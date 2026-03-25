সৰ্বদলীয় বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত হ’ল ; জনালে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে

সৰ্বদলীয় বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত হ’ল ; জনালে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে
By ANI
Published : March 25, 2026 at 10:45 PM IST
নতুন দিল্লী: বিৰোধী দলকে ধৰি দেশৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে পশ্চিম এছিয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত একত্ৰিত হৈছে ৷ এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এক ঐক্যবদ্ধ দল গঠন কৰাৰ অৰ্থে সকলোৱে বিস্তৃত সহমতত উপনীত হৈছে ৷ বৈঠকৰ অন্তত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৷
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত চৰকাৰৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘সমগ্ৰ বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিয়া বুলি খবৰ লাভ কৰি মই সন্তুষ্ট হৈছো । শেষত সকলো বিৰোধী মিত্ৰই কৈছে যে এই সংকটৰ সময়ত চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত নলওক কিয়, বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰক কিয়, আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে সমৰ্থন কৰিম ৷ মোৰ বিশ্বাস যে আজি বিৰোধীয়ে বিচৰা সকলো তথ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে ।’’
পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সৰ্বদলীয় বৈঠকত চৰকাৰ আৰু বিৰোধী সকলো দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বৈঠকত সকলোৱে ইৰাণ, ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে জড়িত সংঘাতৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকক এই কথা অৱগত কৰি ৰিজিজুৱে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিৰোধী নেতাসকলে উত্থাপন কৰা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিয়া বুলি কয় । তেওঁ লগতে কয় যে বিৰোধী দলসমূহক আশ্বাস দিয়া হৈছে যে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিয়ে ভাৰতত কি প্ৰভাৱ পেলাব ৷ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ উদ্বেগ বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে ।
ৰিজিজুয়ে কয়, ‘‘আজি চৰকাৰে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰে । বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো দলৰ সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছো । বিৰোধী নেতাসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন আৰু উদ্বেগৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিলে । সকলো বিৰোধী দলে আমাক আশ্বাস দিছে যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপতে চৰকাৰক সমৰ্থন দিব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সকলোৱে উপস্থিত আছিল আৰু ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সকলো দলৰ নেতাই তথ্য ভাগ-বতৰা কৰিছিল আৰু নিজৰ দলৰ হৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল। ইৰাণ, ইজৰাইল, আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ সংঘাতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিয়ে ভাৰতত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে অসংখ্য প্ৰশ্ন কৰিছিল । চৰকাৰে ইয়াৰ বিস্তৃত আৰু বিশদ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছিল ।’’
পশ্চিমত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে সকলো দলৰ নেতাই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছিল ৷ লগতে ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা কৌশলৰ ওপৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী কৰিছিল ৷
সূত্ৰ অনুসৰি, বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ আৰু পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷ মন্ত্ৰীদ্বয়ে শক্তি সুৰক্ষাৰ সুস্থিৰতা, খাৰুৱা তেল, এল পি জি আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ উপলব্ধতা সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷ ইতিমধ্যে সাৰৰ চাৰিটা চালান চৰকাৰে লাভ কৰা বুলিও বৈঠকত ব্যক্ত কৰে ৷
সূত্ৰ অনুসৰি বুধবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই সৰ্বদলীয় বৈঠকত কেন্দ্ৰই আশ্বাস দিয়ে যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ।
বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে এই সংঘাতত পাকিস্তানৰ ভূমিকাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ উত্তৰত চৰকাৰে এনে বিষয় নতুন নহয় বুলি উত্তৰ প্ৰদান কৰি ১৯৮১ চনত আমেৰিকা-ইৰাণৰ কূটনৈতিক বিচ্ছেদৰ সময়ত পাকিস্তানৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷
ইয়াৰোপৰি পৰৱৰ্তী পাঁচ দিনৰ পাছত ইৰাণে পুনৰ প্ৰৱেশ পথ মুকলি কৰাটো এক ইতিবাচক পৰিঘটনা বুলি বৈঠকত স্থান পায় ।
সূত্ৰ অনুসৰি চৰকাৰে নিজৰ সক্ৰিয় কূটনৈতিক পদক্ষেপৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে নতুন দিল্লীয়ে প্ৰতিটো পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগত আছে ৷ লগতে কয় যে জাহাজ আহি আছে আৰু যোগান লাইন সক্ৰিয় হৈ আছে, যি দেশৰ বাবে কূটনৈতিক সফলতা ।
নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আতংকৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ ভাৰতীয় দূতাবাসসমূহে নাগৰিকসকলক সক্ৰিয়ভাৱে সহায় কৰি আহিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় যে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কাম অব্যাহত আছে, কিয়নো জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ।
শ্ৰীলংকাৰ সমীপত চাবমেৰিনৰ কাৰ্যকলাপৰ খবৰকে ধৰি নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে কয় যে যদি ভাৰতৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি আহি পৰে, তেন্তে ইয়াৰ সৈতে নিৰ্ণায়কভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব ।
এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আশাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আলী খামেইনীৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহো উত্থাপন কৰে ৷ যাৰ বিষয়ত চৰকাৰে কয় যে আলোচনাৰ পথ পুনৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথি সিঙৰ অধ্য়ক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ ৰাজনীতিকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণো উপস্থিত থাকে ।
কংগ্ৰেছ নেতা মুকুল ৱাছনিক আৰু তাৰিক আনোৱাৰ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু জাভেদ আলী, চি পি আই(এম)ৰ জন ব্ৰিটাছ, এল জে পিৰ অৰুণ ভাৰতী, ডি এম কে নেতা পি উইলছন আৰু আপৰ সঞ্জয় সিং আদি উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে, জে ডি ইউৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং আৰু দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সঞ্জয় ঝা বৈঠকত উপস্থিত থাকে । অৱশ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই এই বৈঠকত অংশ লোৱা নাছিল । টি এম চিৰ সাংসদ সৌগত ৰায়ে কয় যে বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যুঁজ অব্যাহত আছে । তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’লে আমি কি পাম ?’’
উল্লেখ্য যে, ইজৰাইল, আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজৰ সংঘাত চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতত পৰ্যাপ্ত ইন্ধন আছে, আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শৰ পিছত তেল কোম্পানীৰ আশ্বাস