIDELINES
২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা উদ্ধোধন কৰা অনুষ্ঠানৰ সময়ত শিল্পীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিবেশন কৰে (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 1:33 PM IST

নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ সময়ত বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ ছয়টা স্তৱক গোৱা বা বজোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ।

২৮ জানুৱাৰীত জাৰি কৰা ১০ পৃষ্ঠাৰ আদেশত মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৩ মিনিট ১০ ছেকেণ্ডৰ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ছটা স্তৱক চৰকাৰী অনুষ্ঠান যেনে কোনো অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমন, ত্ৰিৰংগ উত্তোলন আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ত গোৱা বা বজোৱা বাধ্যতামূলক হ’ব । চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ইয়াক কেনেকৈ আৰু কেতিয়া পৰিবেশন কৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সন্দৰ্ভত দৰ্শকৰ আশা কৰা ধৰণৰ আচৰণৰ বিষয়েও নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আৰু ইয়াৰ লেখক-সুৰকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ সময়তে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

আদেশত কোৱা হৈছে, "যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা বা বজোৱা হয়, তেতিয়া প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত গোৱা বা বজোৱা হ'ব ৷" ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত পৰিবেশনৰ সময়ত একান্তভাৱে থিয় হ’ব লাগিব ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে, "যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ অফিচিয়েল সংস্কৰণ গোৱা বা বজোৱা হয়, তেতিয়াই দৰ্শক থিয় হ’ব লাগে ৷ কিন্তু যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো ছবিৰ অংশ হিচাপে বজোৱা হয়, যেনে নিউজৰিল বা তথ্যচিত্ৰৰ সময়ত, দৰ্শকক থিয় হোৱাৰ আশা কৰা নহয়, কিয়নো থিয় হৈ থাকিলে ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনত বাধা আহিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিভ্ৰান্তি আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব ৷"

এই আদেশ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত, পেৰেড বা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে আন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আৰু যিকোনো চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি উপস্থিত হ’লে ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ চৰকাৰী সংস্কৰণটো একেলগে পৰিবেশন কৰা হ’ব ।

আদেশত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ চৰকাৰী সংস্কৰণৰ পৰিবেশনৰ বিস্তৃত তালিকা দিয়া সম্ভৱ নহয় । মাতৃভূমিৰ প্ৰতি সন্মান আৰু সৌজন্যতাৰে জাতীয় সংগীত পৰিবেশনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাথাকিব বুলি মন্ত্ৰালয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

NATIONAL SONG MHA GUIDELINES

